Aaj Ka Ank Jyotish 15 November 2025: मूलांक 6 वालों के काम में दिखेगी क्रिएटिविटी, सुकून भरा रहेगा दिन

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। बीते दिन की गहराई भरी सोच के बाद आज का दिन जुड़ाव और क्रिएट करने की दिशा में आगे बढ़ाता है। अंक 6 (शुक्र) प्रेम, सुंदरता और सामंजस्य का प्रतीक है, जबकि अंक 8 (शनि) अनुशासन, कर्म और समझदारी दर्शाता है। दोनों मिलकर जीवन में भावनात्मक समझ और स्थिर सफलता लाते हैं।

अंक 4 (जन्म: 4, 13, 22, 31) आपकी प्रैक्टिकल सोच आज बहुत काम आएगी। किसी पारिवारिक या कार्य संबंधी जिम्मेदारी का भार आपके कंधों पर आ सकता है।

कैरियर: आज लंबे समय के लाभ के संकेत मिल सकते है।

प्रेम: डेली रूटीन में थोड़ा रोमांस जोड़ें।

स्वास्थ्य: पीठ और रीढ़ का ध्यान रखें।

शुभ रंग: नीला

शुभ अंक: 2

संकल्प: “मैं धैर्य और प्रेम से स्थिरता की नींव रखता/रखती हूं।” अंक 5 (जन्म: 5, 14, 23)

आपका साहसी स्वभाव आज जिम्मेदारी के साथ संतुलन मांगेगा।

कैरियर: अचानक आए अवसरों के लिए तैयार रहें।

प्रेम: आकर्षण रहेगा, पर ईमानदारी बनाए रखें।

स्वास्थ्य: अधिक खानपान या थकान से बचें।

शुभ रंग: फिरोजा

शुभ अंक: 4

संकल्प: “मैं अपनी आजादी को सार्थक दिशा में केंद्रित करता/करती हूं।” अंक 6 (जन्म: 6, 15, 24)

आज का दिन आपके लिए बना है। आपमें आत्मविश्वास, प्रेम और क्रिएटिविटी रहेगी।

कैरियर: कला, डिजाइन या काउंसलिंग से जुड़े कार्य में सफलता।

प्रेम: दिल खोलकर भावनाएं साझा करें।

स्वास्थ्य: संगीत या कला से मन को सुकून मिलेगा।

शुभ रंग: गुलाबी

शुभ अंक: 6

संकल्प: “मैं प्रेम का प्रकाश फैलाता/फैलाती हूं और सहज रूप से समृद्धि आकर्षित करता/करती हूं।” निष्कर्ष -

15 नवंबर 2025 का दिन है, संवेदना और संरचना का संगम। अंक 6 हमें प्रेम और समझदारी सिखाता है, जबकि अंक 8 अनुशासन और जिम्मेदारी की याद दिलाता है। जब दोनों एक साथ काम करते हैं, तब सफलता आत्मा से जुड़ जाती है।

आज अपने सपनों को मेहनत की रूपरेखा दें, प्रेम को परिपक्वता के साथ जीएं और कर्म को संवेदना से जोड़ें। जब शुक्र की कृपा और शनि की दृष्टि साथ होती है, तब आप सिर्फ सफल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से संपूर्ण बनते हैं।