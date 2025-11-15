Aaj Ka Ank Jyotish 15 November 2025: मूलांक 2 वालों को टीमवर्क से मिलेगा फायदा, पढ़ें अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 15 नवंबर 2025 का दिन एक सुंदर संगम लेकर आया है, जहां अंक 6 की गर्मजोशी, स्नेह और रचनात्मकता मिलती है अंक 8 की महत्वाकांक्षा, अनुशासन और दृढ़ता से। यह ऊर्जा हमें सिखाती है कि प्रेम केवल भावना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है। आज दिल और दिमाग दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। अवसर मिलेंगे पर उनसे लाभ उठाने के लिए संवेदना और स्थिरता दोनों चाहिए होंगी।

अंक 1 (जन्म: 1, 10, 19, 28) आज आपका नेतृत्व सबसे अलग दिखेगा। अगर आप दूसरों को सहयोग देकर आगे बढ़ाते हैं, तो सफलता निश्चित है।

करियर: आज नई जिम्मेदारी या प्रमोशन के संकेत हैं। निर्णायक कदम उठाएं।

प्रेम: साथी को ध्यान और सराहना दें।

स्वास्थ्य: काम और आराम का संतुलन बनाए रखें।

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 8

संकल्प: “मैं करुणा से नेतृत्व करता/करती हूं और ऐसी सफलता बनाता/बनाती हूं जो दूसरों को भी ऊपर उठाए।” अंक 2 (जन्म: 2, 11, 20, 29)

आज आपकी संवेदनशीलता और समझदारी रिश्तों में गहराई लाएगी।

कैरियर: साझेदारी या टीमवर्क में लाभ मिलेगा।

प्रेम: दिल खोलकर बात करें, लेकिन सीमाएं भी बनाए रखें।

स्वास्थ्य: मीठा कम खाएं, संतुलित आहार लें।

शुभ रंग: चांदी

शुभ अंक: 6

संकल्प: “मैं अपनी भावनाओं को समझदारी से संभालता/संभालती हूं और हर संबंध में संतुलन लाता/लाती हूं।” अंक 3 (जन्म: 3, 12, 21, 30)

आपकी रचनात्मकता और आत्मविश्वास आज बेहतरीन परिणाम देंगे।

कैरियर: प्रेजेंटेशन, लेखन या नए प्रोजेक्ट के लिए उत्तम दिन रहेगा।

प्रेम: एक प्यारा इशारा रिश्ते को मजबूत करेगा।

स्वास्थ्य: प्रकृति में टहलना मन को ताजगी देगा।

शुभ रंग: पीला

शुभ अंक: 9

संकल्प: “मेरी रचनात्मकता उद्देश्य से बहती है और दूसरों को खुशी देती है।” निष्कर्ष -

15 नवंबर 2025 का दिन है, संवेदना और संरचना का संगम। अंक 6 हमें प्रेम और समझदारी सिखाता है, जबकि अंक 8 अनुशासन और जिम्मेदारी की याद दिलाता है। जब दोनों एक साथ काम करते हैं, तब सफलता आत्मा से जुड़ जाती है।

आज अपने सपनों को मेहनत की रूपरेखा दें, प्रेम को परिपक्वता के साथ जीएं और कर्म को संवेदना से जोड़ें। जब शुक्र की कृपा और शनि की दृष्टि साथ होती है, तब आप सिर्फ सफल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से संपूर्ण बनते हैं।