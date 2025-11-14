विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 14 November 2025: मूलांक 9 के जातक करेंगे नई शुरुआत, पढ़ें अंक ज्योतिष राशिफल

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Fri, 14 Nov 2025 06:45 AM (IST)

आज के दिन आपको अंक ज्योतिष में दी जा रही सलाह मानने से फायदा मिल सकता है। वहीं कुछ जातक आध्यात्मिक गतिविधियों में समय बिता सकते हैं। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी (astropatri.com) से पढ़ते हैं मूलांक 7 से लेकर 9 तक के जातकों का दैनिक अंक ज्योतिष राशिफल।

prefferd source google
Hero Image

Aaj Ka Ank Jyotish 14 November 2025 पढ़ें आज का अंक ज्योतिष राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। यह दिन पूछता है: “आप किस चीज को गहराई से समझने के लिए तैयार हैं, केवल सतही जानकारियों के लिए नहीं?” अगर आप पिछले कुछ समय से अपने रास्ते या निर्णयों को लेकर अस्थिर महसूस कर रहे हैं, तो आज आपको स्पष्टता, संयोग या अनुभव के रूप में मिल सकती है। आज की कुंजी है: अधिक सुनें, कम प्रतिक्रिया दें; तेजी से न भागें, पहले ध्यान दें।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अंक 7 (जन्म: 7, 16, 25)

7 i

  • आज का दिन आत्मनिरीक्षण और शांत समय के लिए सही है।
  • करियर: मल्टीटास्किंग से बचें; गुणवत्ता पर ध्यान दें।
  • प्रेम: अकेलेपन की आवश्यकता हो सकती है; स्नेहपूर्वक संवाद करें।
  • स्वास्थ्य: ध्यान और पृथ्वी से जुड़ी चीजों का सेवन लाभकारी होगा।
  • शुभ रंग: इंडिगो
  • शुभ अंक: 7
  • संकल्प: “मैं अपनी आंतरिक शांति और ज्ञान पर भरोसा करता/करती हूं।”

अंक 8 (जन्म: 8, 17, 26)

8 i

  • आज महत्वाकांक्षा और बदलाव साथ चलेंगे।
  • करियर: शोध, योजना या वित्तीय रणनीति पर ध्यान दें।
  • प्रेम: किसी की धैर्य परीक्षा हो सकती है; शांत रहें।
  • स्वास्थ्य: पाचन पर ध्यान दें; हल्का भोजन लें।
  • शुभ रंग: नेवी ब्लू
  • शुभ अंक: 8
  • संकल्प: “मैं धैर्य और उचित समय के साथ निर्माण करता/करती हूं।”

अंक 9 (जन्म: 9, 18, 27)

2 i

  • आज भावनाएं तेज होंगी, लेकिन इन्टुशन साथ देगी।
  • करियर: नियंत्रण छोड़ें और प्रक्रिया पर भरोसा करें।
  • प्रेम: नई शुरुआत के लिए खुले दिल का होना जरूरी।
  • स्वास्थ्य: रचनात्मक या आध्यात्मिक गतिविधियों में समय बिताएं।
  • शुभ रंग: रेड
  • शुभ अंक: 6
  • संकल्प: “मैं अतीत को छोड़ता/छोड़ती हूं और नई शुरुआत का स्वागत करता/करती हूं।”

निष्कर्ष -

14 नवंबर 2025 स्वतंत्रता और बुद्धिमत्ता के संतुलन का दिन है। अंक 5 आपको बाहर खोजने के लिए प्रेरित करता है, जबकि अंक 7 आपको भीतर की ओर समझने का मौका देता है।

आज का संदेश - हर क्षण सीखने और बढ़ने के लिए बना है। जिज्ञासा आपका कम्पास और इन्टुशन आपका नक्शा बनें। जब दोनों सही दिशा में हों, तो चमत्कार सहज रूप से खुलते हैं।

लेखिका: अंक ज्योतिष भानुप्रिया मिश्रा, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com