Aaj Ka Ank Jyotish 14 November 2025: मूलांक 5 वालों को मिलेंगे नए अवसर, जल्दबाजी से बचें ये जातक

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Fri, 14 Nov 2025 06:30 AM (IST)

अंक ज्योतिष राशिफल के अनुसार, आज के दिन कुछ मूलांक के जातकों के लिए आज टीम या प्रोजेक्ट में बदलाव लाभकारी हो सकता है। वहीं कुछ जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी (astropatri.com) से जानते हैं मूलांक 4 से लेकर 6 तक के जातकों का दैनिक अंक ज्योतिष राशिफल।

Aaj Ka Ank Jyotish 14 November 2025 पढ़ें आज का अंक ज्योतिष राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज अचानक ज्ञान, सहज ज्ञान की झलक और मीनिंगफुल बातचीत आपके लिए परिवर्तन के द्वार खोल सकती हैं। आज का दिन लंबे विराम के बाद ताजगी और नई दिशा की ऊर्जा लिए हुए है। अंक 5 उत्सुकता, परिस्थितियों के हिसाब से ढलना और संचार को जागृत करता है। यूनिवर्सल अंक 7 खुद को परखने, आध्यात्मिक जागरूकता और गहन समझ की ओर ले जाता है।

अंक 4 (जन्म: 4, 13, 22, 31)

  • परिवर्तन थोड़ा असहज लगे, लेकिन विकास लाता है।
  • करियर: टीम या प्रोजेक्ट में बदलाव लाभकारी हो सकता है।
  • प्रेम: साथी के साथ नया अनुभव साझा करें।
  • स्वास्थ्य: स्ट्रेचिंग या वॉक तनाव कम करेगा।
  • शुभ रंग: ग्रीन
  • शुभ अंक: 9
  • संकल्प: “मैं परिवर्तन का स्वागत करता/करती हूं और इससे शक्ति पाता/पाती हूं।”

अंक 5 (जन्म: 5, 14, 23)

  • आज आपका दिन है! जिज्ञासा और आकर्षण चमकेंगे।
  • करियर: अनदेखे स्रोत से नए विचार या अवसर आ सकते हैं।
  • प्रेम: गहरी बातचीत संबंधों को नया रूप दे सकती है।
  • स्वास्थ्य: संतुलन बनाए रखें; रोमांच और विश्राम में संतुलन।
  • शुभ रंग: टर्कॉइज
  • शुभ अंक: 1
  • संकल्प: “मैं धीरे-धीरे, समझदारी से और पूरे ध्यान के साथ नई चीजें सीखता/सीखती हूं।”

अंक 6 (जन्म: 6, 15, 24)

  • स्नेह और स्थिरता बनाए रखने के लिए लचीलेपन की आवश्यकता।
  • करियर: रचनात्मक सहयोग नए परिणाम ला सकता है।
  • प्रेम: साथी को स्वतंत्रता दें; अधिक सुरक्षा से बचें।
  • स्वास्थ्य: हल्की स्ट्रेचिंग या अरोमाथेरेपी लाभकारी।
  • शुभ रंग: पिंक
  • शुभ अंक: 2
  • संकल्प: “मैं स्वीकार्यता के माध्यम से शांति लाता/लाती हूं।”

निष्कर्ष -

14 नवंबर 2025 स्वतंत्रता और बुद्धिमत्ता के संतुलन का दिन है। अंक 5 आपको बाहर खोजने के लिए प्रेरित करता है, जबकि अंक 7 आपको भीतर की ओर समझने का मौका देता है।

आज का संदेश - हर क्षण सीखने और बढ़ने के लिए बना है। जिज्ञासा आपका कम्पास और इन्टुशन आपका नक्शा बनें। जब दोनों सही दिशा में हों, तो चमत्कार सहज रूप से खुलते हैं।

लेखिका: अंक ज्योतिष भानुप्रिया मिश्रा, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com