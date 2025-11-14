Aaj Ka Ank Jyotish 14 November 2025: ओवरथिंकिंग से बचें ये जातक, मानें अंक ज्योतिष की सलाह
अंकज्योतिष राशिफल के मुताबिक, आज कुछ जातकों के लिए नेतृत्व से जुड़ी संभावनाएं सामने आ सकती हैं। वहीं कुछ जातकों को ओवरथिंकिंग से बचने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी (astropatri.com) से जानते हैं मूलांक 1 से लेकर 3 तक का अंकज्योतिष राशिफल।
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 14 नवंबर 2025 को दिनांक 5 की उत्साही और जिज्ञासु ऊर्जा और यूनिवर्सल दिनांक 7 की विचारशील और आत्मनिरीक्षण वाली ऊर्जा मिलकर दिन को अनूठा बनाती है। यह दिन आपको गति और शांति, बाहरी संपर्क और आंतरिक आवाज के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रेरित करता है। चलिए पढ़ते हैं कि आज का दिन आपके मूलांक के लिए कैसा रहेगा।
अंक 1 (जन्म: 1, 10, 19, 28)
- आज का दिन नई सोच और दृष्टिकोण लाएगा। लचीलापन ही आपकी ताकत है।
- करियर: लेखन, संचार या नेतृत्व से जुड़ी अनदेखी संभावनाएं सामने आ सकती हैं।
- प्रेम: शांत बातचीत में साथी की भावनाएं स्पष्ट हो सकती हैं।
- स्वास्थ्य: मन–शरीर संतुलन आवश्यक। पानी के पास ध्यान या आउटडोर समय लाभकारी।
- शुभ रंग: स्काई ब्लू
- शुभ अंक: 5
- संकल्प: “मैं खुलेपन के साथ नेतृत्व करता/करती हूं और हर अनुभव से सीखता/सीखती हूं।”
अंक 2 (जन्म: 2, 11, 20, 29)
- आज आपकी इन्टुशन तेज होगी। दूसरों की अनकही बातें समझें।
- करियर: रचनात्मक सहयोग पर ध्यान दें, अफवाहों या ओवरथिंकिंग से बचें।
- प्रेम: पुरानी भावनात्मक चोटें छोड़कर हीलिंग शुरू होगी।
- स्वास्थ्य: नींद और पानी पीने का ध्यान रखें।
- शुभ रंग: सिल्वर
- शुभ अंक: 7
- संकल्प: “मैं अपनी संवेदनशीलता को शक्ति के स्रोत के रूप में सम्मान देता/देती हूं।”
अंक 3 (जन्म: 3, 12, 21, 30)
- आज आपका दिन जोशीला और एक्सप्रेसिव रहेगा।
- करियर: अपने शब्दों से प्रेरणा दें, दिखावा नहीं।
- प्रेम: हल्की छेड़छाड़ गहरी समझ में बदल सकती है।
- स्वास्थ्य: तनाव कम करने के लिए माइंडफुल ब्रीथिंग करें।
- शुभ रंग: येलो
- शुभ अंक: 3
- संकल्प: “मैं आनंद और समझदारी के साथ अभिव्यक्त करता/करती हूं।”
निष्कर्ष -
14 नवंबर 2025 स्वतंत्रता और बुद्धिमत्ता के संतुलन का दिन है। अंक 5 आपको बाहर खोजने के लिए प्रेरित करता है, जबकि अंक 7 आपको भीतर की ओर समझने का मौका देता है।
आज का संदेश - हर क्षण सीखने और बढ़ने के लिए बना है। जिज्ञासा आपका कम्पास और इन्टुशन आपका नक्शा बनें। जब दोनों सही दिशा में हों, तो चमत्कार सहज रूप से खुलते हैं।
लेखिका: अंक ज्योतिष भानुप्रिया मिश्रा, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com
