Aaj Ka Ank Jyotish 11 October 2025: मूलांक 3 वालों की बदलेगी तकदीर, पढ़ें अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 11 अक्टूबर 2025 का दिन पर्सनल डे अंक 11 (एक मास्टर अंक) और यूनिवर्सल डे अंक 3 की ऊर्जा लेकर आता है। मास्टर अंक 11 समझदारी, सीख और अंदरूनी जागरूकता का प्रतीक करता है, जबकि अंक 3 एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी और पाजिटिविटी का प्रतीक है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 1 से लेकर 3 तक (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।

अंक ज्योतिष राशिफल आज- अंक 1 (जिनका जन्म 1, 10, 19, 28 को हुआ है) आज आपकी नेतृत्व क्षमता और बुद्धिमता दोनों मजबूत होंगे। नया विचार शुरू करने या टीम का नेतृत्व करने के लिए अच्छा दिन है। रिश्तों में आत्मविश्वास के साथ भावनात्मक खुलापन लाभदायक रहेगा। जिद से बचें, दूसरों की राय स्वीकार करें।

शुभ रंग: गोल्ड

शुभ समय: सुबह

आर्थिक सुझाव: निवेश से पहले अपने बुद्धिमता पर भरोसा करें।

रिश्तों का सुझाव: अपने सपने साथी के साथ साझा करें।

संकल्प वाक्य: “मैं दृष्टि, ज्ञान और सहानुभूति के साथ नेतृत्व करता/करती हूँ।” अंक ज्योतिष राशिफल आज- अंक 2 (जिनका जन्म 2, 11, 20, 29 को हुआ है)

मास्टर अंक 11 की ऊर्जा आज आपको भावनात्मक गहराई और बुद्धिमता देती है। अनुसंधान, काउंसलिंग या रचनात्मक काम के लिए अच्छा दिन है। रिश्तों में स्पष्ट भावनात्मक एक्सप्रेशन लाभदायक है। अधिक संवेदनशीलता या अनिर्णय से बचें। शुभ रंग: सिल्वर

शुभ समय: शाम

आर्थिक सुझाव: पार्टनरशिप और संयुक्त प्रोजेक्ट्स में वृद्धि।

रिश्तों का सुझाव: खुलकर बात करें लेकिन अधिक भावनात्मक निर्भरता से बचें।

संकल्प वाक्य: “मैं अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा करता/करती हूँ और भावनाओं को शक्ति से सम्मान देता/देती हूँ।” अंक ज्योतिष राशिफल आज- अंक 3 (जिनका जन्म 3, 12, 21, 30 को हुआ है)