Aaj Ka Ank Jyotish 10 October 2025: मूलांक 1 वालों को मिलेंगे नए प्रोजेक्ट, पढ़ें 1 से 3 का अंक राशिफल

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Fri, 10 Oct 2025 06:15 AM (IST)

अंक ज्योतिष के मुताबिक आज के दिन कुछ मूलांक के जातकों को लाभ मिल सकता है। वहीं कुछ जातकों को अहंकार पर आधारित फैसले लेने से बचने की सलाह दी जाती है। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी (astropatri.com) से जानते हैं कि अंकज्योतिष राशिफल के अनुसार, मूलांक 1 से लेकर 3 तक के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है।

Numerology Horoscope Aaj Ka Ank Jyotish 10 October 2025 पढ़ें अंक ज्योतिष राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। नंबर 1 की स्थिर ऊर्जा और यूनिवर्सल डे नंबर 2 का मेल व्यक्तित्व और सहयोग में संतुलन लाता है, जो करियर, रिश्तों और आंतरिक जीवन में प्रगति का मार्ग दर्शाता है। 10 अक्टूबर 2025, पर्सनल डे नंबर 1 और यूनिवर्सल डे नंबर 2 की ऊर्जा लेकर आता है। इन दोनों ऊर्जा का मेल आज संतुलित नेतृत्व का दिन देता है, पहल करने का साहस और सहयोग की समझ।

अंक ज्योतिष राशिफल नंबर 1 (जन्मदिन: 1, 10, 19, 28)

संतुलित नेतृत्व

आज आपका प्राकृतिक नेतृत्व चमकेगा, लेकिन 1/2 ऊर्जा आपको याद दिलाएगी कि स्वतंत्रता और सहयोग में संतुलन जरूरी है। पेशेवर तौर पर यह दिन नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए अच्छा है, साथ ही दूसरों की राय को महत्व देने का है। रिश्तों में ताकत और संवेदनशीलता का संतुलन रिश्तों को और गहरा बनाएगा। अहंकार पर आधारित फैसलों से बचें, पारस्परिक सम्मान स्थायी सफलता देता है।

  • शुभ रंग: सोना
  • शुभ समय: सुबह
  • वित्तीय सुझाव: बड़े वित्तीय फैसले लेने से पहले संतुलित योजना बनाएं।
  • रिश्तों का सुझाव: धैर्य रखें और अपने साथी की दृष्टि को महत्व दें।
  • सकारात्मक वाक्य: "मैं आत्मविश्वास और करुणा के साथ नेतृत्व करता/करती हूं।"

अंक ज्योतिष राशिफल नंबर 2 (जन्मदिन: 2, 11, 20, 29)

संतुलित साझेदारी

आज आपकी प्राकृतिक सहानुभूति आज की सहयोगी ऊर्जा में खिल जाएगी। पेशेवर तौर पर, जब आप अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करेंगे, टीम वर्क और साझेदारी में सफलता मिलेगी। रिश्तों में संवेदनशीलता से पुराने मतभेद दूर होंगे और विश्वास बढ़ेगा। ज्यादा सोचने से बचें, स्थिर और आत्मविश्वासी कदम बढ़ाएँ।

  • शुभ रंग: चांदी
  • शुभ समय: दोपहर
  • वित्तीय सुझाव: साझा परियोजनाओं या साझेदारी में सफलता मिलेगी।
  • रिश्तों का सुझाव: प्यार खुलकर जताएं, लेकिन अत्यधिक निर्भरता से बचें।
  • सकारात्मक वाक्य: "मैं अपने भीतर की शक्ति को अपनाते हुए सामंजस्य को पोषित करता/करती हूं।"

अंक ज्योतिष राशिफल नंबर 3 (जन्मदिन: 3, 12, 21, 30)

रचनात्मक डिप्लोमेसी

आज आपकी रचनात्मक ऊर्जा सहयोगी ऊर्जा के साथ मेल खाती है, जिससे यह दिन विचारों को आकर्षक और बारीकियों से व्यक्त करने का बन जाता है। पेशेवर रूप से, जब आप स्पष्टता के साथ नए विचार समाधान पेश करेंगे, तो समर्थन मिलेगा। रिश्तों में खुशी लाना और सीमाओं का सम्मान करना रिश्तों को मजबूत करता है। ऊर्जा बिखेरने से बचें, मीनिंगफुल संबंधों पर ध्यान दें।

  • शुभ रंग: पीला
  • शुभ समय: शाम
  • वित्तीय सुझाव: ऐसे प्रोजेक्ट में निवेश करें जो रचनात्मकता और स्थिरता का संतुलन बनाए।
  • रिश्तों का सुझाव: रिश्तों में हल्कापन लाएं और भावनात्मक गहराई को महत्व दें।
  • सकारात्मक वाक्य: "मैं खुशी, कूटनीति और जिम्मेदारी के साथ सृजन करता/करती हूं।"

निष्कर्ष -

10 अक्टूबर 2025, 1/2 ऊर्जा के सामंजस्य के साथ गूंजता है, जो व्यक्तिगतता और सहयोग का मिश्रण प्रोत्साहित करता है। पेशेवर रूप से, सफलता साहसी नेतृत्व और टीमवर्क के संतुलन में है। रिश्तों में सहानुभूति, क्षमा और आपसी सम्मान संबंधों को मजबूत करते हैं। आध्यात्मिक रूप से, आज व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और सामूहिक सामंजस्य के बीच तालमेल का दिन है। नंबर 1 की साहस और नंबर 2 की संवेदनशीलता को मिलाकर यह दिन स्वतंत्रता और एकता के बीच एक सेतु बन जाता है, जो स्थायी सफलता के लिए एक मजबूत और करुणामयी आधार बनाता है।

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की ज्योतिषाचार्या भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है । सुझाव या प्रतिक्रिया के लिए लिखें: hello@astropatri.com