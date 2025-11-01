विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 1 November 2025: किस मूलांक के लिए उत्साह और आत्मविश्वास लेकर आएगा आज का दिन?

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Sat, 01 Nov 2025 06:45 AM (IST)

आज यानी 1 नवंबर के दिन कुछ मूलांक के जातकों को लेखन या ध्यान से नई प्रेरणा मिल सकती है। वहीं कुछ जातकों के मन को दूसरों की मदद से सुकून मिल सकता है। चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी (astropatri.com) से पढ़ते हैं मूलांक 7 से लेकर 9 तक के जातकों का दैनिक अंक ज्योतिष राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज व्यक्तिगत अंक 1 और सार्वभौमिक अंक 3 का मिलन आपके अंदर उत्साह, आत्मविश्वास और रचनात्मक सोच लाता है। अंक ज्योतिष राशिफल के अनुसार, आज का संदेश है कि “आत्मविश्वास से रचें, खुशी से काम करें, और अपनी रोशनी को अपना मार्ग बनाएं।” चलिए पढ़ते हैं आज का अंक ज्योतिष राशिफल।

अंक ज्योतिष राशिफल अंक 7 (जन्म 7, 16 या 25)

7 i

अंतर्दृष्टि और नए विचार

आज आप सामान्य से ज्यादा मिलनसार महसूस कर सकते हैं। काम में आपकी गहराई और रचनात्मकता का सुंदर संगम बनेगा, अपने विचार साझा करें। रिश्तों में सच्ची बातचीत से भावनात्मक भरोसा बढ़ेगा। आध्यात्मिक रूप से, लेखन या ध्यान आपके भीतर नई प्रेरणा जगाएगा।

  • शुभ रंग: इंडिगो
  • शुभ समय: शाम
  • आर्थिक सलाह: अपने बजट को दीर्घकालिक सोच के साथ दोबारा देखें।
  • रिश्तों की सलाह: ईमानदारी से बोलें, पर कोमलता के साथ।
  • सकारात्मक वाक्य: “मैं अंतर्ज्ञान और प्रेरणा से अर्थपूर्ण प्रगति करता हूं।”

अंक ज्योतिष राशिफल अंक 8 (जन्म 8, 17 या 26)

8 i

उद्देश्यपूर्ण नेतृत्व

आज आपकी नेतृत्व क्षमता और भी निखरेगी। काम में तर्क और रचनात्मकता का सही मेल मिलेगा। टीमवर्क से परिणाम बेहतर होंगे, नियंत्रण की बजाय सहयोग चुनें। रिश्तों में प्यार, शब्दों से नहीं, बल्कि छोटे-छोटे कार्यों से दिखाएं। आध्यात्मिक रूप से, अपने लक्ष्यों को मन की शांति से जोड़ें।

  • शुभ रंग: मरून
  • शुभ समय: देर दोपहर
  • आर्थिक सलाह: लंबे समय के लिए सोचें और ऐसे प्रोजेक्ट में निवेश करें जो विकास लाए।
  • रिश्तों की सलाह: विश्वास और दयालुता भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करेंगे।
  • सकारात्मक वाक्य: “मैं अपनी शक्ति का सही उपयोग करता हूं और करुणा से नेतृत्व करता हूं।”

अंक ज्योतिष राशिफल अंक 9 (जन्म 9, 18 या 27)

2 i

उत्साह और करुणा का संगम

आज का दिन आपके मानवीय और संवेदनशील स्वभाव को बल देता है। काम में आपका जोश और समर्पण दूसरों को प्रेरित करेगा। भावनाओं को नियंत्रित कर उन्हें सकारात्मक दिशा में लगाएं। रिश्तों में धैर्य और मुस्कान से प्रेम गहराएगा। आध्यात्मिक रूप से, संगीत, कला या दूसरों की मदद से मन को सुकून मिलेगा।

  • शुभ रंग: लाल
  • शुभ समय: सुबह
  • आर्थिक सलाह: भावनात्मक होकर फैसले न लें, व्यावहारिक सोच बनाए रखें।
  • रिश्तों की सलाह: बिना उम्मीद के देने की खुशी महसूस करें।
  • सकारात्मक वाक्य: “मैं प्रेम, उद्देश्य और खुले दिल से कर्म करता हूं।”

निष्कर्ष -

1 नवंबर 2025 का दिन अंक 1 के साहस और अंक 3 की रचनात्मक खुशी का सुंदर संगम है। यह दिन उत्साह के साथ पहल करने, नए विचार लाने और आत्मविश्वास से आगे बढ़ने के लिए अनुकूल है। व्यावसायिक रूप से, नए विचार और संवाद से नए अवसर खुल सकते हैं।

आज का ब्रह्मांडीय संदेश: जब आप अंक 1 की स्वतंत्रता को अंक 3 की रचनात्मकता से जोड़ते हैं, तो आप आत्मविश्वासी आनंद की उस ऊर्जा में प्रवेश करते हैं जहां उद्देश्य और खुशी साथ चलते हैं और प्रेरणा से सहजता से कर्म बनता है। चमकिए, अपनी सच्चाई बोलिए, और अपनी खुशी खुद रचिए।

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंक ज्योतिष भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com