Aaj Ka Ank Jyotish 1 November 2025: किस मूलांक की किस्मत खोलेगा नवंबर का महीना, पढ़ें अंक राशिफल

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Sat, 01 Nov 2025 06:30 AM (IST)

अंक ज्योतिष राशिफल के अनुसार, आज के दिन कुछ मूलांकों के जीवन में हंसी मजाक से अपनापन बढ़ेगा। वहीं कुछ जातकों को अंक ज्योतिष राशिफल में यह सलाह दी जा रही है कि वह जीवन में संतुलन बनाए रखें। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी (astropatri.com) से जानते हैं मूलांक 4 से लेकर 6 तक के जातकों का दैनिक अंक ज्योतिष राशिफल।

Aaj Ka Ank Jyotish 1 November 2025 पढ़ें आज का अंक ज्योतिष राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। नवंबर की शुरुआत नई ऊर्जा के साथ हो रही है। अंक 1 और 3 का मेल आज आत्मविश्वास और उम्मीद से भरा माहौल बनाता है। जहां अक्टूबर के आखिरी दिन सोच-समझकर चलने के थे, वहीं आज का दिन कुछ नया करने और अपने दिल की बात मानने का है। यह समय है अपने अंदर की आवाज सुनने, सच्चाई से बोलने, और नई दिशा में पहला कदम बढ़ाने का।

अंक ज्योतिष राशिफल अंक 4 (जन्म 4, 13, 22 या 31)

संतुलित रचनात्मकता

आपका अनुशासित स्वभाव आज की सहज ऊर्जा के साथ खूबसूरती से मेल खा रहा है। काम में नई सोच के साथ कोई पुराना तरीका सुधार सकते हैं या किसी योजना को रचनात्मक रूप दे सकते हैं। बहुत ज्यादा सख्ती न बरतें, विचारों के साथ बहना सीखें। रिश्तों में व्यावहारिकता और हल्केपन का संतुलन बनाए रखें। आध्यात्मिक रूप से, रोजमर्रा की दिनचर्या में रचनात्मकता जोड़ना आपको शांति और संतुलन देगा।

  • शुभ रंग: नीला
  • शुभ समय: सुबह का उत्तरार्ध
  • आर्थिक सलाह: सोच-समझकर लिया गया छोटा जोखिम फायदे में रहेगा - तर्क और अंतर्ज्ञान दोनों पर भरोसा करें।
  • रिश्तों की सलाह: सहज और हल्के पलों के लिए खुले रहें।
  • सकारात्मक वाक्य: “मैं रचनात्मकता और आत्मविश्वास से स्थिरता का निर्माण करता हूं।”

अंक ज्योतिष राशिफल अंक 5 (जन्म 5, 14 या 23)

खुल के एक्सप्रेस करना

आज की ऊर्जा आपके स्वतंत्र स्वभाव के अनुरूप है। काम में संवाद, बिक्री, लेखन या मीडिया से जुड़ा क्षेत्र खूब चमकेगा। आपकी बातों में असर रहेगा, इसलिए समझदारी से उनका प्रयोग करें। रिश्तों में खेल-खिलवाड़ और हंसी मजाक से अपनापन बढ़ेगा। आध्यात्मिक रूप से, अपनी लचीलेपन और प्रेरक स्वभाव के लिए आभार जताएं।

  • शुभ रंग: हरा
  • शुभ समय: दोपहर
  • आर्थिक सलाह: अनावश्यक खरीदारी या आवेग में खर्च करने से बचें।
  • रिश्तों की सलाह: हल्कापन और हंसी ही आपके प्यार की भाषा है।
  • सकारात्मक वाक्य: “मैं अपनी सच्चाई को खुशी और स्वतंत्रता के साथ व्यक्त करता हूं।”

अंक ज्योतिष राशिफल अंक 6 (जन्म 6, 15 या 24)

प्यार भरा नेतृत्व

आज आपकी देखभाल करने वाली प्रकृति और महत्वाकांक्षा का सुंदर मेल बनेगा। काम में पहल करें, आपकी समझदारी और सौम्यता से लोग प्रभावित होंगे। रिश्तों में प्यार और सराहना खुलकर जताएं। आध्यात्मिक रूप से, आत्म-प्रेम पर ध्यान दें और अपने स्नेह की शक्ति को पहचानें।

  • शुभ रंग: गुलाबी
  • शुभ समय: सुबह
  • आर्थिक सलाह: परिवार या घर से जुड़ी दीर्घकालिक बचत योजना शुरू करें।
  • रिश्तों की सलाह: सच्चे दिल से की गई तारीफ रिश्तों में गर्मजोशी लाएगी।
  • सकारात्मक वाक्य: “मैं प्रेम से नेतृत्व करता हूं और अपनी दयालुता से जगमगाता हूं।”

निष्कर्ष -

1 नवंबर 2025 का दिन अंक 1 के साहस और अंक 3 की रचनात्मक खुशी का सुंदर संगम है। यह दिन उत्साह के साथ पहल करने, नए विचार लाने और आत्मविश्वास से आगे बढ़ने के लिए अनुकूल है। व्यावसायिक रूप से, नए विचार और संवाद से नए अवसर खुल सकते हैं।

आज का ब्रह्मांडीय संदेश: जब आप अंक 1 की स्वतंत्रता को अंक 3 की रचनात्मकता से जोड़ते हैं, तो आप आत्मविश्वासी आनंद की उस ऊर्जा में प्रवेश करते हैं जहां उद्देश्य और खुशी साथ चलते हैं और प्रेरणा से सहजता से कर्म बनता है। चमकिए, अपनी सच्चाई बोलिए, और अपनी खुशी खुद रचिए।

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंक ज्योतिष भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com