दिवाली-दशहरे की थकान के बाद कैसी रहेगी नवंबर 2026 की शुरुआत? जानें अपने मूलांक का हाल

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अक्टूबर में नवरात्र और दशहरा जैसे त्योहारों मनाने के बाद कुछ दिनों में नवंबर का महीना शुरू हो जाएगा। नवंबर के महीने में वातावरण में ठंडक और एक अलग तरह की ताजगी को महसूस किया जा सकता है। ऐसे में अगर आप भी जानना चाहते हैं कि नवंबर 2026 का महीना आपके जीवन, करियर और आपसी रिश्तों पर कैसा असर दिखाएगा, तो अंक ज्योतिष में इसका जवाब छिपा है।

प्रत्येक महीने की अपनी एक खास ऊर्जा होती है, जो हमारे सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। आइए एस्ट्रोपत्री के ज्योतिषी से जानते हैं मूलांक 1 से 9 के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है?

एस्ट्रोपत्री की अंक ज्योतिषी भानुप्रिया मिश्रा के अनुसार, नवंबर 2026 का सार्वभौमिक अंक (Universal Number) 2 है। अंकशास्त्र में अंक 2 को रचनात्मकता, संवाद, सामंजस्य और आत्म-विश्वास का प्रतीक माना जाता है। आइए जानते हैं कि 1 से 9 मूलांक वाले जातकों के लिए अगला महीना कैसी ऊर्जा लेकर आ रहा है।

मूलांक अनुसार नवंबर 2026 का राशिफल मूलांक 1: इस महीने करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। अपने आत्म-विश्वास के साथ आगे बढ़ें। नवंबर महीने में कोई भी ऐसा काम करने से बचें जो आपके काम, ऊर्जा या आत्मविश्वास पर नकारात्मक डाल सकती है।