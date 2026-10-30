मासिक अंक राशिफल 2026: क्या खास लेकर आया नवंबर का महीना? 1 से 9 मूलांक वाले पढ़ें करियर, सेहत और रिश्तों का हाल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। नवंबर का यह महीना आपके जीवन में पिछले दिनों की तेज रफ्तार के बाद थोड़ा ठहराव, संयम और अपनों के साथ तालमेल बढ़ाने का बहुत ही सुंदर अवसर लेकर आ रहा है। इस अंक ज्योतिषीय बदलाव के अनुसार यह समय केवल अकेले आगे बढ़ने का नहीं, बल्कि दूसरों की बात सुनने, रिश्तों को गहराई से समझने और अपने अंदर की आवाज पर ध्यान देने का है। काम के क्षेत्र में टीम के साथ मिलकर चलना, वित्तीय योजनाओं को सही से परखना और अपने निजी जीवन में शांति बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। इस महीने आप जितनी समझदारी, सब्र और प्यार से काम लेंगे, आपको जीवन के हर क्षेत्र में उतने ही बेहतरीन परिणाम मिलेंगे।

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) करियर: इस महीने आपको अपने फैसले खुद लेने के साथ-साथ दूसरों के साथ मिलकर काम करने की आदत डालनी होगी। सहकर्मियों या किसी साझीदार की कोई अच्छी सलाह आपके काम को और बेहतर बना सकती है। हर काम केवल अपने तरीके से करने की जिद छोड़ें और दूसरों के सुझावों को पूरा महत्व दें। कार्यक्षेत्र में मिलकर काम करने से नए रास्ते खुलेंगे।

स्वास्थ्य: लगातार भागदौड़ और मानसिक व्यस्तता की वजह से आप जल्दी थकावट महसूस कर सकते हैं। अपने खान-पान का पूरा ध्यान रखें, सही समय पर पूरी नींद लें और काम के साथ-साथ शरीर को आराम देना बिल्कुल न भूलें। खुद को मानसिक रूप से फ्रेश रखने के लिए दिनचर्या में थोड़ा समय केवल विश्राम के लिए जरूर निकालें।

रिश्ते: आपकी स्वतंत्र जीवनशैली कई बार अपनों को दूर कर सकती है, इसलिए अपने दिल की बातें खुलकर सामने रखें। जीवनसाथी या करीबी लोगों को अपनी बात कहने का पूरा मौका दें और हर छोटी बात पर बहस करने से बचें। जो लोग नए साथी की तलाश में हैं, उन्हें ऐसा साथी मिल सकता है जो बहुत समझदार हो।

क्या करें: अपने काम में सहकर्मियों के सुझावों और नए विचारों को पूरा महत्व दें। क्या न करें: केवल अपनी बात पर अड़े रहकर दूसरों की अच्छी सलाह को अनसुना न करें। शुभ अंक: 1, 2, 11 शुभ रंग: लाल, सफेद मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) करियर: यह महीना आपके अपने मूलांक से बहुत मेल खाता है, जिससे आपकी सूझबूझ और बात करने का तरीका बहुत प्रभावशाली रहेगा। आप ऑफिस की कठिन परिस्थितियों को आसानी से संभाल लेंगे और अपनी समझदारी से सहकर्मियों व सहयोगियों के साथ संबंध मजबूत करेंगे। साझीदारी में किए गए काम इस महीने आपको बहुत बड़ा फायदा दे सकते हैं।

स्वास्थ्य: मानसिक संवेदनशीलता बढ़ने के कारण आप छोटी-छोटी बातों पर तनाव ले सकते हैं। खुद को शांत रखने के लिए प्रकृति के बीच समय बिताएं, हल्की सैर करें और एक स्थिर दिनचर्या का पालन करें। अगर आपको अधिक थकान या कमजोरी महसूस हो, तो समय पर सही डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

रिश्ते: प्रेम और परिवार के मामलों में यह महीना बहुत खास रहने वाला है। यदि कोई पुरानी गलतफहमी चली आ रही थी, तो शांत मन से बैठकर बात करके उसे हमेशा के लिए दूर कर लें। जो लोग अकेले हैं, उन्हें कोई ऐसा इंसान मिल सकता है जो उन्हें सुरक्षा और अपनापन महसूस कराए।

क्या करें: अपनी सूझबूझ और शांत स्वभाव से आपसी गलतफहमियां दूर करने का प्रयास करें। क्या न करें: दूसरों की हर बात को अपने ऊपर हावी होकर दिल से न लगाएं। शुभ अंक: 2, 11, 20 शुभ रंग: सफेद, सिल्वर मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30) करियर: इस महीने आपको अपनी सोच और बातचीत के हुनर को आपसी तालमेल के साथ जोड़ना होगा। यदि आप शिक्षा, लेखन या किसी कलात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो नए लोगों के साथ मिलकर काम करने से आपको बड़ा फायदा मिलेगा। अपने विचारों को प्रस्तुत करने और नई योजनाएं बनाने के लिए यह महीना अनुकूल रहेगा।

स्वास्थ्य: सामाजिक और पेशेवर जीवन में बहुत अधिक सक्रिय रहने के कारण आप मानसिक रूप से थकावट महसूस कर सकते हैं। स्क्रीन से थोड़ी दूरी बनाएं, हल्का व्यायाम करें और अपने लिए कुछ शांत पल जरूर निकालें। सब काम एक साथ संभालने के चक्कर में अपनी सेहत की अनदेखी बिल्कुल न करें।

रिश्ते: यदि आपका करीबी किसी गंभीर विषय पर बात करना चाहे, तो अपनी हंसी-मजाक की आदत को छोड़कर उसकी बात पूरी गंभीरता से सुनें। उन्हें इस समय आपकी सलाह से ज्यादा आपके साथ की जरूरत है। नए लोगों से मुलाकात आपके जीवन में खुशहाली और नया उत्साह लेकर आ सकती है। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

क्या करें: अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल नए और अच्छे काम करने में हमेशा करें। क्या न करें: किसी गंभीर बात को हल्के में लेकर कभी भी मजाक न बनाएं। शुभ अंक: 3, 2, 11 शुभ रंग: पीला, पीच मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) करियर: इस महीने आपको अपने काम करने के तरीकों में थोड़ा बदलाव लाने की जरूरत पड़ सकती है। हर बात आपकी पुरानी योजना के अनुसार हो यह जरूरी नहीं है, इसलिए बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को ढालना सीखें। सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करने से आप हर मुश्किल काम आसानी से पूरा कर लेंगे।

स्वास्थ्य: अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के चक्कर में शरीर और दिमाग पर जरूरत से ज्यादा दबाव न डालें। समय पर विश्राम करें और किसी भी लगातार बनी रहने वाली शारीरिक थकावट को नजरअंदाज न करें। अपनी दिनचर्या को बहुत ज्यादा सख्त न बनाएं और शरीर को थोड़ा आराम भी दें।

रिश्ते: घर-परिवार के खर्चों, भविष्य की योजनाओं या जिम्मेदारियों को लेकर अपनों के साथ चर्चा हो सकती है। थोड़ा समझौता करने से घर का माहौल शांत और खुशहाल बना रहेगा। नए रिश्तों की शुरुआत में जल्दबाजी करने के बजाय सामने वाले के स्वभाव और सोच को अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है।

क्या करें: काम के दौरान बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को थोड़ा ढालने की कोशिश करें। क्या न करें: हर छोटी बात पर अपनी ही जिद पर अड़े रहकर काम न बिगाड़ें। शुभ अंक: 4, 2, 11 शुभ रंग: हरा, भूरा मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23) करियर: यह महीना आपको थोड़ा धीमे चलकर अपने करियर की दिशा के बारे में गहराई से सोचने की सीख देता है। आपको नए विचार पसंद हैं, लेकिन यह समय सोच-समझकर कदम उठाने और अपने हर काम को पूरी जिम्मेदारी से पूरा करने का है। सही बातचीत और निरंतरता से आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे।

स्वास्थ्य: अपनी दिनचर्या में स्थिरता लाना आपके लिए इस महीने सबसे जरूरी होगा। बार-बार अपनी आदतें और समय बदलने के बजाय एक सरल दिनचर्या अपनाएं और सही समय पर भोजन करें। रात को समय पर सोने की आदत डालें ताकि आपकी ऊर्जा और काम करने की क्षमता हमेशा बनी रहे।

रिश्ते: जीवनसाथी या दोस्तों के साथ मिलकर नई जगहों पर जाना या खुलकर बातें करना आपके रिश्ते में नई ताजगी भरेगा। रिश्ते को कोई नाम देने या जल्दबाजी करने के बजाय एक-दूसरे को आराम से समझें। अपनी भावनाओं को ईमानदारी से सामने रखने पर आपसी संबंध और अधिक मजबूत होंगे।

क्या करें: अपने हर काम में स्थिरता और निरंतरता बनाए रखने की पूरी कोशिश करें। क्या न करें: बिना सोचे-समझे किसी भी काम में तुरंत बदलाव करने की गलती न करें। शुभ अंक: 5, 2, 11 शुभ रंग: फिरोजी, हल्का हरा मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24) करियर: इस महीने सारा ध्यान टीम के साथ मिलकर काम करने और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाने पर रहेगा। आप ऑफिस में किसी सहकर्मी की मदद करेंगे या किसी बड़े काम को संभालने में अहम भूमिका निभाएंगे। अपने काम और निजी जीवन के बीच सही संतुलन बनाना ही आपकी सफलता की कुंजी रहेगा।

स्वास्थ्य: हमेशा सबकी देखभाल करते-करते आप खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से थका सकते हैं। अपने लिए समय निकालें, अपने पसंदीदा शौक पूरे करें और खुद को तरोताजा रखें। अगर आप अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, तभी आप दूसरों की जिम्मेदारियां भी बहुत अच्छे से संभाल पाएंगे।

रिश्ते: प्रेम और परिवार इस महीने आपके जीवन में सबसे आगे रहेंगे। अपनों के साथ बिताने के लिए समय निकालें और यदि कोई छोटी-सी भी अनबन हो, तो उसे दिल में रखने के बजाय खुलकर बात करें। जो लोग अकेले हैं, वे किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जो रिश्तों की कद्र करता हो।

क्या करें: अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों और व्यक्तिगत आराम के बीच सही संतुलन बनाकर चलें। क्या न करें: सबकी उम्मीदें पूरी करने के चक्कर में खुद को पूरी तरह से न थकाएं। शुभ अंक: 6, 2, 11 शुभ रंग: गुलाबी, क्रीम मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25) करियर: अपनी गहरी सोच और परखने की खूबी को इस महीने बेहतर संवाद के साथ जोड़ें। भले ही आपको अकेले काम करना पसंद हो, लेकिन किसी अनुभवी सहकर्मी या मार्गदर्शक से चर्चा करने से आपको बहुत सही रास्ता मिल जाएगा। अपनी जानकारी दूसरों के साथ साझा करने से नए अवसर मिलेंगे।

रिश्ते: शांत बातचीत और मिलकर किए गए कामों से आपके रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे। किसी ऐसे इंसान से आपकी नजदीकियां बढ़ सकती हैं जिसकी सोच आपसे बहुत मेल खाती हो। अपनों के सामने अपनी बात साफ रखें और उन्हें भी अपनी भावनाएं जताने का पूरा समय दें।

क्या करें: महत्वपूर्ण मामलों में अपने किसी भरोसेमंद साथी से सलाह लेकर ही फैसला लें। क्या न करें: हर बात को बहुत ज्यादा अकेले में सोच-सोचकर खुद को परेशान न करें। शुभ अंक: 7, 2, 11 शुभ रंग: गहरा नीला, सफेद मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26) करियर: इस महीने आपको अपनी बड़ी इच्छाओं और सब्र के बीच एक सही तालमेल बिठाना होगा। पैसों से जुड़े मामलों में बहुत ही अनुशासित योजना बनाएं, अपने खर्चों की दोबारा जांच करें और बिना पूरी जानकारी के किसी को धन उधार न दें। बातचीत और समझौतों के बाद ही कोई नया कदम उठाएं।

स्वास्थ्य: काम का भारी बोझ आपको अंदर से थका सकता है। अपने काम के घंटों की एक सीमा तय करें, बीच-बीच में आराम लें और शरीर के संकेतों को कभी नजरअंदाज न करें। व्यायाम और सही नींद को अपनी दिनचर्या में शामिल करें ताकि आपकी सेहत हमेशा अच्छी बनी रहे।

रिश्ते: करियर और धन कमाने की दौड़ में अपने परिवार को न भूलें। अपने जीवनसाथी और बच्चों के साथ बैठकर भविष्य की योजनाओं पर बात करें और उनकी भावनाओं को भी समझें। किसी भी मतभेद को गुस्से के बजाय सब्र से सुलझाने का प्रयास करें ताकि घर में शांति रहे।

क्या करें: अपने धन के प्रबंधन और खर्चों पर बहुत ही समझदारी से नजर रखें। क्या न करें: काम के तनाव और गुस्से को अपने घर के लोगों पर बिल्कुल न निकालें। शुभ अंक: 8, 2, 11 शुभ रंग: गहरा नीला, सुनहरा मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27) करियर: इस महीने अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल बहुत ही सही दिशा में करें। किसी टीम का मार्गदर्शन करने, किसी सहकर्मी की मदद करने या किसी बड़े उद्देश्य वाले प्रोजेक्ट से जुड़ने के लिए समय बहुत अच्छा है। पैसों के मामलों में अपनी सीमाएं तय रखें और दूसरों की मदद करते समय अपनी जरूरतों का भी ध्यान रखें।

स्वास्थ्य: दूसरों की मदद करने के चक्कर में अपनी क्षमता से ज्यादा जिम्मेदारियां अपने कंधों पर न लें। नियमित रूप से हल्का व्यायाम करें, सही समय पर खाएं और यह बात हमेशा याद रखें कि आप तभी दूसरों की मदद कर पाएंगे जब आप खुद शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ रहेंगे।

रिश्ते: पुरानी बातों को भुलाकर अपने रिश्तों को एक नई शुरुआत दें। यदि किसी अपने से अनबन चल रही थी, तो खुद पहल करके बात को सुलझाएं। नए संबंधों को आपसी सम्मान और समझदारी के आधार पर ही आगे बढ़ाएं ताकि रिश्ते लंबे समय तक मजबूत बने रहें।