Numerology: 4, 6 और 8 अंक वालों के इस सीक्रेट के बारे में नहीं जानता कोई, रातों-रात हो जाते हैं 'फेमस'

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अंअंक ज्योतिष में कुछ मूलांकों को बेहद खास माना जाता है, जिनके जीवन में सफलता थोड़ी देर से लेकिन बहुत बड़ी मिलती है। शुरुआत में ऐसे लोग सामान्य जीवन जीते हैं और इनकी तरक्की ज्यादा नजर नहीं आती, लेकिन सही समय आने पर ये अचानक ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं।

अंक शास्त्र में मूलांक 4, 6 और 8 को इसी श्रेणी में रखा गया है। कहा जाता है कि इन तीन मूलांकों वाले लोगों की किस्मत काफी हद तक एक जैसी होती है। इन्हें जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये हार नहीं मानते।इनके स्वभाव में धैर्य, मेहनत और लगन कूट-कूट कर भरी होती है, जो इन्हें अंत में बड़ी सफलता दिलाती है। आइए जानते हैं मूलांक 4, 6 और 8 वाले लोगों के बारे में क्या कहा जाता है।

मूलांक 4 अंक ज्योतिष में मूलांक 4 का स्वामी राहु ग्रह को बताया गया है। इस अंक वाले लोग कभी भी उस रास्ते पर नहीं चलते, जिस पर सब चल रहे होते हैं। ये अपने लिए अलग रास्ता चुनते हैं, जो इन्हें दूसरों से अलग और कामयाब बनाता है। ये अपनी सोच और काम करने के तरीके से दूसरों से अलग नजर आ सकते हैं। इनका जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कई बार इन्हें अचानक ऐसे मौके मिल जाते हैं, जो इनके जीवन की दिशा बदल देते हैं। इसी वजह से मूलांक 4 वालों के लिए कहा जाता है कि इन्हें अचानक ही सफलता मिलती है।

मूलांक 6 मूलांक 6 का संबंध शुक्र ग्रह से होता है। अंक ज्योतिष में शुक्र को सुंदरता, आकर्षण, कला, सुख-सुविधा और समृद्धि का ग्रह कहा जाता है। मूलांक 6 वाले लोगों को आमतौर पर आकर्षक व्यक्तित्व और खूबसूरत स्वभाव वाला कहा जाता है। ये लोगों के बीच आसानी से अपनी पहचान बना लेते हैं। इन्‍हें कला, मनोरंजन, फैशन, रचनात्मक काम या ऐसे क्षेत्रों में वो सफलता हासिल हो जाती है, जो बहुत मेहनत करने के बाद भी लोगों को नहीं मिलती है। जब ये अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तब इनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ जाती है।