मूलांक 1 के जातक प्यार के मामले में होते हैं बेहद रहस्यमयी, यहां पढ़ें खासियत

जन्मांक 1 (Numerology) से प्यार करना सूरज से प्यार करने जैसा है। गर्माहट देने वाला जीवनदायी और ताकतवर लेकिन अपनी तीव्रता के साथ। मूलांक के जातक (Mulank 1) साहस से नेतृत्व करते हैं गर्व से सुरक्षा देते हैं और एक गहरी खामोश मोहब्बत करते हैं जिसे बहुत कम लोग सच में समझ पाते हैं।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। मूलांक 1 के जातक (Mulank 1) स्वभाव से बोल्ड होते हैं। मैग्नेटिक होते हैं। एक कमरे में दाखिल होते ही बिना कुछ कहे माहौल अपने नाम कर लेते हैं। लेकिन जो आप नहीं जानते, वह यह है कि जन्मांक 1 के इस आत्मविश्वासी आकर्षण के पीछे, प्यार के मामले में एक शांत, अनकही संवेदनशीलता छुपी होती है।

महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्म लेने वाले जातक सूर्य देव के अधीन होते हैं जो सौरमंडल का केंद्र हैं। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं कि इनमें स्वाभाविक चमक, नेतृत्व क्षमता और महत्वाकांक्षा झलकती है।

ये प्यार कैसे जताते हैं: शब्द नहीं, एक्शन्स से जन्मांक 1 वाले (Numerology) हमेशा मीठी बातें करने या रोमांटिक कविताओं में सबसे आगे रहें, ऐसा जरूरी नहीं। ये कभी-कभी सालगिरह भूल सकते हैं, या “आई लव यू” कहने का सही मौका चूक सकते हैं।

लेकिन ये प्यार जताते हैं छोटी-छोटी बातों से आपको चाय कैसी पसंद है, कौन सी चीज आपको मुस्कुराती है, आपको अपना स्पेस कैसे अच्छा लगता है। ये सब याद रखकर। इनके लिए वफ़ादारी ही प्यार है। सम्मान ही रोमांस है। आपका सहारा बनना ही “मैं परवाह करता/करती हूँ” कहने का तरीका है। और जब ये आखिरकार “आई लव यू” कहते हैं। उस पर यकीन कीजिए, वो पूरे दिल से कहते हैं।

प्यार में इनका छुपा डर: कंट्रोल खो देना भले ये बाहर से बेहद निडर लगें, लेकिन जन्मांक 1 वाले भावनात्मक रूप से पूरी तरह समर्पण करने से डरते हैं। इन्हें ज्यादा निर्भर होना या बहुत असुरक्षित महसूस करना पसंद नहीं।

यह डर कभी-कभी इन्हें ओवर-कंपन्सेट करवाता है। जैसे कि हर चीज कंट्रोल करने की कोशिश, दिल के चारों ओर दीवार खड़ी करना, या चोट खाने पर भी “सब ठीक है” का नाटक करना। इनके दिल के गहरे अंदर यह डर होता है कि वे अपना सब कुछ दे दें और फिर भी काफ़ी साबित न हों। क्योंकि जन्मांक 1 के लिए उनके असली व्यक्तित्व से प्यार पाना न कि सिर्फ़ उनकी इमेज से ही सबसे बड़ी चाहत होती है।

प्यार में इन्हें क्या चाहिए सबसे पहले सम्मान- असम्मान इनके लिए सबसे बड़ा ब्रेक-अप कारण है।

वफादारी और ईमानदारी- धोखा इन्हें अंदर तक तोड़ देता है।

सराहना- चापलूसी नहीं, बल्कि उनके प्रयासों की सच्ची पहचान।

स्वतंत्रता- चिपके रहने वाले या बहुत निर्भर साथी इन्हें थका देते हैं।

एक उद्देश्य वाला साथी- इन्हें ऐसे लोग आकर्षित करते हैं जिनके अपने सपने हों।

इन्हें कोई इनकी पूजा करने वाला नहीं चाहिए। इन्हें वो चाहिए जो इनके बुरे दिनों में भी उन पर भरोसा करे और जरूरत पड़ने पर इनके ब्लाइंड स्पॉट्स पर भी ध्यान दिला सके। सार मूलांक 1 के जातक बस इतना चाहते हैं कि उन्हें भावनात्मक रूप से इतना सुरक्षित महसूस हो, कि वे अपना "लीडर" वाला मुखौटा उतार सकें। बिना शर्म के रो सकें। बिना अपराध बोध के आराम कर सकें। और बिना यह कहे कि “सब ठीक कर दो”। बस कोई उन्हें अपने बाहों में समा ले।

इनके मजबूत बाहरी रूप के पीछे एक ऐसा दिल है जो चाहता है कि उसे देखा जाए न सिर्फ उसके काम के लिए, बल्कि उसके असली रूप में, जब कोई देख भी न रहा हो। जब एक जन्मांक 1 आपसे सच में प्यार करता है, तो वो मोहब्बत एक ऐसी ताकत बन जाती है जो आपको राह दिखाती है, ऊपर उठाती है, और कभी हार नहीं मानती… जब तक कि आप उसे हल्के में न लें।