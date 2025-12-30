Monthly Numerology Horoscope 2026: जनवरी में मूलांक 8 वालों की जिम्मेदारियों में आएगा बड़ा बदलाव
यह महीना ज्यादा सोचने या दूसरों की मंजूरी का इंतजार करने के लिए नहीं है। यहां साफ सोच, पहल और खुद पर भरोसे करने का इनाम मिलता है। लेकिन अगर संतुलन न र ...और पढ़ें
वार्षिक राशिफल 2026
जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक ज्योतिष के अनुसार, 2026 (January 2026 Numerology horoscope) का योग यूनिवर्सल वर्ष अंक 1 बनता है (2+0+2+6 = 10 → 1), जो नए आरंभ, साहस और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। जनवरी पहला महीना होने के कारण इस ऊर्जा को और भी मजबूत कर देता है।
अंक 1 का दोहरा प्रभाव जनवरी 2026 को पूरे साल की नींव रखने वाला महीना बनाता है। नीचे मूलांक 1 से 9 तक के लिए करियर, रिश्ते और सेहत से जुड़ी भविष्यवाणी दी गई है, ताकि आप जनवरी की ऊर्जा के साथ सही तालमेल बना सकें।
मूलांक 7 (जिनका जन्म 7, 16, 25 को हुआ हो)
- करियर और धन - यह महीना आपको अपनी अंदरूनी समझ पर भरोसा करने को कहता है। आप बाहरी लक्ष्यों से थोड़े दूर महसूस कर सकते हैं, लेकिन अहम समझ मिलेगी। रिसर्च, पढ़ाई, योजना और आध्यात्मिक या शैक्षणिक काम के लिए समय अच्छा है। पैसों में बचत पर ध्यान दें, विस्तार बाद में करें।
- रिश्ते - आप थोड़ा अकेले रहना चाहते हैं, लेकिन आपका साथी गलत समझ सकता है। इसलिए अपनी बात साफ तरीके से कहें। महीने के अंत तक भावनात्मक स्पष्टता बढ़ेगी।
- सेहत - मानसिक थकान, आंखों पर जोर या नींद की समस्या हो सकती है। डिजिटल डिटॉक्स, ध्यान और प्रकृति के साथ समय फायदेमंद रहेगा।
मूलांक 8 (जिनका जन्म 8, 17, 26 को हुआ हो)
- करियर और धन - महीने काम की जिम्मेदारियों में बड़ा बदलाव आएगा। अधिकार, पहचान और पैसों से जुड़े फैसले सामने आएंगे। व्यापारियों और मैनेजर के लिए रणनीति बनाने का समय अच्छा है। दूसरों को कंट्रोल की आदत से बचें। ईमानदारी से किये गए काम लंबे समय में फायदा देंगे।
- रिश्ते - काम का दबाव भावनात्मक दूरी बना सकता है। साथी को भरोसा दिलाना जरूरी है। महत्वाकांक्षा और भावनाओं के बीच संतुलन रखें।
- सेहत - हड्डियों, घुटनों या पुरानी थकान पर ध्यान दें। नियमित जांच और तय दिनचर्या जरूरी है।
मूलांक 9 (जिनका जन्म 9, 18, 27 को हुआ हो)
- करियर और धन - जनवरी 2026 (birth number monthly horoscope) आपके लिए पुराने अध्याय बंद करने का समय है। जो काम या भूमिका अब संतोष नहीं देती, उसे छोड़ने का मन बनेगा। इससे उद्देश्य से जुड़ा नया रास्ता खुलेगा। पैसों में उधार देने या भावनाओं में बहकर फैसले लेने से बचें।
- रिश्ते - भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ी रहेगी। पुराने भावनात्मक पैटर्न सामने आ सकते हैं। माफी और भावनाओं को पूरी तरीके से दिखाना रिश्तों को मजबूत करेगी।
- सेहत - सूजन, इम्युनिटी या भावनात्मक थकान हो सकती है। आराम, डिटॉक्स और भावनाओं को बाहर निकालना जरूरी है।
यह मासिक अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंक ज्योतिषाचार्य भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। सुझाव या प्रतिक्रिया के लिए लिखें: hello@astropatri.com
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।