Monthly Numerology Horoscope 2026: मूलांक 4 से 6 वालों के लिए क्या खास लेकर आएगा साल का पहला महीना

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। यह महीना (January 2026 Numerology horoscope) यूनिवर्सल वर्ष अंक 1 और यूनिवर्सल माह अंक 1 के प्रभाव में है, इसलिए पहल करने, नेतृत्व संभालने और अपनी जिम्मेदारी खुद लेने का समय है।

यह संकोच छोड़कर नए इरादे तय करने और अपनी दिशा खुद चुनने का महीना है। हालांकि यह ऊर्जा आगे बढ़ने और महत्वाकांक्षा को समर्थन देती है, लेकिन साथ ही रिश्तों में भावनात्मक समझ, धैर्य और सेहत का ध्यान रखने की भी सलाह देती है, ताकि थकान और तनाव से बचा जा सके।