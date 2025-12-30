Monthly Numerology Horoscope 2026: मूलांक 4 से 6 वालों के लिए क्या खास लेकर आएगा साल का पहला महीना
जनवरी 2026 साल की शुरुआत नए आरंभ, आत्मविश्वास और साफ फैसलों की ऊर्जा के साथ करता है। कुछ जातकों को इस महीने मनचाहे परिणाम मिलेंगे। चलिए ऐस्ट्रॉलजर ऐस् ...और पढ़ें
वार्षिक राशिफल 2026
जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। यह महीना (January 2026 Numerology horoscope) यूनिवर्सल वर्ष अंक 1 और यूनिवर्सल माह अंक 1 के प्रभाव में है, इसलिए पहल करने, नेतृत्व संभालने और अपनी जिम्मेदारी खुद लेने का समय है।
यह संकोच छोड़कर नए इरादे तय करने और अपनी दिशा खुद चुनने का महीना है। हालांकि यह ऊर्जा आगे बढ़ने और महत्वाकांक्षा को समर्थन देती है, लेकिन साथ ही रिश्तों में भावनात्मक समझ, धैर्य और सेहत का ध्यान रखने की भी सलाह देती है, ताकि थकान और तनाव से बचा जा सके।
मूलांक 4 (जिनका जन्म 4, 13, 22, 31 को हुआ हो)
- करियर और धन - जनवरी आपके लिए व्यवस्था बनाने और योजना करने का महीना है। आपसे तेज चलने की उम्मीद की जा सकती है, आपको अटपटा लग सकता है। नए आरंभ के संकेत हैं, लेकिन धैर्य और तैयारी जरूरी है। पैसों की योजना, सिस्टम बनाना और पुराने लक्ष्यों पर दोबारा काम करना फायदेमंद रहेगा। बदलाव का विरोध न करें।
- रिश्ते - आप थोड़े भावनात्मक रूप से दूरी बनाए हुए लग सकते हैं, जिससे गलतफहमी हो सकती है। साफ बातचीत जरूरी है। परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। अपेक्षाएं साफ रखने से स्थिरता आएगी।
- सेहत - पीठ दर्द, जोड़ों की जकड़न या काम का तनाव हो सकता है। नियमित दिनचर्या, स्ट्रेचिंग और सही बैठने-उठने का ध्यान रखें।
मूलांक 5 (जिनका जन्म 5, 14, 23 को हुआ हो)
- करियर और धन - जनवरी 2026 (birth number monthly horoscope) में तेज और बदलाव भरी ऊर्जा रहेगी। नए मौके, यात्रा से जुड़ा काम या रोल में बदलाव संभव है। मार्केटिंग, सेल्स, मीडिया और नेटवर्किंग के लिए समय अच्छा है। कमाई के मौके मिलेंगे, लेकिन बजट में अनुशासन जरूरी है।
- रिश्ते - आजादी की चाह रिश्तों में टकराव ला सकती है। खुलकर और ईमानदारी से बात करें। अविवाहित लोगों को अचानक आकर्षण हो सकता है, लेकिन हर रिश्ता टिके, ऐसा जरूरी नहीं।
- सेहत - नर्वस सिस्टम, नींद या पाचन से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। स्क्रीन टाइम कम करें और जमीन से जुड़ी गतिविधियां करें।
मूलांक 6 (जिनका जन्म 6, 15, 24 को हुआ हो)
- करियर और धन - यह महीना जिम्मेदारी और सेवा के जरिये नेतृत्व दिखाने का है। दूसरों का मार्गदर्शन करना या परिवार से जुड़े आर्थिक मामलों को संभालना पड़ सकता है। करियर में धीरे-धीरे लेकिन स्थिर प्रगति होगी। वेलनेस, शिक्षा, डिजाइन और केयर से जुड़े काम अनुकूल हैं।
- रिश्ते - धैर्य की जरूरत रहेगी। आप दूसरों को ज्यादा दे सकते हैं और बदले में आपको कम मिल सकते हैं, जिससे थकान महसूस होगी। दूसरों का ख्याल रखने के साथ-साथ खुद का सम्मान भी जरूरी है। समय और भरोसे से रिश्ते सुधरेंगे।
- सेहत - तनाव, असंतुलित शुगर या गले की परेशानी हो सकती है। दूसरों की देखभाल के साथ खुद की देखभाल भी करें।
यह मासिक अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की प्रसिद्ध न्यूमरोलॉजिस्ट भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।