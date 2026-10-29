अंक राशिफल 29 अक्टूबर: करवाचौथ के दिन सूझबूझ और तालमेल से पूरे होंगे काम, जानें अपने मूलांक का हाल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अक्टूबर का यह दिन आपके जीवन में सब्र, आपसी तालमेल और हर काम को सही योजना से पूरा करने का बहुत ही सुंदर संदेश लेकर आया है। पिछले दिनों के उत्साह और तेज रफ्तार के बाद अब यह समय थोड़ी शांति बरतने, छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देने और अपनी जिम्मेदारियों को समझदारी से संभालने का है। काम के क्षेत्र में जल्दबाजी से बचें, टीम के साथ तालमेल बनाकर चलें और पुरानी अटकी योजनाओं को मजबूत आधार दें। पैसों के मामले में कोई भी फैसला सोच-समझकर लें और गैर-जरूरी खर्चों पर लगाम लगाएं। घर-परिवार में अपनों की भावनाओं को समझें, उनकी बात ध्यान से सुनें और प्यार से रिश्ते निभाएं। इस दिन आप जितना संयम और समझदारी से काम लेंगे, आपके काम उतने ही अच्छे से पूरे होंगे।

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) करियर: आज आपको अपनी स्वतंत्र सोच के साथ-साथ टीम के नियमों का भी ध्यान रखना होगा। किसी काम को जल्दबाजी में निपटाने के बजाय उसकी बारीकियों को समझें और भविष्य के लिए एक पक्की नींव तैयार करें।

स्वास्थ्य: काम के भारी दबाव की वजह से शाम तक दिमागी थकान हो सकती है। अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें, काम की चिंता को घर न लाएं और खुद को शांत रखने के लिए थोड़ा आराम करें। रिश्ते: आपकी सीधी बात कभी-कभी भावुक लोगों को थोड़ी चुभ सकती है। अपनों से बात करते समय थोड़ा संयम रखें और अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले उनकी बात और सोच को पूरी तरह समझें। क्या करें: अपने काम को मजबूत बनाने के लिए पक्की योजना तैयार करें। क्या न करें: जब काम की रफ्तार धीमी हो, तो अपना सब्र न खोएं। शुभ अंक: 2, 4 शुभ रंग: संतरी, सफेद मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) करियर: आज का दिन आपके मूलांक से गहरा संबंध रखता है। दूसरों की भावनाओं को समझने की आपकी क्षमता आज ऑफिस में कठिन चर्चाओं को आसान बनाएगी और साझीदार के साथ तालमेल बेहतर रखेगी।

स्वास्थ्य: दूसरों की चिंताओं को बहुत ज्यादा अपने ऊपर लेने से आपकी ऊर्जा कम हो सकती है। एक तय दिनचर्या अपनाएं, खुद के लिए समय निकालें और मन को हल्का रखें। रिश्ते: आपको अपनों से थोड़ा अधिक प्यार और दिलासे की जरूरत महसूस हो सकती है। मन में कोई बात रखने के बजाय अपने जीवनसाथी से बहुत ही शांत और प्यार भरे लहजे में खुलकर बात करें। क्या करें: अपनों से शांत मन से बात करके दिल का बोझ हल्का करें। क्या न करें: किसी की बात को बहुत ज्यादा दिल पर लगाकर खुद दुखी न हों। शुभ अंक: 2, 6 शुभ रंग: सफेद, ग्रे मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30) करियर: आपकी सोच और बातचीत करने की कला आपको नए विचार देगी, लेकिन आज का दिन उन विचारों को काम में बदलने का है। अपने अधूरे कामों को निपटाएं और अपनी योजनाओं को व्यवस्थित करें।

स्वास्थ्य: बहुत सारे काम एक साथ संभालने के चक्कर में आप थकावट महसूस कर सकते हैं। समय पर संतुलित खाना खाएं, पर्याप्त पानी पिएं और रात को अपनी नींद पूरी लें। रिश्ते: परिवार के किसी सदस्य को आज आपकी मदद की जरूरत महसूस हो सकती है। उनकी बात को बीच में काटे बिना पूरे ध्यान और प्यार से सुनें, इससे आपके रिश्ते और गहरे होंगे। क्या करें: नए काम शुरू करने से पहले पुराने जरूरी काम खत्म करें। क्या न करें: अपने जरूरी कामों को छोड़कर केवल मनोरंजन में समय न बिताएं। शुभ अंक: 3, 4 शुभ रंग: पीला, हरा मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) करियर: आज का दिन आपके मूलांक के बिल्कुल अनुकूल है। आप अपनी जिम्मेदारियों को सही क्रम में रखने और किसी व्यावहारिक समस्या का हल निकालने के लिए बहुत प्रेरित महसूस करेंगे। स्वास्थ्य: एक तय नियम से काम करना अच्छी बात है, लेकिन काम में इतने न उलझें कि शरीर को आराम देना ही भूल जाएं। बीच-बीच में छोटा ब्रेक जरूर लें। रिश्ते: आप हर उलझन का सीधा जवाब चाहते हैं, लेकिन पारिवारिक मामलों में थोड़े सब्र की जरूरत होती है। अपनों को अपनी बात कहने का पूरा समय दें और उनकी भावनाओं को समझें। क्या करें: अपने काम और दिनचर्या को बहुत ही सुव्यवस्थित रखें। क्या न करें: अपनी बात पर बहुत ज्यादा अड़कर दूसरों पर दबाव न बनाएं। शुभ अंक: 4, 8 शुभ रंग: नीला, स्लेटी मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23) करियर: बदलती परिस्थितियों को संभालने में आपका हुनर काम आएगा, लेकिन आज हर दस्तावेज और कागज को ध्यान से जांचना जरूरी है। नए कदम बढ़ाने से पहले अपनी जिम्मेदारियां साफ कर लें। स्वास्थ्य: दिमाग में एक साथ कई बातें चलने की वजह से थोड़ी बेचैनी हो सकती है। फालतू की बातों से दूर रहें, अपने दिमाग को शांत रखें और पर्याप्त नींद लें। रिश्ते: आपको अपना थोड़ा अलग समय भी चाहिए और अपनों का साथ भी। अपनी बात बहुत ही साफ तरीके से कहें और साथ ही अपने जीवनसाथी की जरूरतों का भी पूरा ख्याल रखें। क्या करें: नया काम शुरू करने से पहले सभी कागजात ध्यान से जांचें। क्या न करें: किसी स्थिति से ऊबकर जल्दबाजी में अपनी योजनाएं न बदलें। शुभ अंक: 5, 4 शुभ रंग: हरा, सफेद मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24) करियर: आपकी जिम्मेदारी की भावना आज ऑफिस के संबंधों को बेहतर बनाएगी। आप किसी सहकर्मी की मदद करेंगे या उन छोटी-छोटी बातों को ठीक करेंगे जिन्हें बाकी लोग भूल गए थे। स्वास्थ्य: घर और बाहर सबका ध्यान रखते-रहते आपकी खुद की सेहत बिगड़ सकती है। अपनी दिनचर्या में थोड़ा समय केवल अपने आराम के लिए जरूर निकालें। रिश्ते: आज का दिन आपसी सहयोग और समझदारी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। घर-परिवार के साथ मिलकर जिम्मेदारियों के बारे में बात करें ताकि किसी के मन में गलतफहमी न रहे। क्या करें: अपने परिवार के साथ मिलकर भविष्य के कामों की चर्चा करें। क्या न करें: हर किसी की परेशानी को अकेले सुलझाने का दबाव खुद पर न लें। शुभ अंक: 6, 4 शुभ रंग: गुलाबी, सफेद मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25) करियर: आपकी गहरी सोच आज किसी पेचीदा मामले को समझने में पूरी मदद करेगी। किसी भी बड़े फैसले तक पहुंचने के लिए पूरी जानकारी जुटाना और अकेले बैठकर सोचना फायदेमंद रहेगा। स्वास्थ्य: दिनभर किसी बात को बहुत अधिक सोचते रहने से सिर भारी हो सकता है। फोन या कंप्यूटर की स्क्रीन से थोड़ी दूरी बनाएं और खुली हवा में टहलें। रिश्ते: भावुक उलझनों के समय आप थोड़े शांत रहना पसंद कर सकते हैं। अपनों से दूर होने के बजाय उन्हें बहुत प्यार से समझाएं कि आपको थोड़े एकांत की जरूरत है। क्या करें: किसी भी काम को करने से पहले उसके हर पहलू को अच्छे से समझें। क्या न करें: छोटी सी बात को इतना न सोचें कि फैसला लेने में बहुत देर हो जाए। शुभ अंक: 7, 4 शुभ रंग: जामुनी, सफेद मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26) करियर: आज आपका मुख्य जोर काम को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने पर रहेगा। अपने पैसों के हिसाब-किताब की दोबारा जांच करें और लंबे समय के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर कदम बढ़ाएं।

स्वास्थ्य: काम की चिंता आपके दिमाग पर हावी रह सकती है। अपनी क्षमताओं को पहचानें, लगातार काम करने से बचें और शरीर को पूरा विश्राम देने पर ध्यान दें। रिश्ते: आप कामकाज और आर्थिक सुरक्षा में बहुत व्यस्त रहे हैं। आज थोड़ा समय निकालकर अपनों के साथ बैठें और उनकी जरूरतों व खुशियों को समझने का प्रयास करें। क्या करें: अपनी वित्तीय योजनाओं को समझदारी से और अधिक मजबूत बनाएं। क्या न करें: काम की सफलता के चक्कर में अपने पारिवारिक रिश्तों को अनदेखा न करें। शुभ अंक: 8, 4 शुभ रंग: गहरा नीला, स्लेटी मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27) करियर: आपकी हिम्मत और लगन किसी पुरानी अड़चन को दूर करने में मदद करेगी। नए प्रोजेक्ट शुरू करने के बजाय अटके हुए कामों को पूरा करने और आपसी तालमेल सुधारने पर ध्यान दें।