अंक राशिफल 24 अक्टूबर: नौकरी, व्यापार, सेहत और रिश्तों की बातें करने का है दिन, मूलांक 1-9 तक का हाल पढ़ें

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अक्टूबर का यह दिन आपके जीवन में नई जिम्मेदारियों को निभाने, कामकाज में सफलता पाने और पारिवारिक रिश्तों में मधुरता बनाए रखने का एक खास संदेश लेकर आ रहा है। पिछले दिनों की वैचारिक भागदौड़ के बाद अब यह समय अपने काम को मजबूती देने, धन का सही प्रबंधन करने और अपने परिवार को सुखद माहौल देने का है। नौकरी या कार्यक्षेत्र में नए अवसरों पर ध्यान दें, अपने खर्चों पर सही नियंत्रण रखें और दूर की सोच रखकर आगे बढ़ें। पैसों के मामलों में समझदारी से फैसले लें और अपनी बचत को बढ़ाने पर पूरा जोर दें। इस समय अपनों के साथ प्यार और सम्मान से पेश आकर आप अपने घर के माहौल को बहुत ही आनंदमय और शांतिपूर्ण बना सकते हैं, जिससे मन को सुकून मिलेगा।

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) करियर: आज आप बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे और अपने काम में अच्छी तरक्की करेंगे। किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करते समय केवल ठोस नतीजों और अपने भविष्य के फायदों पर पूरा ध्यान लगाएं।

स्वास्थ्य: दिनभर की भागदौड़ की वजह से मानसिक थकान हो सकती है। समय पर पौष्टिक भोजन खाएं, काम के बीच छोटे अंतराल लें और अपनी थकान दूर करने के लिए रात में पूरी नींद जरूर लें। रिश्ते: आपका पूरा ध्यान कामकाज पर रह सकता है, लेकिन आपके किसी अपने को आपकी मदद और थोड़े समय की बहुत जरूरत है। उनकी बात ध्यान से सुनें और उन्हें अपना पूरा साथ दें। क्या करें: अपने काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच सही तालमेल बनाकर रखें। क्या न करें: दूसरों पर अपना अधिकार जमाने या दबाव डालने की बिल्कुल कोशिश न करें। शुभ अंक: 1, 6 शुभ रंग: संतरी, सुनहरा मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) करियर: दूसरों के साथ तालमेल बिठाने की खूबी आपके बहुत काम आएगी। पुराने पेंडिंग कार्यों को पूरा करने और सहयोगियों से खुलकर बातचीत करने के लिए यह बहुत ही बढ़िया दिन है।

स्वास्थ्य: दूसरों की परेशानियों के बारे में बहुत ज्यादा सोचने से मानसिक थकान महसूस हो सकती है। खुद को शांत रखें, सही समय पर भोजन करें और बेवजह का तनाव अपने सिर पर बिल्कुल न लें। रिश्ते: पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने का यह बहुत ही अच्छा मौका है। अपने जीवनसाथी या परिवार के लोगों के साथ प्यार से की गई बातचीत आपकी हर पुरानी उलझन को आसानी से दूर कर देगी। क्या करें: अपने पेंडिंग पड़े कामों को शांत मन से और सही समय पर निपटाएं। क्या न करें: ना न कह पाने के कारण दूसरों का हर काम अपने सिर न लें। शुभ अंक: 2, 8 शुभ रंग: सफेद, हरा मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30) करियर: आपकी नई सोच आज अनुशासित रहकर काम करने से और अधिक चमकेगी। एक साथ कई काम शुरू करने के बजाय अपने किसी एक मुख्य प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने पर पूरा ध्यान लगाएं।

स्वास्थ्य: दिनभर की व्यस्तता आपकी शारीरिक ऊर्जा को कम कर सकती है। समय पर संतुलित भोजन खाएं, काम के बीच छोटा सा ब्रेक लें और रात को शरीर को पूरा आराम देना कभी न भूलें। रिश्ते: आपका हंसमुख स्वभाव घर का माहौल अच्छा बनाए रखेगा। परिवार की जरूरी योजनाओं पर चर्चा करने और उन लोगों को समय देने के लिए दिन बहुत अच्छा है जो अकेलापन महसूस कर रहे थे। क्या करें: अपने मुख्य काम को सही योजना बनाकर समय पर पूरा करें। क्या न करें: जल्दबाजी में आकर बिना सोचे-समझे कभी भी बेवजह पैसे खर्च न करें। शुभ अंक: 3, 6 शुभ रंग: पीला, गुलाबी मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) करियर: आपकी समझदारी काम को सही ढंग से व्यवस्थित करने और धन प्रबंधन पर ध्यान देने में मदद करेगी। जरूरी कागजातों की जांच करने तथा अपने खर्चों को नियंत्रित करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है।

स्वास्थ्य: बिना आराम किए लगातार काम करने की आदत से खुद को बचाएं। अपनी दिनचर्या में थोड़ा टहलना, हल्का आराम करना और काम का सीमित दबाव रखना आपको हमेशा स्वस्थ और तरोताजा रखेगा। रिश्ते: घर की समस्याओं को सुलझाते समय केवल नियमों पर न चलें, बल्कि अपनों की भावनाओं को भी समझें। कभी-कभी प्यार से की गई बात हर कड़े नियम से अधिक असरदार साबित होती है। क्या करें: अपने पैसों के हिसाब और जरूरी कागजातों को हमेशा व्यवस्थित रखें। क्या न करें: काम के कड़े नियमों को लेकर कभी भी बहुत कठोर न बनें। शुभ अंक: 4, 8 शुभ रंग: नीला, हरा मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23) करियर: आपको अपनी आजादी की चाहत और अपनी जिम्मेदारियों के बीच सही संतुलन बनाकर चलना होगा। अपनी दिनचर्या को सही रखें, पेंडिंग पड़े काम निपटाएं और पैसों के फैसलों को ध्यान से समझें।

स्वास्थ्य: अनियंत्रित दिनचर्या की वजह से आपको थकान या ध्यान भटकने जैसी समस्या हो सकती है। समय पर पौष्टिक भोजन लें, पर्याप्त पानी पिएं और शरीर को हमेशा सही समय पर आराम दें। रिश्ते: आपका कोई अपना आपसे लगातार साथ निभाने और समय देने की उम्मीद रखता है। उनसे किए गए अपने वादों को पूरा करें और उनके साथ बैठकर प्यार से थोड़ा अच्छा समय बिताएं। क्या करें: अपने पुराने रुके हुए जरूरी कामों को प्राथमिकता देकर तुरंत खत्म करें। क्या न करें: बिना सोचे-समझे खरीदारी करने या अचानक कोई नया वादा करने से बचें। शुभ अंक: 5, 8 शुभ रंग: हरा, नीला मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24) करियर: दूसरों की जरूरतों को बहुत अच्छी तरह समझने की आपकी खूबी सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करने तथा बड़े प्रोजेक्ट्स को सफलता से पूरा करने में आज बहुत अधिक मदद करेगी। स्वास्थ्य: काम और घर के कर्तव्यों के बीच कभी भी अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें। नियमित रूप से सही खाना खाएं, पूरी नींद लें और दिन में थोड़ा समय खुद को तरोताजा करने के लिए निकालें। रिश्ते: परिवार और घर का माहौल आज आपकी प्राथमिकता रहेंगे। अपनों के साथ अच्छा समय बिताएं, लेकिन यह हमेशा याद रखें कि आपसी खुशहाली के लिए घर के काम में सबका सहयोग बहुत जरूरी है। क्या करें: अपने परिवार का ख्याल रखें और घर के सभी कामों को मिलकर पूरा करें। क्या न करें: सबकी परेशानियां अकेले सुलझाने की कोशिश में कभी अपनी सेहत न बिगाड़ें। शुभ अंक: 6, 8 शुभ रंग: गुलाबी, सफेद मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25) करियर: आपकी गहरी सोच काम की हर छोटी-बड़ी बारीकी को समझने में मदद करेगी। पैसों से जुड़ी जानकारी की जांच करने तथा भविष्य की नई योजना बनाने के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है।

स्वास्थ्य: बहुत अधिक सोचने की आदत की वजह से आपके दिमाग में भारीपन आ सकता है। सोने का सही समय तय रखें, स्क्रीन से थोड़ा ब्रेक लें और शांत माहौल में बैठकर पूरा आराम करें। रिश्ते: आप कुछ समय अकेले बिताना पसंद करेंगे, लेकिन परिवार के लोगों को इस दौरान आपके साथ और सहारे की जरूरत होगी। यदि आपको शांति चाहिए, तो अपनों को अपनी बात प्यार से समझाएं। क्या करें: अपने आने वाले दिनों की सभी योजनाएं ठंडे दिमाग से बनाएं। शुभ अंक: 7, 8 शुभ रंग: जामुनी, सफेद क्या न करें: अपनों से पूरी तरह कटकर अकेले रहने की बिल्कुल कोशिश न करें। मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26) करियर: आज आपका पूरा ध्यान धन प्रबंधन, कार्यक्षेत्र में तरक्की और बड़े नतीजों पर रहेगा। अपने निवेश तथा बचत की योजनाओं को व्यवस्थित करने के लिए यह बहुत ही शानदार और उत्तम दिन है।

स्वास्थ्य: कामकाज का भारी दबाव आपको देर रात तक जगाए रख सकता है। अपने काम और सेहत के बीच सही संतुलन बनाएं, समय पर भोजन करें और अपनी नींद हमेशा पूरी रखें ताकि ताजगी बनी रहे। रिश्ते: सफलता पाना अपनी जगह बहुत जरूरी है, लेकिन आपके रिश्तों को भी आपके थोड़े समय की जरूरत होती है। अपनों के साथ थोड़ा समय बिताएं और उनकी बातें हमेशा प्यार से सुनें। क्या करें: अपनी वित्तीय योजनाओं को हमेशा मजबूत और पूरी तरह सुरक्षित बनाएं। शुभ अंक: 8, 6 शुभ रंग: गहरा नीला क्या न करें: अपनी सफलता का पैमाना केवल पैसे या पद के आधार पर न परखें। मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27) करियर: आपका पक्का इरादा किसी भी बड़ी जिम्मेदारी को आसानी से खत्म करने में पूरी मदद करेगा। अपने जोश के साथ सही योजना को जोड़कर काम करेंगे, तो आपको बहुत शानदार नतीजे मिलेंगे।