साप्ताहिक अंक राशिफल : इस हफ्ते किस मूलांक पर बरसेगा पैसा, किसे मिलेगी टेंशन से मुक्ति?

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अक्टूबर का यह हफ्ता आपकी जिंदगी में कई महत्वपूर्ण बदलाव और नए अवसर लेकर आ रहा है। इस सप्ताह ग्रहों की चाल आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन, मेहनत और आपसी तालमेल को बहुत अधिक बढ़ावा देने वाली है। चाहे आपका कार्यक्षेत्र हो या आपका निजी जीवन, हर जगह आपको अपनी सूझबूझ और धैर्य का पूरा परिचय देना होगा। यह समय अपनी पुरानी योजनाओं को बेहतर बनाने और भविष्य के लिए मजबूत नींव रखने का है। आप अपनी सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयासों के जरिए हर चुनौती को आसानी से पार कर सकते हैं। अपने खान-पान और दिनचर्या पर पूरा ध्यान देते हुए इस सप्ताह को अपने लिए बेहद सफल, आनंददायक और लाभकारी बना सकते हैं।

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) करियर: इस हफ्ते आपके कार्यक्षेत्र में आपके सुझावों को बहुत महत्व मिलेगा। किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है। सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करने से आपको बेहतरीन परिणाम हासिल होंगे और अधिकारियों की सराहना भी मिलेगी।

स्वास्थ्य: काम के सिलसिले में लगातार भागदौड़ रहने के कारण मानसिक और शारीरिक थकान महसूस हो सकती है। अपने दिनभर के तनाव को दूर करने के लिए पर्याप्त नींद लें और खुद को तरोताजा रखने के लिए समय पर भोजन करें।

रिश्ते: परिवार के किसी सदस्य के साथ आपकी पुरानी गलतफहमी दूर होगी। जीवनसाथी के साथ प्यार भरा समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे आपके आपसी रिश्ते पहले से कहीं अधिक मजबूत और गहरे हो जाएंगे। क्या करें: हर काम को पूरी योजना और आत्मविश्वास के साथ समय पर पूरा करें। क्या न करें: किसी भी बात पर बिना सोचे-समझे तुरंत गुस्सा करने से बचें। शुभ अंक: 1, 5 शुभ रंग: लाल, नारंगी मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) करियर: इस सप्ताह आपकी रचनात्मक सोच आपके करियर को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगी। दफ्तर में किसी कठिन परिस्थिति को सुलझाने में आपकी सूझबूझ काम आएगी। टीम के सदस्यों के साथ आपका तालमेल बहुत ही शानदार बना रहेगा।

स्वास्थ्य: आपकी अधिक संवेदनशील प्रकृति के कारण दूसरों की बातें आपके मन पर जल्दी असर डाल सकती हैं। अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए शांत वातावरण में समय बिताएं और ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन करें। रिश्ते: अपनों के साथ दिल की बात खुलकर करने से आपके रिश्ते और अधिक मधुर बनेंगे। परिवार के किसी बड़े व्यक्ति का सहयोग आपको मानसिक शांति और संबल प्रदान करेगा, जिससे घर का माहौल बहुत खुशनुमा रहेगा। क्या करें: अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें और सभी फैसले बहुत समझदारी से लें। क्या न करें: छोटी-छोटी बातों को दिल से लगाकर खुद को परेशान बिल्कुल न करें। शुभ अंक: 2, 5 शुभ रंग: सफेद, हल्का नीला मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30) करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी कला और संवाद करने की खूबी सबको बहुत प्रभावित करेगी। यदि आप लेखन, शिक्षा या मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो यह हफ्ता आपके लिए विशेष रूप से उपलब्धियों से भरा रहने वाला है।

स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन एक साथ कई कामों में हाथ डालने से मानसिक तनाव हो सकता है। अपने शरीर को आराम देने के लिए बीच-बीच में छोटे विश्राम जरूर लें और पानी अधिक पिएं। रिश्ते: दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मेल-जोल बढ़ाने के लिए यह हफ्ता बहुत बढ़िया है। आपके हंसमुख स्वभाव की वजह से लोग आपके करीब आना पसंद करेंगे और घर में उत्सव जैसा माहौल बना रहेगा। क्या करें: अपनी हर योजना को पूरी लगन और अनुशासन के साथ पूरा करें। क्या न करें: किसी भी कार्य को अधूरा छोड़कर दूसरे काम की शुरुआत न करें। शुभ अंक: 3, 5 शुभ रंग: पीला, क्रीम यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य। मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) करियर: इस हफ्ते आपको अपने सभी रुके हुए कागजी कामों और वित्तीय मामलों को निपटाने का पूरा मौका मिलेगा। आपकी मेहनत और अनुशासन देखकर आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे बहुत प्रसन्न रहेंगे और बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं।

स्वास्थ्य: लगातार एक जगह बैठकर काम करने की वजह से पीठ या गर्दन में जकड़न महसूस हो सकती है। नियमित रूप से हल्की सैर को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं ताकि शरीर चुस्त रहे। रिश्ते: काम की व्यस्तता के कारण आप परिवार को कम समय दे पाएंगे, जिससे हल्की नाराजगी हो सकती है। अपने अपनों को यह अहसास कराएं कि वे आपके दिल के कितने करीब हैं और उनके लिए समय निकालें। क्या करें: अपने सभी जरूरी दस्तावेजों और पैसों का हिसाब एकदम दुरुस्त रखें। क्या न करें: किसी भी जरूरी काम को कल पर टालने की आदत न डालें। शुभ अंक: 4, 5 शुभ रंग: हरा, भूरा मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23) करियर: व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह हफ्ता नए समझौतों और फायदों का संदेश लेकर आया है। यात्रा करने के योग बन सकते हैं जो आपके करियर के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे और नए संपर्क बनेंगे।

स्वास्थ्य: भागदौड़ भरी दिनचर्या के कारण आपको अपनी नींद का विशेष ध्यान रखना होगा। यदि आप पर्याप्त आराम नहीं करेंगे तो सिरदर्द या कमजोरी महसूस हो सकती है, इसलिए अपने खान-पान को संतुलित रखें। रिश्ते: परिवार के साथ किसी छोटी यात्रा पर जाने का प्लान बन सकता है जिससे आपसी दूरियां मिटेंगी। जीवनसाथी के साथ आपकी पुरानी यादें ताजा होंगी और आपके बीच का प्रेम और अधिक प्रगाढ़ हो जाएगा। क्या करें: नए अवसरों का स्वागत करें और हर परिस्थिति में खुद को ढालें। क्या न करें: बिना सोचे-समझे किसी भी नए काम में अचानक निवेश न करें। शुभ अंक: 5, 14 शुभ रंग: फिरोजी, पीला मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24) करियर: इस सप्ताह आपको अपने कार्यक्षेत्र में नए सहयोगियों का बहुत अच्छा साथ मिलेगा। आपकी कार्यशैली में सुधार आएगा और कला या सौंदर्य से जुड़े कार्यों में आपको विशेष रूप से बड़ी सफलता मिलने के पूरे योग हैं।

स्वास्थ्य: खान-पान में लापरवाही के कारण पेट से जुड़ी हल्की-फुल्की समस्या हो सकती है। घर का बना ताजा भोजन खाएं और तली-भुनी चीजों से दूरी बनाए रखें ताकि आपकी सेहत एकदम दुरुस्त बनी रहे। रिश्ते: पारिवारिक जीवन में सुख और शांति का अनुभव करेंगे। घर के किसी विशेष आयोजन में आपकी भूमिका बहुत सराहनीय रहेगी और अपनों के साथ आपके रिश्ते और अधिक मजबूत तथा विश्वास से भर जाएंगे। क्या करें: अपने काम और परिवार के बीच हमेशा एक सही तालमेल बनाकर रखें। क्या न करें: दूसरों की हर समस्या को हल करने का पूरा जिम्मा अपने सिर न लें। शुभ अंक: 5, 6 शुभ रंग: गुलाबी, हरा मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25) करियर: रिसर्च, तकनीकी मामलों और आध्यात्मिक विषयों से जुड़े जातकों के लिए यह हफ्ता अत्यंत फलदायी है। आपकी बारीक नजर और गहन अध्ययन आपको किसी बड़ी समस्या का बहुत ही सटीक और सरल समाधान दिला देगा।

स्वास्थ्य: अत्यधिक सोचने की आदत के कारण आपको मानसिक थकान या अनिद्रा की शिकायत हो सकती है। अपने मन को शांत रखने के लिए प्रकृति के करीब समय बिताएं और रात को समय पर सोने की आदत डालें। रिश्ते: आप इस हफ्ते थोड़े शांत और अपने में मग्न रह सकते हैं, जिससे अपनों को गलतफहमी हो सकती है। अपनी खामोशी को तोड़कर अपने दिल की बातें परिवार के साथ शेयर करें ताकि आपसी अपनापन बना रहे। क्या करें: अपने पुराने अनुभवों से सीख लेकर भविष्य की रूपरेखा तैयार करें। क्या न करें: किसी भी बात पर बहुत अधिक गहराई से सोचकर खुद को तनाव न दें। शुभ अंक: 5, 7 शुभ रंग: इंडिगो, लैवेंडर मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26) करियर: यह हफ्ता आपकी कड़ी मेहनत और निष्ठा को शानदार पुरस्कार दिलाने वाला है। संपत्ति या बड़े निवेश से जुड़े मामलों में आपको कोई बहुत ही अच्छी खबर मिल सकती है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से काफी मजबूत होगी।

स्वास्थ्य: काम के भारी दबाव के कारण जोड़ों में दर्द या कमजोरी महसूस हो सकती है। अपने शरीर को आराम देने के लिए पर्याप्त नींद लें और काम के बीच में थोड़ा समय निकालकर हल्का-फुल्का विश्राम करें। रिश्ते: परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी जिन्हें आप बहुत अच्छे से निभाएंगे। अपने व्यस्त समय में से कुछ पल निकालकर जीवनसाथी के साथ बिताएं, इससे आपके आपसी रिश्ते में और अधिक मधुरता आएगी। क्या करें: अपने सभी वित्तीय मामलों में पूरी पारदर्शिता और सावधानी बरतें। क्या न करें: काम के भारी दबाव के कारण अपनों से दूरी बिल्कुल न बनाएं। शुभ अंक: 5, 8 शुभ रंग: गहरा नीला, हरा फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें। मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27) करियर: इस सप्ताह आपके भीतर एक गजब का उत्साह और उमंग देखने को मिलेगी। जो काम पिछले कुछ दिनों से रुके हुए थे, वे अब तेजी से पूरे होने लगेंगे। सामाजिक कार्यों में आपकी सक्रियता आपको एक अलग पहचान दिलाएगी।