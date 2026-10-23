23 अक्टूबर का अंक राशिफल: पुराने तनाव से मिलेगा राहत, रिश्तों में मिठास के साथ करियर में नए अवसर का संकेत

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अक्टूबर का यह दिन आपकी जिंदगी में नई सोच अपनाने, खुलकर बातचीत करने और हर स्थिति को गहराई से समझकर आगे बढ़ने का सुंदर संदेश लेकर आ रहा है। पिछले दिन की भारी जिम्मेदारियों और कड़े अनुशासन के बाद अब यह समय अपने काम करने के तरीकों में नयापन लाने और जीवन में नए रास्तों को तलाशने का है।

काम के क्षेत्र में नए अवसरों की पूरी जांच करें, सही जानकारी जुटाएं और सोच-समझकर ही कोई बड़ा निर्णय लें। धन से जुड़े मामलों में बिना सोचे-समझे पैसे लगाने से बचें और किसी भी नए सौदे के छिपे हुए खतरों को पहले ही परख लें। इस समय अपनों से सच्ची बात करके और उनके नजरिए को समझकर आप अपने रिश्तों में शांति और प्रेम बनाए रख सकते हैं।

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) करियर: आज आप किसी नए अवसर को जानने या अपनी पुरानी समस्या को हल करने का नया रास्ता खोजेंगे। आगे बढ़कर शुरुआत करने का आपका स्वभाव काम आएगा, लेकिन कोई भी नया वादा करने से पहले उसकी हर छोटी बात की जांच जरूर कर लें।

स्वास्थ्य: दिनभर की तेज हलचल और काम की वजह से मानसिक थकान हो सकती है। अपने काम के बीच थोड़ा विश्राम लें, समय पर भोजन करें और काम की चिंताओं को अपने आराम के समय पर हावी न होने दें।

रिश्ते: आप अपनी बातें खुद ही संभालना पसंद करते हैं, लेकिन आपके करीबी लोग आपकी योजनाओं का हिस्सा बनना चाहते हैं। अपनी बातें अपनों से शेयर करें ताकि उन्हें लगे कि आप उनकी परवाह करते हैं। क्या करें: अपनी योजनाओं के हर छोटे पहलू की अच्छे से जांच करें। क्या न करें: केवल अपनी आजादी साबित करने के लिए अचानक कोई फैसला न लें। शुभ अंक: 1, 5 शुभ रंग: संतरी, जामुनी मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) करियर: लोगों की मन की बात समझने की आपकी खूबी उन छोटी बातों को भी पकड़ लेगी जिन्हें दूसरे छोड़ देते हैं। जरूरी जानकारी जुटाने, दूसरों से सलाह करने और पुराने काम को सुधारने के लिए बहुत अच्छा दिन है।

स्वास्थ्य: बहुत ज्यादा भावुक होने से आपको आस-पास का माहौल थोड़ा भारी लग सकता है। खुद को शांत रखने के लिए समय निकालें, समय पर सोएं और दूसरों की फालतू चिंताओं का बोझ अपने सिर पर न उठाएं। रिश्ते: आपको अपनों का साथ भी चाहिए और थोड़ा अपना निजी समय भी। अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है, तो बिना कुछ कहे दूर होने के बजाय प्यार से अपनी बात दूसरों के सामने रखें। क्या करें: बातों को प्यार से समझाएं और शांति से फैसले लें। क्या न करें: किसी की सामान्य बात का भी गलत या गहरा अर्थ न निकालें। शुभ अंक: 2, 7 शुभ रंग: सफेद, हल्का नीला मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30) करियर: आपकी नई सोच आज आपको किसी बढ़िया विचार की तरफ ले जाएगी। लिखने, पढ़ाने, नई बातें सीखने और अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के काम में आपकी मेहनत बहुत अच्छा असर दिखाएगी।

स्वास्थ्य: मन में लगातार चलते विचारों के कारण दिन के अंत में शांत होना मुश्किल होगा। काम से थोड़ा ध्यान हटाएं, बीच-बीच में छोटा ब्रेक लें और सोने का एक सही समय तय रखें। रिश्ते: आपका मन लोगों से मिलने-जुलने का करेगा, लेकिन आपको केवल हल्की बातों के बजाय दिल से जुड़ी गहरी बातें पसंद आएंगी। किसी अपने के साथ बैठकर सही और सच्ची बातचीत करें। क्या करें: अपनी बात को पूरी तैयारी और स्पष्टता के साथ कहें। क्या न करें: खुशी के पल में ऐसा वादा न करें जिसे पूरा करना कठिन हो। शुभ अंक: 3, 5 शुभ रंग: पीला, जामुनी मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) करियर: आपकी पारखी नजर किसी पुरानी योजना की कमियों को तुरंत पहचान लेगी। काम के तरीके में आने वाले बदलाव को नुकसान न समझें, बल्कि इसे अपनी योजना को और बेहतर बनाने का सुनहरा मौका मानें।

स्वास्थ्य: बहुत कठिन दिनचर्या का पालन करने की कोशिश में खुद को जरूरत से ज्यादा न थकाएं। समय पर पौष्टिक खाना खाएं और शरीर को थकान से उबारने के लिए पर्याप्त विश्राम लें। रिश्ते: आप सीधी बातें पसंद करेंगे, जबकि आपका कोई अपना अपनी भावनाओं को समझने के लिए थोड़ा समय चाहेगा। उनकी बात को शांति से सुनें और थोड़ा धैर्य बनाकर रखें। क्या करें: परिस्थितियों के अनुसार अपनी काम करने की योजना में बदलाव लाएं। क्या न करें: जब बात में बदलाव की जरूरत हो तो अपनी पुरानी जिद पर न अड़े रहें। शुभ अंक: 4, 7 शुभ रंग: नीला, हरा मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23) करियर: आज का दिन आपके मूलांक से गहरा संबंध रखता है। आपके अंदर नए रास्तों को जानने और सीखने की बहुत इच्छा रहेगी। नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने या नई बातें सीखने के लिए यह दिन बहुत अनुकूल है।

स्वास्थ्य: शरीर को आराम की जरूरत होगी, पर आपका दिमाग दौड़ता रहेगा। खान-पान का समय सही रखें, भरपूर पानी पिएं और कुछ समय ऐसी चीजों में लगाएं जो आपके मन को पूरी शांति दे सकें। रिश्ते: आप अपने निजी जीवन में खुलकर बातचीत और थोड़ी आजादी चाहेंगे। अपनी बात अपनों को साफ-साफ बताएं और साथ ही उनकी उम्मीदों का भी पूरा ध्यान रखें ताकि आपसी प्रेम बना रहे। क्या करें: नए विचारों को समझें और लोगों से सही बातचीत करें। क्या न करें: जल्दबाजी में फैसले न लें और अपनी पुरानी योजनाएं अचानक न बदलें। शुभ अंक: 5, 7 शुभ रंग: हरा, फिरोजी मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24) करियर: दूसरों की जरूरतों को समझने की खूबी आपके काम में मदद करेगी। आज का दिन आपको हर पेशेवर स्थिति को बहुत ही गहराई से परखने और फिर आगे कदम बढ़ाने की सीख देता है।

स्वास्थ्य: घर और काम की जिम्मेदारियां एक साथ सामने आ सकती हैं। खुद को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए सही विश्राम लें। खुद को स्वस्थ रखकर ही आप दूसरों की सही मदद कर पाएंगे। रिश्ते: आप अपने करीबी रिश्तों को बहुत गहराई से महसूस करेंगे। अपने रिश्ते से आप क्या चाहते हैं, यह बात अपने साथी को साफ बताएं। एक ही बार में सब कुछ सुलझाने की जल्दबाजी न करें। क्या करें: अपने रिश्तों में ईमानदारी और स्पष्टता के साथ बातचीत करें। क्या न करें: सबकी खुशियों का ठेका खुद लेने की कोशिश बिल्कुल न करें। शुभ अंक: 6, 7 शुभ रंग: गुलाबी, सफेद मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25) करियर: आज का दिन आपके मूलांक से पूरी तरह मेल खाता है। आपकी गहराई से सोचने की आदत किसी कठिन विषय की जांच करने, योजना बनाने और अपने अगले कदम को तय करने में बहुत काम आएगी।

स्वास्थ्य: दिमाग पर बहुत ज्यादा दबाव न डालें और शांत रहने की कोशिश करें। रात को सोने का समय पक्का रखें और जब भी बहुत ज्यादा थकान लगे, तो काम से तुरंत थोड़ा ब्रेक ले लें। रिश्ते: आज आप फालतू की भीड़ के बजाय अकेले रहना या किसी खास व्यक्ति से गहरी बात करना पसंद करेंगे। अगर अकेले रहना चाहते हैं तो प्यार से बताएं, मन में कड़वाहट न रखें। क्या करें: किसी भी काम की शुरुआत से पहले उसकी सही जानकारी जुटाएं। क्या न करें: छोटी-छोटी बातों पर बेवजह शक करके खुद को अकेला न करें। शुभ अंक: 7, 5 शुभ रंग: जामुनी, सफेद मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26) करियर: आगे बढ़ने की आपकी इच्छा आपको अपने काम के तरीकों में सुधार करने के लिए प्रेरित करेगी। जल्दबाजी में काम फैलाने के बजाय आज पुरानी योजनाओं की सही से जांच करना बहुत फायदेमंद रहेगा।

स्वास्थ्य: काम का तनाव खत्म होने के बाद भी दिमाग में बना रह सकता है। थोड़ा टहलें, शरीर को हल्का स्ट्रेच करें, समय पर खाना खाएं और रात को आराम से सोने की कोशिश करें। रिश्ते: काम में बहुत ज्यादा डूबे रहने के कारण आप कम बोल सकते हैं। जो लोग आपका ख्याल रखते हैं, उनसे थोड़ा समय निकालकर बात जरूर करें ताकि वे खुद को अलग न समझें। क्या करें: अपने लंबे समय के लक्ष्यों को पाने के सही रास्ते खोजें। क्या न करें: यह न सोचें कि केवल कड़ी मेहनत ही हर समस्या का हल है। शुभ अंक: 8, 7 शुभ रंग: गहरा नीला, जामुनी मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27) करियर: आपका पक्का इरादा आपको किसी विचार पर तेजी से काम करने के लिए उकसाएगा। लेकिन आज का दिन कहता है कि कदम उठाने से पहले पूरी स्थिति की जांच कर लें और सहयोगियों की सलाह भी लें।