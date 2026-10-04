4 अक्टूबर का अंक राशिफल: मूलांक 4 और 6 वालों के लिए धन व तरक्की का योग, कैसा रहेगा आपका दिन?

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अक्टूबर का यह चौथा दिन आपकी जिंदगी में स्थिरता, जिम्मेदारी और अपनों के साथ गहरे जुड़ाव का खास समय लेकर आ रहा है। अंक चार की अनुशासित ऊर्जा आपको अपने सभी कामों को व्यवस्थित करने की प्रेरणा देती है, जबकि अंक छह आपको परिवार, प्रेम और आपसी तालमेल का महत्व समझाती है।

यह समय जल्दबाजी में भागने का नहीं, बल्कि अपनी योजनाओं को मजबूत करने और रिश्तों में मिठास घोलने का है। आप अपनी समझदारी और सच्चे प्रयासों से अपने काम और घर-परिवार दोनों जगह बहुत ही सुंदर संतुलन बना सकते हैं। इस शांत और जिम्मेदार ऊर्जा के साथ आप अपने जीवन की नींव को और अधिक मजबूत और सफल बना सकते हैं।

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) करियर: आज का दिन आपको कुछ नया शुरू करने के बजाय अपने पहले से चल रहे कामों को मजबूत और व्यवस्थित करने की सलाह देता है। अपनी प्राथमिकताओं को सही क्रम में रखकर काम करने से आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे।

स्वास्थ्य: जिम्मेदारियों को पूरा करने की धुन में आप अपने आराम के समय को भूल सकते हैं। अपने शरीर को तरोताजा रखने के लिए एक संतुलित दिनचर्या अपनाएं और काम का तनाव अपने घर पर हावी न होने दें।

रिश्ते: परिवा के मामलों में आप आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभालना चाहेंगे। अपनों को पूरा सहयोग दें, लेकिन हर छोटे फैसले को अपने हाथ में लेने से बचें और दूसरों को भी अपनी राय रखने का मौका दें।

क्या करें: अपने जरूरी कामों को व्यवस्थित करें।

क्या न करें: सारी जिम्मेदारियों का बोझ अकेले अपने कंधों पर न उठाएं।

शुभ अंक: 1, 6

शुभ रंग: लाल, हरा

मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) करियर: आज का दिन आपके पेशेवर रिश्तों को पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाने में मदद करेगा। टीम के साथ मिलकर काम करना और मिलजुलकर चलना आपके पक्ष में रहेगा। अपनी भावनाओं को अपने काम के बीच में न आने दें।

स्वास्थ्य: दूसरों की समस्याओं और दुखों को अपने ऊपर ले लेने से आपकी मानसिक संवेदनशीलता बढ़ सकती है। अपने लिए थोड़ा निजी समय निकालें और हर किसी की मुश्किल को खुद हल करने की कोशिश न करें।

रिश्ते: अपनों के साथ दिल से जुड़ने और अपने मन की बात कहने के लिए आज का दिन बहुत उत्तम है। एक प्यार भरी बातचीत आपके रिश्ते की हर गलतफहमी को दूर करके आपसी समझ को बहुत गहरा बना देगी।

क्या करें: अपनों के साथ प्यार से बात करें।

क्या न करें: किसी की बात को लेकर जरूरत से ज्यादा न सोचें।

शुभ अंक: 2, 6

शुभ रंग: सफेद, हरा

मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30) करियर: आज आपको अपनी रचनात्मक सोच और कला में थोड़ा अनुशासन लाने की जरूरत है। एक साथ कई सारे कामों में हाथ डालने के बजाय किसी एक मुख्य प्रोजेक्ट पर पूरा ध्यान दें और उसे पूरी ईमानदारी से पूरा करें।

स्वास्थ्य: बहुत सारी जिम्मेदारियों के बारे में लगातार सोचते रहने से मानसिक उलझन बढ़ सकती है। खुद को हर समय काम में व्यस्त रखने के बजाय अपने शरीर और दिमाग को पूरा आराम देने के लिए समय जरूर निकालें।

रिश्ते: आपका हंसमुख स्वभाव आपके घर के माहौल को खुशनुमा और जीवंत बना देगा। यदि आपका कोई अपना इस समय भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील है, तो उससे बहुत ही सोच-समझकर और प्यार से बात करें।

क्या करें: किसी एक काम पर पूरा ध्यान दें।

क्या न करें: गंभीर मामलों को हल्के में बिल्कुल न लें।

शुभ अंक: 3, 6

शुभ रंग: पीला, हरा

मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) करियर: आज का दिन पूरी तरह से आपकी अपनी ऊर्जा और स्वभाव के अनुकूल रहने वाला है। दफ्तर के कागजात, वित्तीय मामलों की समीक्षा, संपत्ति से जुड़े काम और अपने सभी रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए यह बहुत ही बढ़िया दिन है।

स्वास्थ्य: आपकी गहरी जिम्मेदारी की भावना की वजह से आपके लिए अपने काम से ध्यान हटाना मुश्किल हो सकता है। अपने समय का सही प्रबंधन करें और हर बात का मानसिक तनाव अपने साथ लेकर न घूमें।

रिश्ते: आप अपनों की व्यावहारिक समस्याओं को तुरंत सुलझाना चाहते हैं। यह हमेशा याद रखें कि कई बार पैसों या समाधान से ज्यादा सामने वाले को आपकी केवल भावनात्मक साथ और सांत्वना की जरूरत होती है।

क्या करें: अपने जरूरी कागजात और हिसाब ठीक रखें।

क्या न करें: अपने विचारों में बहुत ज्यादा कठोर न बनें।

शुभ अंक: 4, 6

शुभ रंग: हरा, भूरा

मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23) करियर: आज की अनुशासित ऊर्जा आपको थोड़ी धीमी लग सकती है, लेकिन यह आपके अधूरे कामों को पूरा करने में बहुत मदद करेगी। पैसों के प्रबंधन और अपनी जिम्मेदारियों पर पूरा ध्यान दें और किसी भी नतीजे के लिए थोड़ा धैर्य रखें।

स्वास्थ्य: रोज के नियमों और एक जैसी दिनचर्या की वजह से आपके भीतर थोड़ी बेचैनी हो सकती है। अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए अपनी बुनियादी आदतों को स्थिर रखते हुए उसमें कुछ अच्छे और स्वस्थ बदलाव लाएं।

रिश्ते: कोई अपना आपसे यह उम्मीद कर सकता है कि आप रिश्ते में थोड़ा अधिक पक्कापन और भरोसा दिखाएं। अपनी बात सिर्फ जुबान से कहने के बजाय अपने अच्छे कामों और व्यवहार से यह साबित करके दिखाएं।

क्या करें: अपने अधूरे कामों को पूरा करें।

क्या न करें: जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश न करें।

शुभ अंक: 5, 6

शुभ रंग: फिरोजी, हरा

मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24) करियर: आज का दिन पूरी तरह से आपकी अपनी राशि और स्वभाव के अनुकूल है। लोगों को संभालने और रिश्तों को निभाने की आपकी खूबी आज बहुत काम आएगी, लेकिन अपनी प्राथमिकताओं को तय करके ही आगे बढ़ें।

स्वास्थ्य: आप अक्सर दूसरों की देखभाल करने में अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर देते हैं। इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपके अपने शरीर और मन की जरूरतें हमेशा पीछे न छूट जाएं, बल्कि उनका भी पूरा ख्याल रखें।

रिश्ते: परिवार के साथ समय बिताने, आपसी स्नेह बढ़ाने और दिल की बातें करने के लिए आज का दिन बहुत सुंदर है। यदि किसी अपने के साथ थोड़ी दूरी आ गई थी, तो प्यार भरा एक छोटा सा कदम सब ठीक कर देगा।

क्या करें: अपने और अपनों के बीच संतुलन बनाएं।

क्या न करें: सबकी समस्याओं को अकेले हल करने का जिम्मा न लें।

शुभ अंक: 6, 4

शुभ रंग: गुलाबी, हरा

मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25) करियर: आज की अनुशासित ऊर्जा आपकी गहरी और समझदार सोच को पूरी तरह सहयोग करेगी। किसी विषय की गहराई में जाने, योजना बनाने, पुराने दस्तावेजों की जांच करने और लंबी अवधि की रणनीतियों पर काम करने के लिए दिन अच्छा है।

स्वास्थ्य: जिम्मेदारियों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते रहने से मानसिक थकान हो सकती है। बिना किसी अपराध बोध के अपने लिए कुछ शांत पल निकालें जहां आप पूरी तरह से विश्राम कर सकें और खुद को वक्त दें। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

रिश्ते: आप अपने मन की भावनाएं शब्दों में कहने के बजाय अपने कामों से जताना पसंद करते हैं। फिर भी, आपके किसी अपने को आपकी जुबान से प्यार के दो मीठे बोल सुनना बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए खुलकर बात करें।

क्या करें: अपने मन को शांत और स्थिर रखें।

क्या न करें: यह न सोचें कि सब लोग आपके मन की बात अपने आप समझ जाएंगे।

शुभ अंक: 7, 6

शुभ रंग: इंडिगो, हरा

मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26) करियर: आज की व्यावहारिक और अनुशासित ऊर्जा आपके लक्ष्य को पाने के स्वभाव के बिल्कुल अनुकूल है। व्यापार की योजना बनाने, पैसों का हिसाब रखने और अपनी लंबी अवधि की पेशेवर जिम्मेदारियों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करें।

स्वास्थ्य: काम के भारी दबाव की वजह से आप अपने शरीर को मिलने वाले आराम की उपेक्षा कर सकते हैं। अपने जीवन में आगे बढ़ने और सफलता पाने के साथ-साथ अपने शरीर की सेहत और रिकवरी का भी पूरा ध्यान रखें।

रिश्ते: आपका पूरा ध्यान अपनी आर्थिक सुरक्षा और करियर को आगे बढ़ाने पर रहेगा। ऐसे में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई अपना आपकी भावनात्मक अटेंशन मांग रहा हो तो उसे भी पूरा समय और प्यार दें।

क्या करें: अपने काम और आराम में तालमेल रखें।

क्या न करें: हर बातचीत में सिर्फ काम और पैसों की बात न करें।

शुभ अंक: 8, 6

शुभ रंग: गहरा नीला, हरा

मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27) करियर: आज का दिन आपको अपनी रफ्तार थोड़ी धीमी करके अपनी प्राथमिकताओं को सही करने की सलाह देता है। एक साथ कई काम हाथ में लेने के बजाय अपने पुराने और अधूरे कामों को पहले पूरी तरह खत्म करें।

स्वास्थ्य: भावनाओं और जिम्मेदारियों का अत्यधिक बोझ आपके शरीर की ऊर्जा को पूरी तरह खींच सकता है। एक शांत दिनचर्या अपनाएं, पूरी नींद लें और हल्की शारीरिक गतिविधि से अपने शरीर में नई स्फूर्ति लाएं।

रिश्ते: आप अपने चाहने वालों को लेकर बहुत अधिक सुरक्षात्मक महसूस कर सकते हैं। उन्हें पूरा सहयोग और प्रेम दें, लेकिन उनके जीवन के उन मामलों में बेवजह दखल न दें जिन्हें उन्हें खुद ही संभालना चाहिए। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

क्या करें: पहले अपने पुराने कामों को पूरा करें।

क्या न करें: छोटी-छोटी बातों पर तुरंत गुस्सा न करें।

शुभ अंक: 9, 6

शुभ रंग: लाल, हरा