आज का अंक राशिफल 3 अक्टूबर 2026: मूलांक 5 वालों को मिलेगा नया मौका, जानें सभी अंकों का हाल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अक्टूबर का यह तीसरा दिन आपकी जिंदगी में नई बातचीत, ऊर्जा और उमंग का खास माहौल लेकर आ रहा है। अंक 3 की रचनात्मक और मिलनसार ऊर्जा आपको अपनी कला और विचारों को खुलकर दुनिया के सामने रखने की प्रेरणा देती है, जबकि अंक 5 आपको पुरानी सीमाओं से बाहर निकलकर कुछ नया अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह समय एक जैसी दिनचर्या से थोड़ा अलग हटकर नए लोगों से जुड़ने और अपनी योजनाओं में ताजगी लाने का है। आपको हर काम बहुत ही सावधानी और पक्की समझ के साथ करना चाहिए। अपनी सकारात्मक सोच और मेल-जोल की खूबी से आप इस दिन को अपने करियर और निजी जीवन दोनों में बहुत ही यादगार और सफल बना सकते हैं।

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) करियर: आज का दिन आपको अपने विचार दूसरों के सामने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ रखने के लिए प्रेरित करेगा। किसी नई मीटिंग में आपकी बात का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा और लोग आपके काम की सराहना करेंगे।

स्वास्थ्य: दिनभर की भागदौड़ और लगातार कामों में व्यस्त रहने की वजह से आपका मन थोड़ा थक सकता है। अपने शरीर को पूरी ऊर्जावान बनाए रखने के लिए कुछ समय शांत बैठकर आराम जरूर करें। रिश्ते: निजी जीवन में आपको थोड़ा रोमांच और नयापन चाहिए होगा। अपनी भावनाएं मन में रखने के बजाय अपनों को खुलकर बताएं ताकि वे आपकी इच्छाओं को समझ सकें और आपको पूरा सहयोग दे सकें। क्या करें: अपने हर विचार को पूरे आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ सबके सामने रखें। क्या न करें: केवल खुद को स्वतंत्र साबित करने के लिए कोई भी जल्दबाजी भरा कदम न उठाएं। शुभ अंक: 1, 5 शुभ रंग: लाल, पीला मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) करियर: आज की तेज और बदलती हुई ऊर्जा शुरू में आपको थोड़ी कठिन लग सकती है। यह बदलाव आपके पुराने रुके हुए कामों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, इसलिए किसी भी नई जानकारी को बहुत ध्यान से सुनें।

स्वास्थ्य: मानसिक उलझनों और दफ्तर के भारी माहौल की वजह से आप अंदर से थकावट महसूस कर सकते हैं। अपने मन को शांत रखने के लिए दिन में कुछ पल पूरी तरह अकेले और शांत माहौल में बिताएं। रिश्ते: अपनों के साथ अचानक हुई कोई प्यारी बातचीत आपके रिश्ते में एक नई मिठास घोल देगी। किसी की साधारण सी बात को अपने दिल से न लगाएं, बल्कि माहौल को हल्का-फुल्का और खुशनुमा बनाए रखें। क्या करें: नई परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाएं और खुद पर पूरा भरोसा रखें। क्या न करें: अनिश्चितता के माहौल को देखकर अपने मन में किसी भी प्रकार की चिंता न पालें। शुभ अंक: 2, 5 शुभ रंग: सफेद, हल्का हरा मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30) करियर: आज का दिन पूरी तरह से आपकी अपनी ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, जिससे आपके कार्यक्षेत्र में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। लिखना, पढ़ाना, लोगों से संवाद करना और अपने कलात्मक विचारों को आगे बढ़ाना आज बहुत सफल रहेगा।

स्वास्थ्य: आपके दिमाग में एक साथ कई बेहतरीन बातें घूम सकती हैं, जिससे मानसिक हलचल बढ़ सकती है। अपने पूरे दिन को सिर्फ काम से न भरें, बल्कि अपने शरीर और दिमाग को आराम देने के लिए वक्त निकालें। रिश्ते: आपका हंसमुख और मिलनसार स्वभाव आपके आसपास के लोगों का दिल आसानी से जीत लेगा। अपनों के साथ बैठकर दिल की बात साझा करने से आपसी दूरियां हमेशा के लिए मिट जाएंगी और अपनापन बढ़ेगा। क्या करें: अपनी कल्पना और विचारों को सही दिशा देकर किसी एक काम को पूरा करें। क्या न करें: बहुत सारे नए कामों में एक साथ हाथ डालकर खुद को पूरी तरह न थकाएं। शुभ अंक: 3, 5 शुभ रंग: पीला, हरा मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) करियर: आज की बदलती हुई ऊर्जा आपको अपने तय नियमों और पुरानी दिनचर्या से थोड़ा बाहर ले जा सकती है। आपके काम के तरीकों में कुछ बदलाव आ सकते हैं, इसलिए किसी भी परिस्थिति से घबराने के बजाय उसे अपनाएं।

स्वास्थ्य: रोज के नियमों में अचानक होने वाले बदलाव आपकी शारीरिक ऊर्जा पर असर डाल सकते हैं। अपने खान-पान का सही ध्यान रखें और कुछ बुनियादी आदतों को हर हाल में अपने रोज के जीवन में बनाए रखें। रिश्ते: आप अपने जीवन में पूरी तरह स्थिरता चाहते हैं, जबकि आपके अपनों को थोड़ा नयापन और खुलापन पसंद आ सकता है। एक-दूसरे की पसंद का सम्मान करें और बीच का रास्ता निकालकर तालमेल बिठाएं। क्या करें: हर नई परिस्थिति और बदलाव को खुले मन से स्वीकार करने की आदत डालें। शुभ अंक: 4, 5 शुभ रंग: हरा, नीला मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23) करियर: आज का दिन पूरी तरह से आपके अपने स्वभाव के अनुकूल रहने वाला है। यात्रा करने, नए लोगों से मिलने, व्यापार को आगे बढ़ाने और मार्केटिंग से जुड़े कामों के लिए आज का दिन बहुत ही शानदार साबित होगा।

स्वास्थ्य: आप खुद को बहुत अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन साथ ही मन में थोड़ी बेचैनी भी रह सकती है। अपनी इस अतिरिक्त ऊर्जा को किसी अच्छे खेल या रचनात्मक काम में लगाएं, न कि बार-बार अपने काम बदलें। रिश्ते: आज के दिन आपको अपने निजी जीवन में थोड़ा अधिक स्वतंत्र समय और निजी स्पेस चाहिए होगा। इस बात को अपने परिवार या जीवनसाथी को प्यार से समझाएं ताकि वे आपकी बात का गलत मतलब न निकालें। क्या करें: अपनी सारी ऊर्जा का इस्तेमाल किसी एक ही जरूरी और सही दिशा में करें। शुभ अंक: 5, 3 शुभ रंग: हरा, फिरोजी मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24) करियर: आज की नई और खुली हुई ऊर्जा आपके काम करने के तरीके में एक बहुत ही सुंदर बदलाव लेकर आएगी। किसी सहकर्मी या ग्राहक के साथ हुई अच्छी बातचीत से आपको अपने करियर में कोई नया और अनोखा रास्ता मिल जाएगा।

स्वास्थ्य: एक ही समय पर कई अलग-अलग जिम्मेदारियों को पूरा करते-करते आप मानसिक रूप से उलझन में आ सकते हैं। खुद को जरूरत से ज्यादा न थकाएं और अपनी सेहत के लिए थोड़ा सा समय निकालकर आराम करें। रिश्ते: अपनों के साथ समय बिताने और दिल से बातचीत करने के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। उन खास लोगों के साथ कुछ पल बिताएं जो आपको हर परिस्थिति में समझते हैं और आपका पूरा साथ देते हैं।

क्या करें: अपने काम और आराम के बीच एक बहुत ही सही और स्वस्थ संतुलन बनाएं। शुभ अंक: 6, 5 शुभ रंग: गुलाबी, पीला मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25) करियर: आज की यह गतिशील ऊर्जा आपको अपनी जानी-पहचानी और सुरक्षित दुनिया से बाहर आने के लिए प्रेरित करेगी। कोई नया विचार या किसी खास व्यक्ति से हुई चर्चा आपके सोचने के पुराने तरीके को पूरी तरह बदल देगी।

स्वास्थ्य: दिमाग में बहुत सारे विचार एक साथ चलने की वजह से रात को सोने में परेशानी हो सकती है। मोबाइल और स्क्रीन से खुद को दूर रखें ताकि आपका मस्तिष्क पूरी तरह से शांत और तनावमुक्त हो सके। रिश्ते: आप आम तौर पर अपनी बातें अपने तक ही रखना पसंद करते हैं, लेकिन आज अपनों से खुलकर बात करें। आपकी थोड़ी सी खुली बातचीत किसी पुरानी गलतफहमी को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर सकती है। क्या करें: किसी भी नए विचार या अनोखे रास्ते को बिना परखे तुरंत खारिज न करें। शुभ अंक: 7, 5 शुभ रंग: बैंगनी, हरा मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26) करियर: आज के दिन आपके पेशेवर कामकाज के समय और प्राथमिकताओं में कुछ छोटे-मोटे बदलाव आ सकते हैं। कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला लेने से पहले अपने स्तर पर पूरी जानकारी और पक्की जांच-परख जरूर कर लें।

स्वास्थ्य: अपने लक्ष्यों को पाने की धुन में आप अपनी शारीरिक थकान को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। यह हमेशा याद रखें कि आने वाले दिनों में बेहतर काम करने के लिए शरीर को आराम देना जरूरी है। रिश्ते: आपका पूरा ध्यान अपने काम और धन से जुड़ी जिम्मेदारियों को पूरा करने पर ही केंद्रित रहेगा। अपने इन जरूरी कामों के बीच से भी थोड़ा वक्त निकालकर अपने परिवार और जीवनसाथी को जरूर दें। शुभ अंक: 8, 5 शुभ रंग: गहरा नीला, हरा मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27) करियर: आज आपके मन में किसी रुके हुए काम को नए सिरे से शुरू करने की बहुत तीव्र इच्छा होगी। लोगों के साथ मेल-जोल बढ़ाने और अपने विचारों का आदान-प्रदान करने से आपको कार्यक्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी।