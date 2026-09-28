28 सितंबर का अंक राशिफल: मूलांक 1, 4 और 8 वालों को करियर में मिलेगी सफलता, किसकी चमकेगी किस्मत?

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। सितंबर 28, 2026 का यह खास दिन आपके जीवन में आपसी सहयोग, सही समझ और रिश्तों को बेहतर बनाने का है। आज का दिन आपको यह सिखाता है कि हर काम अकेले करने के बजाय अपनों के साथ मिलकर आगे बढ़ना ज्यादा फायदेमंद होता है।

जब आप शांत मन से दूसरों की बात सुनते हैं, तो जीवन के कई अनसुलझे पहलू खुद-ब-खुद साफ होने लगते हैं। अपनी छोटी-छोटी प्राथमिकताओं को समझें और सही समय पर सही फैसला लें। आज का दिन आपको यह अहसास कराएगा कि केवल अपनी जिद पर अड़े रहने के बजाय मिलकर चलना कितनी बड़ी खूबी है। बस अपने भीतर के भरोसे को मजबूत रखें और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। आइए पढ़ते हैं मूलांक 1 से 9 का अंक राशिफल।

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) करियर: आज अपन काम की शुरुआत पूरे आत्मविश्वास के साथ करें, लेकिन दूसरों की सलाह को भी महत्व दें। किसी साथी या क्लाइंट की अच्छी बात से आपके रुके हुए काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाएं और अकेले सब संभालने के बजाय मिलकर काम करें।

स्वास्थ्य: कभी-कभी बहुत ज्यादा काम करने से मन और शरीर दोनों थक सकते हैं, इसलिए समय पर थोड़ा विश्राम जरूर करें। अपने शरीर की आवाज सुनें और पूरी नींद लें, ताकि आप हर दिन तरोताजा महसूस करें और पूरे दिन आपके भीतर काम करने की अच्छी ऊर्जा बनी रहे। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

रिश्ते: अपनी बात मनवाने की जिद करने के बजाय सामने वाले की बात भी ध्यान से सुनें। प्यार और शांति से बात करने से आपसी रिश्ते और ज्यादा गहरे तथा मजबूत होते हैं। परिवार के साथ बैठकर प्यार से वक्त बिताएं और उनके मन की भावनाएं समझने की पूरी कोशिश करें।

क्या करें: किसी भी बड़े फैसले से पहले अपने सहयोगियों से राय जरूर लें।

क्या न करें: बिना सोचे-समझे अपनी ही बात पर अड़े रहने की जिद न करें।

शुभ अंक: 1, 2

शुभ रंग: लाल, सफेद

मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29)

करियर: आज आपकी अंदरूनी समझ और सिक्स सेंस बहुत मजबूत रहेगी, जिससे आप हर स्थिति को आसानी से भांप लेंगे। टीम के साथ मिलकर काम करने से आपके सभी प्रोजेक्ट समय पर पूरे होंगे। अपनी सूझबूझ का सही इस्तेमाल करें और सहकर्मियों के साथ मिलकर आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करें।

स्वास्थ्य: दूसरों की परेशानियों को अपने ऊपर हावी न होने दें, वरना मानसिक थकान बढ़ सकती है। अपने लिए थोड़ा शांत समय निकालें जिसमें आप केवल अपने मन को आराम दे सकें। खान-पान का पूरा ध्यान रखें और हर दिन कुछ वक्त बिल्कुल शांत माहौल में बिताकर खुद को तरोताजा रखें।

रिश्ते: अपनों से दिल की बात खुलकर कहें, इससे पुराने गिले-शिकवे हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। छोटी-छोटी बातों का बुरा मानने के बजाय हर बात को प्यार से समझें। परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं और उनके सुख-दुख में हमेशा उनके साथ खड़े रहें ताकि रिश्ते अटूट बन सकें।

क्या करें: अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करके ही कोई अगला कदम उठाएं।

क्या न करें: दूसरों की बातों को दिल से लगाकर खुद को परेशान न करें।

शुभ अंक: 2, 11

शुभ रंग: सफेद, सिल्वर

मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30) करियर: अपनी बेहतरीन बातचीत और मिलनसार स्वभाव से आप नए और अच्छे संपर्क बना पाएंगे। कोई नया विचार अकेले आगे बढ़ाने के बजाय दूसरों के साथ मिलकर शुरू करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अपनी क्रिएटिव सोच का सही इस्तेमाल करें ताकि आपके काम में चमक आए और सभी लोग आपकी मेहनत की तारीफ करें।

स्वास्थ्य: दिमाग में एक साथ कई बातें चलने की वजह से थोड़ी बेचैनी हो सकती है, इसलिए खुद को थोड़ा आराम दें। काम के बीच में छोटा सा ब्रेक जरूर लें और ज्यादा सोचने से बचें। संतुलित खान-पान और रोज थोड़ा टहलने की आदत से आपका स्वास्थ्य हमेशा बढ़िया और दुरुस्त बना रहेगा।

रिश्ते: जरूरी मामलों पर अपनों से खुलकर चर्चा करें और अपनी बात को प्यार से समझाएं। कभी भी गंभीर बातों को टालने के लिए सिर्फ हंसी-मजाक का सहारा न लें। अपनों की छोटी-छोटी जरूरतों को समझें और उन्हें पूरा सम्मान दें ताकि आपके बीच का प्यार और विश्वास हमेशा के लिए पक्का हो सके। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

क्या करें: नए काम की शुरुआत हमेशा अपनों के साथ मिलकर करें।

क्या न करें: किसी भी जरूरी बात को टालने के लिए सिर्फ हंसी-मजाक का सहारा न लें।

शुभ अंक: 3, 2

शुभ रंग: पीला, सफेद

मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) करियर: हमेशा अकेले काम करने के बजाय आज दूसरों के साथ तालमेल बिठाकर चलना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। टीम की किसी बैठक या चर्चा से आपको किसी उलझन का बहुत ही आसान समाधान मिल जाएगा। अपने उसूलों पर पक्के रहें, लेकिन दूसरों के अच्छे सुझावों को अपनाने में बिल्कुल भी संकोच न करें।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव की वजह से शरीर में जकड़न या भारीपन महसूस हो सकता है। अपने काम और आराम के बीच एक सही संतुलन बनाकर रखें ताकि शरीर को पूरी राहत मिल सके। योग या हल्की सैर करने से आपका शरीर और दिमाग दोनों पूरे दिन तरोताजा और ऊर्जावान बने रहेंगे।

रिश्ते: अपनों के साथ बातचीत करते समय अपने स्वभाव में थोड़ी नरमी और अपनापन लाएं। हर बात को केवल अपने हिसाब से तौलने के बजाय सामने वाले की भावनाओं को भी समझें। परिवार के लोगों के साथ बैठकर कुछ सुकून के पल बिताएं ताकि घर का माहौल हमेशा खुशनुमा और शांत बना रहे।

क्या करें: दूसरों के अच्छे सुझावों को खुले मन से अपनाएं।

क्या न करें: अपनी ही बात पर अड़े रहकर दूसरों की सलाह को नजरअंदाज न करें।

शुभ अंक: 4, 2

शुभ रंग: हरा, सफेद

मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23) करियर: किसी खास बातचीत या पुराने संपर्क के जरिए आपको आगे बढ़ने का बेहतरीन मौका मिल सकता है। अपनी अच्छी बातचीत के हुनर से आप व्यापार और नौकरी में बहुत अच्छा नाम कमाएंगे। किसी भी नए काम या समझौते को फाइनल करने से पहले उसकी सभी छोटी-बड़ी बातों को अच्छी तरह से जरूर जांच लें।

स्वास्थ्य: भागदौड़ भरी जिंदगी की वजह से बेचैनी बढ़ सकती है, इसलिए खुद को थोड़ा धीमा करने की कोशिश करें। अपने शरीर को रिकवर होने के लिए पूरा समय दें और लगातार काम करने से बचें। ताजे फल और पौष्टिक भोजन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें ताकि आपकी सेहत हमेशा अच्छी बनी रहे।

रिश्ते: हो सकता है कि आप थोड़ा अकेलापन चाहें जबकि आपका कोई अपना आपके साथ ज्यादा समय बिताना चाहे। दोनों पक्षों की जरूरतों को समझकर एक सही और प्यारा सा रास्ता निकालें। अपनों को पूरा मान-सम्मान दें और उनके साथ खुलकर प्यार भरी बातें साझा करें ताकि आपसी रिश्ते और मजबूत हों।

क्या करें: कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले सभी बातों की अच्छी तरह जांच करें।

क्या न करें: बिना सोचे-समझे किसी भी नए वादे में जल्दबाजी न दिखाएं।

शुभ अंक: 5, 2

शुभ रंग: फिरोजी, सफेद

मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24) करियर: किसी जरूरी ग्राहक या साझेदार से जुड़ा मामला आज आपका पूरा ध्यान मांग सकता है। लोगों की जरूरत को भांपने की आपकी खूबी इस समय आपके बहुत काम आएगी। किसी भी साझा प्रोजेक्ट की सारी जिम्मेदारी अकेले अपने सिर पर उठाने की भूल बिल्कुल न करें, बल्कि काम को आपस में बांट लें।

स्वास्थ्य: परिवार और कामकाज की ढेरों जिम्मेदारियों को संभालते-संभाल्ते आप मानसिक रूप से थक सकते हैं। बिना किसी गिल्ट के अपने लिए थोड़ा समय निकालें और भरपूर नींद लें। अपने शरीर को आराम देना भी उतना ही जरूरी है जितना कि दूसरों की देखभाल करना, इसलिए अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें।

रिश्ते: अपने रिश्तों में प्यार और मिठास घोलने के लिए यह समय बहुत ही उत्तम है। यदि अपनों से कोई अनबन चल रही है, तो आगे बढ़कर एक प्यार भरी पहल करें। परिवार के हर सदस्य की बात को ध्यान से सुनें और उन्हें यह अहसास कराएं कि वे आपके लिए कितने ज्यादा खास और जरूरी हैं।

क्या करें: अपनी जिम्मेदारियों को आपस में बांटकर काम करने की आदत डालें।

क्या न करें: दूसरों की हर समस्या का बोझ अकेले अपने सिर पर न लें।

शुभ अंक: 6, 2

शुभ रंग: गुलाबी, सफेद

मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25) करियर: आपकी गहरी सोच और समझ आपको करियर से जुड़ा कोई बहुत ही बेहतरीन फैसला लेने में मदद करेगी। अपनी हर बात तुरंत सबको बताने के बजाय पहले पूरी स्थिति को शांति से समझें। पीछे रहकर की गई सही योजना और रिसर्च से आपको आने वाले समय में बहुत बड़ी सफलता और तरक्की मिलेगी।

स्वास्थ्य: आज आपका मन काफी संवेदनशील रह सकता है, इसलिए अपने आसपास के माहौल को शांत रखने की कोशिश करें। कुछ समय अकेले में या प्रकृति के बीच बिताने से आपके दिमाग को गहरी शांति मिलेगी। अपने खान-पान का पूरा ध्यान रखें और तनाव को अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी न होने दें।

रिश्ते: हो सकता है कि आज सामने वाला कुछ न कहे, लेकिन आप उसकी खामोशी से उसके दिल की बात समझ जाएं। अपनी सूझबूझ पर भरोसा रखें, लेकिन किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए एक बार साफ बातचीत जरूर कर लें। अपनों के साथ प्यार से पेश आएं ताकि आपके सभी रिश्ते हमेशा सुरक्षित रहें।

क्या करें: किसी भी गलतफहमी को दूर करने के लिए आमने-सामने बात करें।

क्या न करें: केवल इशारों या खामोशी के सहारे मन ही मन कोई गलत निष्कर्ष न निकालें।

शुभ अंक: 7, 2

शुभ रंग: इंडिगो, सफेद

मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26) करियर: पिछले कुछ दिनों की तेज भागदौड़ के बाद आज का दिन थोड़ा ठहरकर दूसरों के साथ मिलकर काम करने का है। किसी नई डील या बातचीत में जल्दबाजी दिखाने के बजाय थोड़ा धैर्य रखना ही समझदारी होगी। केवल तुरंत मिलने वाले फायदों पर ही अपनी नजर न टिकाएं, बल्कि लंबी सोच के साथ आगे बढ़ें।

स्वास्थ्य: हर वक्त सिर्फ काम और सफलता के बारे में सोचते रहने से भारी मानसिक तनाव हो सकता है। पूरी तरह थकने से पहले अपने शरीर को थोड़ा विश्राम दें और कुछ पल सुकून के बिताएं। अपनी दिनचर्या में थोड़ा हल्कापन और हंसी-मजाक शामिल करें ताकि आपका स्वास्थ्य हमेशा दुरुस्त और बढ़िया बना रहे।

रिश्ते: केवल अपनी जिम्मेदारियों में ही डूबे न रहें, बल्कि अपने जीवनसाथी और परिवार को भी पूरा समय दें। कभी-कभी किसी समस्या के व्यावहारिक समाधान से ज्यादा आपके प्यार भरे साथ की जरूरत होती है। उनके साथ बैठकर कुछ अच्छे पल बिताएं ताकि घर में हमेशा प्यार और अपनापन बना रहे।

क्या करें: अपने काम के साथ-साथ परिवार को भी पूरा समय और प्यार दें।

क्या न करें: तुरंत बड़े नतीजे पाने के चक्कर में अपनी सेहत की अनदेखी न करें।

शुभ अंक: 8, 2

शुभ रंग: नीला, सफेद

मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27) करियर: आप हर काम को तुरंत तेजी से पूरा करना चाहेंगे, लेकिन आज के दिन थोड़ा संयम और धीरज रखना ज्यादा जरूरी है। कोई भी नया मौका किसी दूसरे व्यक्ति के सहयोग से ही आपके सामने आएगा, इसलिए सबकी बात बहुत ध्यान से सुनें। बिना पूरी बात समझे किसी भी बड़ी जिम्मेदारी को अपने हाथ में न लें।

स्वास्थ्य: मन की भारी हलचल या पुरानी बातों की वजह से आपकी ऊर्जा थोड़ी कम हो सकती है। अपने आस-पास के तनाव भरे माहौल से खुद को कोसों दूर रखें और शांत जगह पर बैठें। पर्याप्त नींद लें और सकारात्मक सोच रखें ताकि आपका शरीर और दिमाग दोनों पूरी तरह स्वस्थ और मजबूत बने रहें।

रिश्ते: अपनों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहें, लेकिन उनकी जिंदगी के हर फैसले की कमान अपने हाथ में न लें। प्यार और धीरज से ही रिश्तों में असली मिठास और शांति बनी रहती है। परिवार के हर सदस्य की भावनाओं का पूरा सम्मान करें और उनके साथ मिलकर प्यार से अपना वक्त बिताएं।

क्या करें: हर काम में थोड़ी नरमी और धीरज रखने की आदत डालें।

क्या न करें: काम तुरंत न होने पर गुस्से में आकर किसी से उलझें नहीं।

शुभ अंक: 9, 2

शुभ रंग: लाल, सफेद