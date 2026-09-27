27 सितंबर का अंक राशिफल: पैसों के मामले में आज किसे मिलेगा लाभ और किसे रखनी होगी सावधानी? पढ़ें भविष्यफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। सितंबर 27, 2026 का यह खास दिन आपके जीवन में नए बदलाव लाने, पुरानी बातों को पीछे छोड़ने और एक बेहतरीन शुरुआत करने का है। आज का दिन आपको यह सिखाता है कि बिना सोचे-समझे कोई भी कदम उठाने के बजाय, हर बात को ठंडे दिमाग से समझकर सही फैसला लेना ज्यादा जरूरी है।

जब आप शांत मन से हालातों को देखते हैं, तो जीवन के रास्ते खुद-ब-खुद साफ नजर आने लगते हैं। अपनी छोटी-छोटी जरूरतों को व्यवस्थित करें और अपने सच्चे लक्ष्यों पर पूरा ध्यान दें। आज का दिन आपको यह अहसास कराएगा कि केवल ऊपर से देखकर खुश होने के बजाय हर चीज की असलियत को गहराई से समझना कितना जरूरी है। बस अपने भीतर के भरोसे को जगाएं और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें।

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) करियर: आज अपने काम की रफ्तार को थोड़ा स्थिर रखें और एक वक्त में सिर्फ किसी एक ही जरूरी बात पर अपना पूरा ध्यान लगाएं। कागजी कार्रवाई से जुड़े मामलों और आगे की योजनाओं पर काम करने से आने वाले समय में आपको बहुत लाभ मिलेगा। अपनी पूरी मेहनत को सही दिशा में लगाएं, इससे आपके सारे रुके हुए काम बिना किसी रुकावट के पूरे हो जाएंगे।

स्वास्थ्य: उम्मीद के मुताबिक काम न होने पर मन थोड़ा चिड़चिड़ा हो सकता है, इसलिए खुद पर बिना मतलब का जोर न डालें और समय पर आराम करें। अपने शरीर की बात सुनें और भरपूर नींद लें, ताकि आप हर दिन तरोताजा महसूस करें और पूरे दिन आपके अंदर काम करने की अच्छी ऊर्जा बनी रहे। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

रिश्ते: बड़े-बड़े वादे करने के बजाय अपने खास लोगों को अपना कीमती समय दें और उनके साथ हमेशा प्यार से पेश आएं, इससे आपसी भरोसा पक्का होता है। परिवार के साथ बैठकर प्यार से बातें करें और उनकी भावनाओं को समझें, जिससे आपके रिश्ते और ज्यादा गहरे और मजबूत हो जाएंगे।

क्या करें: अपने हर जरूरी काम को करने के लिए एक निश्चित समय तय करें।

क्या न करें: किसी भी छोटी बात को लेकर अपने ऊपर बिना मतलब का दबाव न डालें।

शुभ अंक: 1, 9

शुभ रंग: लाल, सुनहरा

मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) करियर: काम से जुड़ी उलझनों को सुलझाने के लिए अपनी खुद की एक सरल और मजबूत योजना तैयार करें। दूसरों के भरोसे बैठने के बजाय अपने खुद के फैसलों पर पूरा यकीन रखें। हर काम को पूरी लगन और समझदारी के साथ पूरा करें, ताकि आने वाले समय में आपको अपने काम में बड़ी सफलता मिल सके।

स्वास्थ्य: मन में अधूरे कामों का बोझ बिल्कुल न रखें। अपने जरूरी कामों को एक कागज पर लिख लें ताकि फालतू की चिंता से दिमाग को राहत मिल सके। खान-पान का पूरा ध्यान रखें और हर दिन थोड़ा वक्त बिल्कुल शांत माहौल में बिताएं ताकि आपका मन और शरीर दोनों स्वस्थ और ऊर्जावान बने रहें।

रिश्ते: अपनों से खुलकर आमने-सामने बात करें और अपने दिल की बात साफ-साफ कहें। छोटी-छोटी बातचीत करते रहने से आपसी दूरियां और गलतफहमियां हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं और उनके सुख-दुख में हमेशा साथ खड़े रहें ताकि आपके रिश्ते अटूट बन जाएं। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

क्या करें: अपने जरूरी कामों को लिखकर एक व्यवस्थित सूची तैयार करें।

क्या न करें: दूसरों की बातें सुनकर अपने सही फैसले बार-बार न बदलें।

शुभ अंक: 2, 9

शुभ रंग: सफेद, हल्का हरा

मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30) करियर: अपने दिमाग में चल रहे अच्छे विचारों को एक सही दिशा और ठोस रूप दें। एक साथ ढेरों नए काम शुरू करने के बजाय किसी एक बेहद जरूरी बात पर पूरा फोकस रखें। अपनी समझ का सही इस्तेमाल करें ताकि आपके काम में निखार आए और अधिकारी भी आपकी इस मेहनत की खुलकर तारीफ करें।

स्वास्थ्य: शरीर को आराम की सख्त जरूरत है, इसलिए हर खाली समय को सिर्फ भागदौड़ में खराब न करें। अपने खान-पान और दिनचर्या को बिल्कुल संतुलित रखें। रोज थोड़ा टहलने की आदत डालें और खुद को मानसिक रूप से शांत रखने की कोशिश करें ताकि आपका स्वास्थ्य हमेशा दुरुस्त और बढ़िया बना रहे।

रिश्ते: जरूरी और गंभीर मामलों पर अपनों से खुलकर चर्चा करें। अपनी बातों में हमेशा हंसी-मजाक न रखें, बल्कि कभी-कभार दिल की गहरी बातें भी साझा करें। अपनों की छोटी-छोटी जरूरतों को समझें और उन्हें पूरा सम्मान दें ताकि आपके बीच का प्यार और विश्वास उम्रभर के लिए पक्का हो सके।

क्या करें: अपनी रचनात्मक सोच को किसी एक ठोस काम में लगाएं।

क्या न करें: गंभीर मामलों को टालने के लिए केवल हंसी-मजाक का सहारा न लें।

शुभ अंक: 3, 9

शुभ रंग: पीला, लाल

मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) करियर: पैसों के लेन-देन, कागजी कार्रवाई और पुरानी योजनाओं को सुधारने के लिए यह समय बेहद शानदार है। हर दिन के छोटे-छोटे काम समय पर ही सलटा लें। पूरी ईमानदारी और लगन के साथ अपने सभी कामकाज संभालें ताकि भविष्य में आपको कभी भी किसी बड़ी आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े।

स्वास्थ्य: अपनी जिम्मेदारियों का बोझ सिर पर इतना न लाद लें कि खुद के लिए एक पल भी न बचे। आराम करना भी आपके शरीर के लिए उतना ही जरूरी है। अपने काम और आराम के बीच एक बेहतरीन तालमेल बनाकर रखें ताकि मानसिक तनाव छू भी न सके और आप हमेशा तरोताजा महसूस करें।

रिश्ते: सिर्फ जुबान से मदद करने के बजाय अपनों को दिल से प्यार और अपनापन भी दें। कभी-कभार उनकी बात सुनना दुनिया का सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। परिवार के लोगों के साथ बैठकर कुछ सुकून के पल बिताएं ताकि वे खुद को सुरक्षित महसूस करें और आपके रिश्ते और ज्यादा मजबूत हो जाएं।

क्या करें: अपने सभी जरूरी कागजात और कामों को व्यवस्थित करके रखें।

क्या न करें: काम के बोझ में खुद को इतना न उलझाएं कि सेहत बिगड़ जाए।

शुभ अंक: 4, 9

शुभ रंग: हरा, लाल

मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23) करियर: आज आपको काम में थोड़ा ठहराव महसूस हो सकता है, लेकिन किसी भी नए काम में हाथ डालने से पहले उसकी सारी सच्चाई अच्छी तरह जांच लें। अपनी बुद्धि और समझ का सही इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ें ताकि आपको व्यापार या नौकरी में किसी भी तरह के नुकसान से बचाया जा सके।

स्वास्थ्य: एक जैसी बोरिंग दिनचर्या की वजह से बेचैनी काफी बढ़ सकती है। अपनी सेहत को दुरुस्त रखने के लिए कुछ हल्के-फुल्के सैर-सपाटे जरूर करें। अपने खाने-पीने में ताजी चीजों को शामिल करें ताकि आपके शरीर की ताकत बनी रहे और आप पूरे दिन खुद को हल्का-फुल्का और एनर्जेटिक महसूस करें।

रिश्ते: कोई अपना आपसे थोड़ा और अधिक समय और पक्का भरोसा मांग सकता है। उनकी इस बात को बहुत अच्छे रूप में लें और अपना रिश्ता और मजबूत करें। अपनों की भावनाओं की कद्र करें और जब भी उन्हें आपकी जरूरत हो, उनके पास मौजूद रहें ताकि आपका आपसी रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा प्यारा बन सके।

क्या करें: कोई भी नया फैसला लेने से पहले पूरी जांच-पड़ताल जरूर करें।

क्या न करें: बेचैनी के चक्कर में अपनी सही चल रही दिनचर्या को अचानक न बदलें।

शुभ अंक: 5, 9

शुभ रंग: फिरोजी, लाल

मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24) करियर: घर और ऑफिस की ढेरों जिम्मेदारियां एक साथ आपके सिर पर आ सकती हैं। सारा काम अकेले ही करने की जिद न करें, बल्कि कुछ काम दूसरों को भी बांट दें। अपनी सूझबूझ से काम लें और हर फैसला बिल्कुल शांत मन से लें ताकि आपके कामकाज में सब कुछ एकदम सही और सुचारू रूप से चलता रहे।

स्वास्थ्य: परिवार और काम की भागदौड़ में अपनी सेहत को बिल्कुल न भूलें। बिना किसी पछतावे के अपने लिए थोड़ा समय निकालें और भरपूर आराम करें। अपने शरीर को पूरी नींद दें ताकि मानसिक और शारीरिक थकान कोसों दूर रहे और आप आने वाले दिनों के लिए पूरी तरह से तैयार रह सकें।

रिश्ते: अपने रिश्तों में मिठास और मजबूती लाने के लिए यह समय बहुत ही कमाल का है। प्यार भरे छोटे-छोटे व्यवहार से अपनों के बीच की दूरियां हमेशा के लिए खत्म कर दें। परिवार के हर सदस्य की बात कान लगाकर सुनें और उन्हें अहसास कराएं कि वे आपके लिए कितने खास हैं ताकि घर में हमेशा शांति रहे।

क्या करें: अपनी जिम्मेदारियों को आपस में बांटकर काम करने की आदत डालें।

क्या न करें: दूसरों की मदद करने के चक्कर में अपनी सेहत की बलि बिल्कुल न चढ़ाएं।

शुभ अंक: 6, 9

शुभ रंग: गुलाबी, लाल

मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25) करियर: पुरानी किसी बात या अटकी हुई योजना पर गहराई से बैठकर विचार करें। अब सिर्फ सोचते रहने के बजाय अपनी समझ का इस्तेमाल करके एक सही कदम आगे की तरफ बढ़ाएं। अपने सभी जरूरी कार्यों को पूरी सावधानी से पूरा करें ताकि आपको अपने करियर में जबरदस्त सफलता और उन्नति देखने को मिले।

स्वास्थ्य: आज आपको अकेले में वक्त बिताना बेहद सुकून भरा लगेगा। थोड़ी देर शांति से बैठने या प्रकृति के करीब रहने से आपके दिमाग को गहरी शांति मिलेगी। अपने खान-पान का पूरा ध्यान रखें और खुद को तनाव से दूर रखने की पूरी कोशिश करें ताकि आपका स्वास्थ्य हमेशा उत्तम और टिकाऊ बना रहे।

रिश्ते: अपने दिल की दबी हुई भावनाएं खुलकर सामने वाले को बता दें। अपनों को यह समझने का पूरा मौका दें कि आप उनके बारे में असल में क्या सोचते हैं। किसी भी गलतफहमी को अपने बीच दीवार न बनने दें और प्यार से हर बात सुलझाएं ताकि आपके रिश्ते में हमेशा अटूट विश्वास कायम रहे।

क्या करें: अपनी गहरी समझ का इस्तेमाल करके सही दिशा में आगे बढ़ें।

क्या न करें: अकेले रहने की जिद में अपनों से पूरी तरह कटकर दूर न जाएं।

शुभ अंक: 7, 9

शुभ रंग: इंडिगो, लाल

मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26) करियर: पैसों के मामलों, ऑफिस के कामकाज और लंबी प्लानिंग के लिए यह समय बेहद शानदार है। बिना किसी जल्दबाजी के सभी पहलुओं की अच्छी तरह जांच-परख कर लें। अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए सही जगह धन लगाएं और हर कदम बहुत ही सोच-समझकर तथा पूरी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाएं।

स्वास्थ्य: हर वक्त सिर्फ काम और पैसे के बारे में सोचते रहने से भारी मानसिक थकान हो सकती है। पूरी तरह थकने से पहले ही अपने शरीर को थोड़ा आराम दें। अपनी डेली लाइफ में कुछ समय हंसी-मजाक के लिए भी निकालें ताकि शरीर और दिमाग दोनों तरोताजा रहें और आप हर चुनौती से आसानी से निपट सकें।

रिश्ते: सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों और काम में ही हमेशा डूबे न रहें। परिवार के लोगों को आपकी किसी सलाह से ज्यादा आपके प्यार और साथ की जरूरत है। उनके साथ बैठकर कुछ प्यार भरे पल बिताएं ताकि घर का माहौल खुशनुमा रहे और आपके सभी अपनेपन के रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा गहरे और मजबूत हो सकें।

क्या करें: अपने पैसों से जुड़े मामलों की पूरी योजना पहले से बनाएं।

क्या न करें: तुरंत बड़े नतीजे पाने के चक्कर में अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ न करें।

शुभ अंक: 8, 9

शुभ रंग: नीला, काला

मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27) करियर: एक साथ ढेरों कामों को अपने सिर पर उठाने की गलती बिल्कुल न करें। पहले किसी एक बेहद जरूरी काम को पूरा करें और बाकी लोगों का भी थोड़ा सहयोग लें। अपनी मेहनत और पक्की योजना के दम पर आप अपने हर लक्ष्य को पा सकते हैं, बस आपको अपने काम पर पूरा फोकस रखना है।

स्वास्थ्य: अपने आस-पास के तनाव भरे माहौल से खुद को कोसों दूर रखें। मन को बिल्कुल तरोताजा रखने के लिए पर्याप्त नींद लें और खुद को समय दें। हमेशा सकारात्मक सोच रखें ताकि आपका मानसिक संतुलन बना रहे और आप शारीरिक रूप से पूरी तरह मजबूत महसूस कर सकें।

रिश्ते: अपनों की मदद जरूर करें, लेकिन हर बात की कमान अपने हाथ में लेने की कोशिश न करें। प्यार और धीरज से ही रिश्तों में असली शांति बनी रहती है। परिवार के हर सदस्य की भावनाओं का पूरा सम्मान करें और उनके साथ मिलकर खुशी से वक्त बिताएं ताकि आपके घर में हमेशा प्यार का पहरा रहे।

क्या करें: अपने सभी जरूरी कामों की एक प्राथमिकता सूची तैयार करें।

क्या न करें: दूसरों की हर छोटी बात को सुलझाने का ठेका अपने सिर न लें।

शुभ अंक: 9, 1

शुभ रंग: लाल, सफेद