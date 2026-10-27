27 अक्टूबर का अंक राशिफल: किसके लिए खुलेगा तरक्की का रास्ता और किन्हें संभलना होगा? जानिए अपना पूरा दिन

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज का यह दिन आपके जीवन में पुरानी उलझनों को खत्म करने, अपनों के साथ आपसी तालमेल बढ़ाने और एक-दूसरे की मदद करने का बहुत ही सुंदर संदेश लेकर आया है। पिछले दिनों के कामकाज के बाद अब यह समय अपने रिश्तों में समझदारी दिखाने, दूसरों की बात ध्यान से सुनने और रुके हुए कामों को मिलकर पूरा करने का है।

काम के क्षेत्र में टीम के साथ मिलकर आगे बढ़ें और किसी भी तरह की गलतफहमी को प्यार से सुलझाएं। पैसों के मामले में जल्दबाजी या भावुक होकर कोई फैसला न लें। घर में अपनों की जरूरतों का ध्यान रखें और शांति बनाए रखें। इस दिन आप जितना प्यार, सब्र और समझदारी से काम लेंगे, आपको अपने जीवन में उतना ही सुकून और आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा।

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) करियर: आज आपको आगे बढ़कर काम करने के साथ-साथ अपनी टीम के साथ मिलकर चलने की जरूरत होगी। अपने साथियों की राय भी सुनें, जिससे आपको कुछ अच्छे और नए विचार मिल सकते हैं।

स्वास्थ्य: दिनभर की जिम्मेदारियों के कारण शाम को मानसिक थकान महसूस हो सकती है। अपने काम की चिंता को घर न लाएं और सही समय पर आराम करके खुद को फ्रेश रखें।

रिश्ते: अपनी बात दूसरों पर थोपने के बजाय अपने दिल की बात सहजता से साझा करें। अपनों से खुलकर बात करने पर आपके रिश्तों में भरोसा और अधिक मजबूत होगा।

क्या करें: सहकर्मियों के सुझावों को ध्यान से सुनकर अपने काम में शामिल करें।

क्या न करें: केवल अपनी बात को सही मानकर दूसरों की अनदेखी न करें।

शुभ अंक: 1, 2

शुभ रंग: संतरी, सफेद

मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) करियर: आज का दिन आपके मूलांक से बहुत मेल खाता है। आपकी मीठी बोली और दूसरों को समझने का अंदाज कार्यक्षेत्र में किसी पुरानी उलझन को सुलझाने में बहुत काम आएगा।

स्वास्थ्य: दूसरों की बातों को बहुत ज्यादा दिल से लगाने से आपकी सेहत पर असर पड़ सकता है। अपने लिए थोड़ा समय निकालें, हल्का संगीत सुनें और मन को शांत रखें।

रिश्ते: अपने जीवनसाथी या करीबी साथी से दिल खोलकर बातचीत करने का बहुत अच्छा अवसर है। अगर कोई बात परेशान कर रही है, तो बहुत ही नरमी से उनके सामने रखें।

क्या करें: शांत मन से दूसरों से बातचीत करके रिश्तों की गलतफहमियां दूर करें।

क्या न करें: दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी सेहत को न भूलें।

शुभ अंक: 2, 9

शुभ रंग: सफेद, सिल्वर

मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30) करियर: आपकी सोच और बातचीत करने का नया तरीका आज नए रास्ते खोलेगा। अपनी योग्यताओं का इस्तेमाल किसी साझी योजना को आगे बढ़ाने में करें, इससे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे।

स्वास्थ्य: एक साथ कई कामों में हाथ डालने से आपकी ऊर्जा कम हो सकती है। बीच-बीच में छोटा ब्रेक लें, समय पर पौष्टिक भोजन करें और नींद पूरी लें।

रिश्ते: आपका हंसमुख स्वभाव आपके आस-पास के माहौल को खुशहाल बनाएगा। हालांकि, किसी करीबी को आपकी गंभीर सलाह की जरूरत पड़ सकती है, उनकी बात सब्र से सुनें।

क्या करें: अपने सहकर्मियों की मदद करते हुए सामूहिक लक्ष्य पूरे करने पर ध्यान दें।

क्या न करें: जल्दबाजी में किसी से ऐसा वादा न करें जिसे निभाना कठिन हो।

शुभ अंक: 3, 2

शुभ रंग: पीला, सफेद

मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) करियर: आपकी समझदारी आज अटकी हुई जिम्मेदारियों को निपटाने में मदद करेगी। अलग सोच रखने वाले लोगों के साथ तालमेल बिठाकर काम करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा।

स्वास्थ्य: बहुत ज्यादा सख्त दिनचर्या खुद पर न थोपें। शरीर को काम के बाद सही विश्राम देना भी उतना ही जरूरी है ताकि आपकी फुर्ती बनी रहे।

रिश्ते: किसी पारिवारिक बात को केवल नियमों से सुलझाने के बजाय सामने वाले की भावनाओं को भी समझें। उनकी बात ध्यान से सुनने से मामला आसानी से सुलझ जाएगा।

क्या करें: पुरानी पेंडिंग फाइलों और जरूरी कामों को व्यवस्थित करके निपटाएं।

क्या न करें: अपने विचारों को लेकर अड़ियल रवैया न अपनाएं, थोड़ा बदलाव स्वीकार करें।

शुभ अंक: 4, 2

शुभ रंग: नीला, सफेद

मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23) करियर: आपकी नई परिस्थितियों में ढलने की खूबी आपको नए मौकों से जोड़ेगी। आपको किसी नए विचार पर चर्चा करने या किसी पुरानी योजना को फिर से शुरू करने का मौका मिल सकता है।

स्वास्थ्य: दिमाग में एक साथ कई बातें चलने से आप शांत महसूस नहीं कर पाएंगे। फोन और टीवी से दूर रहकर थोड़ी देर खुली हवा में टहलें और आराम करें। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

रिश्ते: आपको अपनी आजादी भी चाहिए और अपनों का साथ भी। अपने जीवनसाथी को अपनी मन की बात साफ कहें और उनकी जरूरतों का भी पूरा ध्यान रखें।

क्या करें: अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें और केवल एक काम पर ध्यान दें।

क्या न करें: बिना सोचे-समझे किसी के दबाव में आकर अपनी योजनाएं न बदलें।

शुभ अंक: 5, 9

शुभ रंग: हरा, सफेद

मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24) करियर: आपका मददगार व्यवहार ऑफिस के सहकर्मियों के साथ आपके संबंध मजबूत करेगा। आप किसी साथी की उलझन सुलझाने या किसी काम को पूरा कराने में अहम भूमिका निभाएंगे।

स्वास्थ्य: घर और बाहर सबकी देखभाल करने में आपकी खुद की सेहत नजरअंदाज हो सकती है। दिनभर में कुछ पल सिर्फ अपने आराम के लिए जरूर निकालें।

रिश्ते: घर में पुरानी गलतफहमी दूर करने का यह सही समय है। अपनों के प्रति अपना प्यार जताएं और साथ ही अपनी सीमाओं का भी सम्मान करना सीखें।

क्या करें: घर के लोगों के साथ प्यार से समय बिताएं और बातें साझा करें।

क्या न करें: सबकी खुशियों का बोझ अकेले उठाकर अपनी मानसिक शांति न खोएं।

शुभ अंक: 6, 2

शुभ रंग: गुलाबी, सफेद

मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25) करियर: आज गहराई से सोच-विचार करके काम करने का दिन है। किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुंचने से पहले सभी तथ्यों की अच्छी तरह जांच कर लें, यह आपको सही राह दिखाएगा।

स्वास्थ्य: बहुत अधिक सोचने या अकेले रहने से सिर में भारीपन महसूस हो सकता है। समय पर सही खाना खाएं और दिमाग को थोड़ा शांत रखने की कोशिश करें।

रिश्ते: आप हल्की-फुल्की बातों के बजाय गहरी और सच्ची बातें करना पसंद करेंगे। अगर आपको थोड़े समय के लिए अकेलापन चाहिए, तो अपनों को यह बात प्यार से बताएं।

क्या करें: किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले सारी बातों को ध्यान से समझें।

क्या न करें: अपनी बातें मन में छिपाकर न रखें, इससे गलतफहमियां बढ़ सकती हैं।

शुभ अंक: 7, 9

शुभ रंग: जामुनी, सफेद

मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26) करियर: आज आपका मुख्य ध्यान काम के नतीजों पर रहेगा, लेकिन सफलता दूसरों के साथ मिलकर काम करने से ही मिलेगी। सहकर्मियों की मदद से आपका अटका काम समय पर पूरा होगा।

स्वास्थ्य: काम के भारी दबाव से खुद को बचाएं। काम के घंटों के बाद खुद को आराम दें और रात में सही समय पर सोने की आदत अपनाएं।

रिश्ते: आप पिछले कुछ दिनों से कामकाज में बहुत व्यस्त रहे हैं। आज अपने परिवार को थोड़ा समय दें और उनकी छोटी-छोटी खुशियों में शामिल हों। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

क्या करें: टीम के साथ मिलकर काम करें ताकि नतीजे बेहतर और आसान मिलें।

शुभ अंक: 8, 2

शुभ रंग: गहरा नीला, सफेद

क्या न करें: काम के तनाव या गुस्से को अपने परिवार के सदस्यों पर न निकालें।

मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27) करियर: आज का दिन आपके मूलांक के अनुकूल है। किसी बड़े और अटके हुए काम को पूरा करने या किसी की मदद करने के लिए आपकी ऊर्जा बहुत काम आएगी।

स्वास्थ्य: अपनी सीमाओं से ज्यादा काम अपने ऊपर न लें। दूसरों की मदद करते समय अपनी सेहत और खान-पान का भी पूरा ध्यान रखना जरूरी है।

रिश्ते: पुरानी बातों को भुलाकर नई शुरुआत करने का दिन है। अगर किसी अपने से कोई अनबन थी, तो आज पहल करके रिश्ते को फिर से सुधार लें।

क्या करें: किसी पुराने अटके हुए काम को पूरे मन से आज ही निपटाएं।

क्या न करें: बातचीत के दौरान भावुक होकर या गुस्से में आकर कोई तीखी बात न कहें।

शुभ अंक: 9, 2

शुभ रंग: लाल, सफेद