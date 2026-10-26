26 अक्टूबर का अंक राशिफल: नौकरी, छप्परफाड़ पैसा या सच्चा प्यार... आज आपकी झोली में क्या गिरेगा?

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अक्टूबर का यह दिन आपके जीवन में नई ऊर्जा, आगे बढ़ने का साहस और अपने सपनों को सच करने का एक बहुत ही शानदार संदेश लेकर आ रहा है। पिछले दिनों के आत्ममंथन के बाद अब यह समय पूरी हिम्मत के साथ आगे कदम बढ़ाने, अपने महत्वपूर्ण कामों की जिम्मेदारी खुद उठाने और जीवन में एक नई शुरुआत करने का है। काम के क्षेत्र में अपनी योजनाओं को सही दिशा दें, वित्तीय मामलों में अपनी प्राथमिकताओं को अच्छे से समझें और बिना डरे अपने बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ें।

हालांकि यह हमेशा याद रखें कि असली सफलता केवल जोश से नहीं, बल्कि धैर्य, समझदारी और पक्की योजना से ही मिलती है। इस दिन आप जितनी स्पष्टता और अनुशासन से काम करेंगे, भविष्य में आपको उतने ही बेहतरीन और संतोषजनक परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे।

मूलांक 1 जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) करियर: आज आप किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे या किसी महत्वपूर्ण काम की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में लेंगे। आपका आत्मवि दिनभर की लगातार भागदौड़ की वजह से आपका दिमाग थक सकता है। अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें, समय पर भोजन करें और अपने शरीर को तरोताजा रखने के लिए पर्याप्त आराम जरूर करें।

रिश्ते: आपकी स्वतंत्र और खुलकर जीने की आदत आज थोड़ी अधिक दिख सकती है। यह बात हमेशा याद रखें कि अपनों के सामने अपनी बात रखना जितना जरूरी है, उनकी बात को ध्यान से सुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

क्या करें: एक समय पर केवल अपने किसी एक मुख्य लक्ष्य पर पूरा ध्यान दें।

क्या न करें: जब दूसरे आपकी गति से काम न करें, तो कभी भी अपना धैर्य न खोएं।

शुभ अंक: 1, 8

शुभ रंग: लाल, संतरी

मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) करियर: लोगों के मन की बात समझने की आपकी खूबी कार्यक्षेत्र के रिश्तों को बहुत अच्छे से संभालने में मदद करेगी। आपको किसी टीम के साथ मिलकर काम करने का बेहतरीन अवसर मिलेगा या कोई पुरानी गलतफहमी आसानी से दूर हो जाएगी।

स्वास्थ्य: दूसरों की उम्मीदों के बारे में बहुत ज्यादा सोचने से मानसिक दबाव बढ़ सकता है और आपकी ऊर्जा कम हो सकती है। खुद को शांत रखने के लिए हल्की सैर करें और एक शांतिपूर्ण दिनचर्या अपनाएं।

रिश्ते: आपको अपने करीबियों से थोड़े अधिक भरोसे और अपनापन की जरूरत महसूस होगी। मन की बात मन में रखने के बजाय अपने साथी से बहुत ही प्यार और स्पष्टता के साथ अपने दिल की बात कहें।

क्या करें: अपनी भावनाओं को अपनों के सामने बहुत ही सहजता से रखें।

क्या न करें: अपने मन के किसी भी संदेह के कारण अपने विचार छिपाकर बिल्कुल न बैठें।

शुभ अंक: 1, 2

शुभ रंग: सफेद, हल्का हरा

मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30) करियर: आपकी अद्भुत सोच और संवाद करने की कला आज हर जगह एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव छोड़ेगी। अपने विचारों को व्यवस्थित करने, अपने प्रस्ताव सबके सामने रखने और किसी नए पेशेवर काम की रूपरेखा तैयार करने के लिए यह बहुत ही बढ़िया दिन है।

स्वास्थ्य: एक साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां उठा लेने से आप शारीरिक थकान महसूस कर सकते हैं। समय पर सही खाना खाएं, काम के बीच छोटे-छोटे ब्रेक लें और अधूरे काम की चिंता में अपने आराम का समय कभी न गंवाएं।

रिश्ते: आपका हंसमुख और मिलनसार स्वभाव घर-परिवार के माहौल में बहुत मिठास घोलेगा। इसके साथ ही, यदि कोई अपना किसी गंभीर विषय पर आपसे बात करना चाहता है, तो उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनें।

क्या करें: अपने विचारों को सही योजना में बदलकर आगे बढ़ें।

क्या न करें: बिना सोचे-समझे ऐसे बड़े वादे न करें जिन्हें पूरा करना आपके लिए कठिन हो।

शुभ अंक: 1, 3

शुभ रंग: पीला, संतरी

मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) करियर: आपका अनुशासित और व्यवस्थित स्वभाव आज बहुत अच्छे परिणाम लेकर आएगा। आप किसी जरूरी काम की दोबारा जांच करेंगे, अपने काम करने के तरीकों को और बेहतर बनाएंगे या किसी पुराने रुके हुए काम को बहुत आसानी से पूरा कर लेंगे।

स्वास्थ्य: बिना बात के अपनी दिनचर्या को बहुत अधिक कठिन या तनावपूर्ण न बनाएं। अपने शरीर को पूरी तरह रिकवर होने का पूरा मौका दें और लगातार बनी रहने वाली शारीरिक थकान को कभी भी नजरअंदाज न करें।

रिश्ते: आप हर बात में सीधे तौर पर सही और स्पष्ट नतीजे पसंद करते हैं। हालांकि, हर छोटी-सी बात को केवल तर्क की कसौटी पर न तौलें, कभी-कभी रिश्तों में केवल दिल की भावनाओं को समझना भी बहुत जरूरी होता है।

क्या करें: अपने काम को और अधिक सुव्यवस्थित और आसान बनाएं।

क्या न करें: अपनी योजनाओं को लेकर बहुत ज्यादा कठोर न बनें और हर बदलाव का विरोध न करें।

शुभ अंक: 1, 4

शुभ रंग: नीला, स्लेटी

मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23) करियर: आपकी तेज सोच और नई परिस्थितियों में ढल जाने की खूबी आपको कामकाज के नए रास्ते तलाशने में मदद करेगी। आप किसी नए विचार पर काम करने, व्यापार के किसी नए अवसर पर चर्चा करने या अपनी पुरानी रणनीति को सुधारने के लिए पूरी तरह तैयार रहेंगे।

स्वास्थ्य: मन में लगातार नए विचार आते रहने की वजह से आप एक जगह टिककर शांत नहीं बैठ पाएंगे। फालतू की बातों और डिस्ट्रेक्शन से दूर रहें, अपने दिमाग को शांत रखें और खुद को तनावमुक्त होने के लिए पूरा समय दें।

रिश्ते: आप अपनी आजादी और रोमांच भी चाहेंगे, साथ ही अपनों से गहरा जुड़ाव भी चाहते होंगे। अपनी निजी स्वतंत्रता और घर-परिवार की उम्मीदों के बीच एक सही तालमेल बिठाकर चलें ताकि रिश्ते मजबूत रहें।

क्या करें: अपनी ऊर्जा को किसी एक अच्छे काम में पूरी तरह लगाएं।

क्या न करें: केवल नयापन देखकर बिना सोचे-समझे कोई भी जल्दबाजी भरा फैसला न लें।

शुभ अंक: 1, 5

शुभ रंग: हरा, लाल

मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24) करियर: आपकी जिम्मेदारी का अहसास आपको काम या परिवार से जुड़े किसी बड़े मामले में आगे बढ़कर नेतृत्व करने के लिए प्रेरित करेगा। आप एक साथ कई छोटे-मोटे कामों को संभालेंगे और दूसरों को उनकी प्राथमिकताएं तय करने में पूरी मदद करेंगे।

स्वास्थ्य: हमेशा दूसरों का ख्याल रखते-रहते यदि आप अपने आराम का ध्यान नहीं रखेंगे, तो आपकी ऊर्जा बहुत कम हो जाएगी। एक संतुलित दिनचर्या अपनाएं और यह समझें कि आपके लिए भी थोड़ा ब्रेक लेना कितना जरूरी है।यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

रिश्ते: आप अपने निजी जीवन में बहुत अधिक स्थिरता और शांति लाना चाहेंगे। अपने घर-परिवार के साथ मिलकर अपनी जिम्मेदारियों और भविष्य की योजनाओं पर बहुत ही शांत मन से और प्यार से चर्चा करें।

क्या करें: अपने परिवार के साथ बैठकर भविष्य की सही योजनाएं बनाएं।

क्या न करें: यह सोचकर सब कुछ अपने सिर न लें कि हर काम केवल आप ही ठीक कर सकते हैं।

शुभ अंक: 1, 6

शुभ रंग: गुलाबी, सफेद

मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25) करियर: आपकी गहरी सोच और परखने की आदत किसी भी फैसले को लेने से पहले हर स्थिति की सही जांच करने में पूरी मदद करेगी। भले ही आपको अकेले रहकर अध्ययन करना पसंद हो, लेकिन आज थोड़ा व्यावहारिक बनकर पहला कदम उठाने का प्रयास करें।

स्वास्थ्य: किसी पुराने अधूरे काम के बारे में बहुत अधिक सोचते रहने से आपका दिमाग भारी हो सकता है। अपने काम, विश्राम और अपनी पसंद के कामों के बीच एक बहुत ही स्वस्थ और सही संतुलन बनाकर रखें।

रिश्ते: आप आम बातचीत के मुकाबले किसी अपने के साथ बैठकर दिल से गंभीर बातें करना अधिक पसंद करेंगे। यदि आपको थोड़ा एकांत चाहिए, तो बिना दूर हुए अपनी यह बात अपनों को बहुत प्यार से समझाएं।

क्या करें: पूरी तैयारी के बाद जीवन में आगे बढ़ने के लिए पहला व्यावहारिक कदम उठाएं।

क्या न करें: हर बात में पूरी तरह पक्का होने का इंतजार करके सही समय हाथ से जाने न दें।

शुभ अंक: 1, 7

शुभ रंग: जामुनी, सफेद

मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26) करियर: आज का दिन आपके मूलांक से पूरी तरह मेल खाता है, जो आपकी महत्वाकांक्षा, अनुशासन और लंबे समय के लक्ष्यों पर पूरा जोर देता है। आप अपने करियर की स्थिति की समीक्षा करने, अपने पैसों का हिसाब सुधारने या किसी बड़े काम की जिम्मेदारी लेने के लिए बहुत प्रेरित रहेंगे।

स्वास्थ्य: काम का भारी दबाव या बहुत अधिक कामकाज आपको शारीरिक और मानसिक रूप से थका सकता है। अपनी सीमाओं को पहचानें, खुद को जरूरत से ज्यादा न थकाएं और रात को अपनी नींद हमेशा पूरी लें।

रिश्ते: कामकाज और धन कमाने की जिम्मेदारियां आपका बहुत सारा समय ले सकती हैं, लेकिन आपके अपनों को भी आपके प्यार और समय की बहुत जरूरत है। उनके साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम जरूर बिताएं।

क्या करें: अपने पैसों के प्रबंधन और करियर के लक्ष्यों को और मजबूत बनाएं।

क्या न करें: अपनी सफलता की कीमत केवल पैसों और रुतबे के आधार पर ही न आंकें।

शुभ अंक: 1, 8

शुभ रंग: गहरा नीला, काला

मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27) करियर: आपका असीम साहस और पक्का इरादा आपको कार्यक्षेत्र में आगे बढ़कर नेतृत्व करने के लिए प्रेरित करेगा। किसी सोचे हुए काम को शुरू करने, किसी पुरानी उलझन को सुलझाने या अपने बड़े लक्ष्य की तरफ नई ऊर्जा से बढ़ने के लिए यह बहुत अच्छा दिन है।

स्वास्थ्य: दिनभर की तेज रफ्तार और व्यस्तता आपके शरीर को थका सकती है। अपने काम के साथ-साथ आराम को भी बराबर जगह दें और किसी भी छोटी बात पर अपना गुस्सा अपनी दिनचर्या पर हावी न होने दें।

रिश्ते: आप अपनी बातों और विचारों को लेकर बहुत दृढ़ रह सकते हैं। यदि अपनों के साथ कोई छोटी-सी भी असहमति हो जाए, तो अपनी जिद पर अड़ने के बजाय सामने वाले की बात सुनने का पूरा मौका दें। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

क्या करें: अपने जोश को सही दिशा में लगाकर किसी अटके काम को पूरा करें।

क्या न करें: जब काम आपकी इच्छा के अनुसार न हो, तो कभी भी आक्रामक रवैया न अपनाएं।

शुभ अंक: 1, 8

शुभ रंग: लाल, सफेद