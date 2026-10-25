25 अक्टूबर का अंक राशिफल: करियर और पैसों के मामले में कैसा बीतेगा दिन? पढ़ें सभी मूलांकों की भविष्यवाणी

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अक्टूबर का यह दिन आपके जीवन में पुरानी बातों को पीछे छोड़ने, खुद को गहराई से समझने और मन को शांत करके आगे बढ़ने का एक बहुत ही सुंदर संदेश लेकर आ रहा है। पिछले दिनों की भागदौड़ के बाद अब यह समय थोड़े पल ठहरने, अपने अनुभवों से सीखने और यह तय करने का है कि आने वाले समय में कौन सी बातें आपके लिए वास्तव में सही हैं।

नौकरी या काम के सिलसिले में अपनी पुरानी योजनाओं की जांच करें, पेंडिंग पड़े कामों को पूरा करें और बेवजह का तनाव दूर फेंकें। पैसों के मामलों में किसी भी तरह के भावुक फैसलों से बचें और अपनी जरूरतों को सही से समझकर ही पैसे लगाएं। इस समय अपनों को समझने, पुरानी बातें भूलकर माफ करने और रिश्तों में मिठास घोलने से घर में बहुत सुकून भरा माहौल बनेगा।

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) करियर: आज आप अपनी अब तक की तरक्की की जांच करेंगे। यह सोचने का अच्छा समय है कि क्या आपकी मेहनत आपको आपके सही लक्ष्य की तरफ ले जा रही है। नई दौड़ में भागने के बजाय अपनी पुरानी कमियों को सुधारने पर पूरा ध्यान दें।

स्वास्थ्य: आराम के समय में भी काम के बारे में सोचते रहने से सिरदर्द या मानसिक भारीपन हो सकता है। शाम को अपने परिवार के साथ थोड़ा समय बिताएं, सही समय पर पौष्टिक खाना खाएं और दिमाग को पूरा आराम दें।

रिश्ते: आपको यह समझ आएगा कि रिश्तों में यह साबित करना जरूरी नहीं है कि कौन सही है, बल्कि एक-दूसरे को प्यार से समझना ज्यादा जरूरी है। अपनों के सामने अपनी बात नरमी से रखें। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

क्या करें: अपने पिछले काम से सीख लेकर अपनी कमियों को सुधारें।

क्या न करें: अपने झूठे घमंड में आकर किसी की सही सलाह ठुकराने की गलती न करें।

शुभ अंक: 1, 7

शुभ रंग: संतरी, सफेद

मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) करियर: लोगों के मन को समझने की आपकी क्षमता आज उन बातों को भी सुलझा देगी जो खुलकर नहीं कही गई थीं। टीम के साथ मिलकर काम करने, पुरानी गलतफहमी दूर करने और आगे का सही कदम तय करने के लिए बहुत अच्छा दिन है।

स्वास्थ्य: दूसरों के दुख-दर्द को बहुत ज्यादा अपने दिल से लगा लेने से आप थकान महसूस कर सकते हैं। खुद को शांत रखने के लिए पसंदीदा संगीत सुनें, समय पर सोएं और अपनी ऊर्जा बचाकर रखें।

रिश्ते: आपको अपनों से थोड़ा और प्यार और दिलासा चाहिए होगा। मन में कोई बात चुभ रही हो तो चुप रहकर कुढ़ने के बजाय अपने साथी से बहुत ही प्यार से अपनी मन की बात साझा करें।

क्या करें: पुरानी हर कड़वाहट को भुलाकर अपनों से खुलकर बात करें।

क्या न करें: दूसरों का मन रखने के चक्कर में खुद की मानसिक शांति बिल्कुल न खोएं।

शुभ अंक: 2, 7

शुभ रंग: सफेद, सिल्वर

मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30) करियर: आपकी नई सोच आज शांत रहकर काम करने से और अधिक निखरेगी। हर जगह खुद को साबित करने के बजाय अपने काम की गुणवत्ता सुधारने और नई बातें सीखने पर अपना ध्यान लगाएं। लिखने और पढ़ने का काम अच्छा रहेगा।

स्वास्थ्य: बहुत ज्यादा काम अपने सिर पर लेने से आपकी ऊर्जा कम हो सकती है और ध्यान भटक सकता है। काम के बीच में छोटे-छोटे ब्रेक लें, पौष्टिक खाना खाएं और रात को आराम से सोएं।

रिश्ते: आपका हंसमुख अंदाज दूसरों को राहत देगा, लेकिन आज का माहौल दिल से जुड़ी गहरी बातें करने का है। किसी अपने के साथ बैठकर पुरानी यादें साझा करें और उनके करीब आएं।

क्या करें: अपने काम को और बेहतर बनाने के लिए जरूरी बातें सीखें।

क्या न करें: खुद को हर समय फालतू कामों में उलझाकर अपनी सच्ची भावनाएं न छिपाएं।

शुभ अंक: 3, 7

शुभ रंग: पीला, जामुनी

मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) करियर: आपकी समझदारी यह तय करने में मदद करेगी कि किस काम को पूरा करना है और किसे हमेशा के लिए छोड़ देना है। अपने जरूरी कागजात संभालें और पुराने अनुभवों से सीखकर अपने काम को आसान बनाएं।

स्वास्थ्य: भागदौड़ भरी दिनचर्या से थोड़ा ब्रेक लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। खुद को थकाने के बजाय शरीर को आराम दें, हल्का खाना खाएं और पर्याप्त पानी पिएं ताकि शरीर में फुर्ती बनी रहे।

रिश्ते: आप हर बात में पक्के नियम पसंद करते हैं, लेकिन कुछ उलझनों को केवल प्यार और समझदारी से ही सुलझाया जा सकता है। घर के लोगों की बातों को ध्यान से सुनें और उन्हें थोड़ा समय दें।

क्या करें: अपने रुके हुए कामों को व्यवस्थित करके निपटाने पर ध्यान दें।

क्या न करें: किसी पुरानी बेकार आदत या सोच से बेवजह चिपके न रहें।

शुभ अंक: 4, 7

शुभ रंग: नीला, सफेद

मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23) करियर: नया काम शुरू करने की इच्छा होगी, लेकिन आज पुराने पेंडिंग कामों को खत्म करना सबसे पहली जरूरत है। उन जिम्मेदारियों को निपटाएं जो बहुत दिन से अटकी थीं, उसके बाद ही नए रास्तों पर कदम बढ़ाएं।

स्वास्थ्य: मन में चलने वाली हलचल की वजह से शांत बैठना थोड़ा मुश्किल लग सकता है। फोन और टीवी से थोड़ी दूरी बनाएं, हल्का संगीत सुनें और रात में समय पर सोने की आदत डालें। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

रिश्ते: आपको थोड़ी आजादी भी चाहिए और अपनों का साथ भी। अपनी बात साफ-साफ कहें और साथ ही अपने साथी की जरूरतों का भी पूरा ख्याल रखें ताकि आपके रिश्ते में हमेशा भरोसा बना रहे।

क्या करें: पहले अपने पुराने और अधूरे कामों को पूरी तरह खत्म करें।

क्या न करें: किसी कठिन स्थिति से बचने के लिए जल्दबाजी में गलत फैसला न लें।

शुभ अंक: 5, 7

शुभ रंग: हरा, जामुनी

मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24) करियर: आपका मददगार स्वभाव सहकर्मियों और परिवार के कामों में हाथ बटाने के लिए प्रेरित करेगा। दूसरों की मदद जरूर करें, लेकिन अपने खुद के जरूरी कामों को पीछे न छूटने दें।

स्वास्थ्य: सबकी देखभाल करने के चक्कर में अगर आप खुद के लिए समय नहीं निकालेंगे तो बहुत थकान महसूस होगी। सही समय पर भोजन करें और अपनी सेहत का ध्यान रखना आपकी पहली पसंद होना चाहिए।

रिश्ते: पारिवारिक रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए बहुत सुंदर दिन है। पुरानी कड़वाहट को भूलकर एक-दूसरे को माफ करना और प्यार से रहना ही आपके घर में खुशियां और सुकून लेकर आएगा।

क्या करें: पुरानी बातें भूलकर अपनों को माफ करें और रिश्ते सुधारें।

क्या न करें: सबकी खुशियों का ठेका अपने सिर लेकर खुद को दुखी न करें।

शुभ अंक: 6, 7

शुभ रंग: गुलाबी, सफेद

मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25) करियर: आज का दिन आपके मूलांक से गहरा संबंध रखता है। किसी पेचीदा मामले को समझने, नई जानकारी जुटाने और अकेले बैठकर योजना बनाने में आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी।

स्वास्थ्य: बहुत ज्यादा सोचने या अकेले रहने से मन थोड़ा भारी हो सकता है। आंखों को आराम दें, स्क्रीन से दूरी बनाएं और कुछ समय खुली हवा में बैठकर हल्की सांसें लें ताकि मन हल्का रहे।

रिश्ते: आप अकेले में समय बिताना चाहेंगे, लेकिन आपके अपने आपके साथ की उम्मीद रख सकते हैं। बिना बताए अलग बैठने के बजाय उन्हें प्यार से समझाएं कि आपको थोड़ा शांत समय चाहिए।

क्या करें: अपनी योजनाओं पर अकेले बैठकर ठंडे दिमाग से सोच-विचार करें।

क्या न करें: पुरानी बातों को बहुत ज्यादा सोच-सोचकर खुद को परेशान न करें।

शुभ अंक: 7, 9

शुभ रंग: जामुनी, सफेद

मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26) करियर: आज अपनी तरक्की और काम करने के तरीकों की समीक्षा करें। केवल तुरंत मिलने वाले फायदे के पीछे भागने के बजाय यह देखें कि क्या आपका काम आपको लंबे समय तक मजबूती देगा।

स्वास्थ्य: काम के भारी दबाव की वजह से थकान हावी हो सकती है। खुद को जरूरत से ज्यादा न थकाएं, समय पर खाना खाएं और काम खत्म होने के बाद थोड़ा समय विश्राम के लिए जरूर निकालें।

रिश्ते: आप अपने लक्ष्यों और पैसों की सुरक्षा में बहुत व्यस्त रहे हैं, लेकिन अपनों को भी आपके समय की सख्त जरूरत है। उनके साथ बैठें और बिना किसी काम की बात किए प्यार से समय बिताएं।

क्या करें: अपनी दूर की योजनाओं पर ध्यान दें और काम में सुधार करें।

क्या न करें: अपनी सफलता की तुलना केवल पैसों या पदों से बिल्कुल न करें।

शुभ अंक: 8, 7

शुभ रंग: गहरा नीला, जामुनी

मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27) करियर: आज का दिन आपके मूलांक से पूरी तरह मेल खाता है। किसी बड़े काम को पूरा करने या किसी जरूरतमंद की मदद करने में आपकी ऊर्जा बहुत काम आएगी। अटके काम आसानी से निपटेंगे।

स्वास्थ्य: दूसरों के काम पूरे करने की होड़ में खुद को बहुत ज्यादा न थकाएं। भरपूर पानी पिएं, समय पर संतुलित खाना खाएं और अपने शरीर को पूरी तरह से रिकवर होने का मौका दें।

रिश्ते: प्यार और करुणा आज आपके व्यवहार में दिखेगी। किसी पुरानी अनबन को सुलझाने या किसी परेशान साथी का सहारा बनने के लिए यह बहुत ही सुखद और अनुकूल दिन है।

क्या करें: किसी पुरानी उलझन को हमेशा के लिए खत्म करके आगे बढ़ें।

क्या न करें: मन में पुरानी रंजिशें रखकर खुद को मानसिक नुकसान न पहुंचाएं।

शुभ अंक: 9, 7

शुभ रंग: लाल, सफेद