24 सितंबर का अंक राशिफल: आज जल्दबाजी पड़ेगी भारी, जानें किस मूलांक को मिलेगी रिश्ते और करियर में सफलता

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। सितंबर 24 का यह दिन जीवन में भीतर झांकने, अपने अंतर्ज्ञान को सुनने और रिश्तों की गहराई को समझने का है। आज का समय जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाने के बजाय हर बात को आराम से सोचने और सही फैसला लेने के लिए बहुत अच्छा है।

जब आप शांत मन से स्थितियों को गहराई से परखते हैं, तो जीवन के रास्ते और अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। छोटी-छोटी बातों को व्यवस्थित करें और अपने लक्ष्यों पर पूरा ध्यान दें। आज का यह दिन आपको यह सिखाएगा कि केवल ऊपर से देखना काफी नहीं है, बल्कि हर बात की तह तक जाकर उसे समझना जरूरी है। बस अपने भीतर के दृढ़ निश्चय को पहचानें और आगे बढ़ें।

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) करियर: आज आपका मन फालतू की बैठकों से हटकर शांत और एकाग्र होकर काम करने में लगेगा। रिसर्च, योजना बनाने, कागजात देखने और स्वतंत्र कार्यों में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। किसी भी बड़े फैसले से पहले पूरी जानकारी जरूर जुटाएं।

स्वास्थ्य: लगातार काम करते रहने के कारण मानसिक थकान महसूस हो सकती है। अपने लिए कुछ शांत समय निकालें और हर पल खुद को किसी न किसी काम में व्यस्त न रखें। रिश्ते: आप अपनों के करीब भी रहना चाहेंगे और थोड़ा अपना निजी समय भी चाहेंगे। बिना बताए दूर होने के बजाय इस बात को प्यार से समझाएं। एक शांत बातचीत से पुरानी अनकही बातें सुलझ सकती हैं। क्या करें: किसी भी बड़े फैसले से पहले सभी जरूरी जानकारियों को अच्छे से जांच लें। क्या न करें: यह मानकर न बैठें कि आप पहले से ही जानते हैं कि दूसरा क्या सोच रहा है। शुभ अंक: 1, 7 शुभ रंग: लाल, सफेद मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) करियर: आज आपकी अपनी समझ और अंदर का अहसास आपके बहुत काम आएगा। आपको ऐसा लग सकता है कि काम की किसी खास बात पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जो आप खुद देखें उस पर भरोसा करें, लेकिन किसी भी पक्के फैसले पर पहुंचने से पहले पूरी जानकारी जरूर जांच लें।

स्वास्थ्य: आज आपका मन थोड़ा ज्यादा संवेदनशील हो सकता है। दूसरों की टेंशन को अपने ऊपर असर न करने दें और खुद को तरोताजा करने के लिए थोड़ा आराम करें। रिश्ते: आप किसी खास रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा सोच-विचार कर सकते हैं। किसी के व्यवहार के बारे में बार-बार मन में सोचते रहने के बजाय, सही मौका देखकर प्यार से आमने-सामने बात कर लें। क्या करें: अपने अंदर के अहसास पर भरोसा रखें और हर बात की पूरी सच्चाई अच्छे से जांच लें। क्या न करें: बिना पूरी बात जाने अपने मन में कोई भी गलत बात या शक न पालें। शुभ अंक: 2, 7 शुभ रंग: सफेद, सिल्वर मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30) करियर: आज आपका ध्यान फालतू की बातें करने के बजाय अपने अंदर के काम पर ज्यादा रहेगा, जिससे आपकी क्रिएटिविटी को बहुत फायदा होगा। कुछ लिखना, आगे की प्लानिंग करना, पढ़ाई करना या किसी नए विचार पर चुपचाप अकेले काम करना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा।

स्वास्थ्य: आज अपने दिमाग को बहुत ज्यादा सोचने से थोड़ा आराम दें। मोबाइल या टीवी की स्क्रीन का इस्तेमाल कम करें और कुछ समय बिल्कुल शांत माहौल में बैठें। रिश्ते: आज आपका मन ज्यादा लोगों से मिलने-जुलने का नहीं करेगा। अगर ऐसा हो, तो किसी को बुरा महसूस कराए बिना प्यार से अपनी यह बात समझा दें। बहुत सारे लोगों की भीड़ में बैठने के बजाय किसी एक खास इंसान के साथ बैठकर दिल से बात करना आपको ज्यादा अच्छा लगेगा।

क्या करें: अपने मन के विचारों और अंदर की ताकत को मजबूत करने पर पूरा ध्यान दें। क्या न करें: किसी भी भावना से भागने के लिए हंसी-मजाक का सहारा लेकर बात को टालने की कोशिश न करें। शुभ अंक: 3, 7 शुभ रंग: पीला, सफेद मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) करियर: आज आपका काम करने का तरीका और हर बात को गहराई से समझने की आपकी खूबी मिलकर बहुत बढ़िया रिजल्ट देगी। पुरानी प्लानिंग को देखने, कमियों को ठीक करने और सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। ऊपर-ऊपर से देखने के बजाय सीधे समस्या की जड़ तक जाएं।

स्वास्थ्य: अपने दिमाग पर काम का बहुत ज्यादा बोझ न डालें। जब भी थोड़ा खाली समय मिले, तो उसे हर बार किसी नई समस्या को हल करने में मत लगाइए, बल्कि आराम कीजिए। रिश्ते: आज आप मन ही मन बहुत कुछ सोच रहे होंगे, लेकिन बाहर से बिल्कुल चुप रह सकते हैं। अपनी बात को साफ-साफ खुलकर बोलें ताकि दूसरे लोग आपकी खामोशी का गलत मतलब न निकाल बैठें। क्या करें: किसी भी काम में जो कमी आ रही है, उसकी जड़ तक जाकर उसे सुधारें। क्या न करें: हर बात पर शक करने की आदत न डालें और न ही मन में कोई नेगेटिव सोच आने दें। शुभ अंक: 4, 7 शुभ रंग: हरा, सफेद मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23) करियर: आज काम की रफ्तार धीमी रहेगी, जो आपको थोड़ी परेशान कर सकती है। आप तुरंत कुछ नया करना चाहेंगे, लेकिन जरूरी बातें अभी तय हो रही होंगी। इस समय का इस्तेमाल आगे की प्लानिंग करने, कागजात देखने या अपने अगले कदम के बारे में शांत होकर सोचने में करें।

स्वास्थ्य: बेचैनी की वजह से आराम करना मुश्किल हो सकता है। ऐसी चीजें करें जिनसे दिमाग को सुकून मिले, न कि दिमाग में और ज्यादा हलचल मचे। रिश्ते: कोई अपना आपसे आम बातचीत करने के बजाय किसी गंभीर या जरूरी विषय पर बात करना चाहेगा। तुरंत बात बदलने के बजाय उनकी पूरी बात ध्यान से सुनें। क्या करें: जल्दबाजी करने के बजाय हर कदम बहुत सोच-समझकर आगे बढ़ाएं। क्या न करें: लगातार भागदौड़ करते रहकर अपनी किसी भी परेशानी या अजीब भावना से भागने की कोशिश न करें। शुभ अंक: 5, 7 शुभ रंग: फिरोजी, सफेद मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24) करियर: आज का दिन आपके लिए बहुत खास है क्योंकि आज की तारीख और आपकी जन्म तारीख का मेल एक जैसा है। परिवार, ग्राहकों, घर या लोगों को संभालने की जिम्मेदारियां आपके सामने आ सकती हैं। लेकिन हर किसी की समस्या को हल करने के लिए तुरंत दौड़ पड़ने के बजाय थोड़ा रुककर सोच-विचार करें।

स्वास्थ्य: अगर आप काफी समय से बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, तो दिमाग थक सकता है। बिना किसी पछतावे या गिल्ट के अपने लिए आराम का समय निकालें। रिश्ते: आप किसी खास रिश्ते को लेकर बहुत गहराई से सोच सकते हैं। सब कुछ ऊपर से ठीक दिखाने की कोशिश करने के बजाय यह देखें कि असल में कहां ध्यान देने की जरूरत है। आपकी यह सच्ची सोच आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएगी।

क्या करें: बिना मांगे हर किसी की समस्या को अपने सिर पर न उठाएं। क्या न करें: उन लोगों को सुधारने या ठीक करने की कोशिश न करें जिन्होंने आपसे मदद मांगी ही न हो। शुभ अंक: 6, 7 शुभ रंग: गुलाबी, सफेद मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25) करियर: आज का दिन पूरी तरह आपके पक्ष में है। पढ़ाई करने, नई तकनीक सीखने, कुछ नया खोजने और अकेले अपने दम पर किए जाने वाले कामों में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। आप उन छोटी-छोटी बातों को भी आसानी से समझ लेंगे जिन पर आम तौर पर दूसरों का ध्यान नहीं जाता।

स्वास्थ्य: आज आपको अकेले रहने में अच्छा लगेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप पूरी तरह से दुनिया से कट जाएं। अपने आराम करने के समय और परिवार या दोस्तों से मिलने-जुलने के बीच अच्छा तालमेल बनाकर रखें।

रिश्ते: आज आप फालतू या दिखावे की बातें करने के बजाय दिल से और काम की बातें करना पसंद करेंगे। अगर कोई आपको सच में समझना चाहता है, तो थोड़ा भरोसा करके अपने दिल की बात उसके सामने रखें।

क्या करें: अपनी गहरी सोच और समझ का सही काम में इस्तेमाल करें। क्या न करें: किसी भी एक बात को लेकर इतना ज्यादा न सोचें कि उसका असली मतलब ही खत्म हो जाए। शुभ अंक: 7, 6 शुभ रंग: इंडिगो, सफेद मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26) करियर: पैसे से जुड़े मामलों, कागजी काम, निवेश या नौकरी-व्यापार के बड़े फैसलों के लिए थोड़ा रुककर सोचना बहुत अच्छा रहेगा। बिना किसी जल्दबाजी के हर बात को ध्यान से परख लें। चुपचाप की गई तैयारी आपके बहुत काम आएगी।

स्वास्थ्य: काम खत्म करके घर आने के बाद भी दिमाग में वही पुरानी बातें घूमती रह सकती हैं। अपने ऑफिस के काम और घर-परिवार के निजी जीवन को बिल्कुल अलग रखें ताकि मन शांत रह सके। रिश्ते: आपकी आदत हर परेशानी को तुरंत हल करने की होती है। आज कोई भी सलाह देने से पहले सामने वाले की बात आराम से सुनें। किसी अपने को आपको समझाने या सलाह देने से ज्यादा आपके प्यार और साथ की जरूरत हो सकती है।

क्या करें: पैसे से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले हर छोटी-बड़ी बात की अच्छी तरह जांच कर लें। क्या न करें: यह कभी न सोचें कि दिल के मामलों या भावनाओं को केवल दिमाग और हिसाब-किताब से ही सुलझाया जा सकता है। शुभ अंक: 8, 7 शुभ रंग: गहरा नीला, सफेद मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27) करियर: आज दूसरों की मदद करने की आपकी इच्छा बहुत तेज होगी, लेकिन तुरंत भागदौड़ करने के बजाय रुककर सोच-समझकर कदम उठाने का दिन है। पढ़ाने, सलाह देने, किसी बात की गहराई तक जाने और सेवा से जुड़े कामों को शांत मन से करने पर बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे।

स्वास्थ्य: आज आपका मन थोड़ा ज्यादा संवेदनशील हो सकता है। अपने आस-पास के बुरे या तनाव वाले माहौल से खुद को बचाएं और दिमाग को पूरी तरह शांत करने के लिए पर्याप्त समय दें। रिश्ते: दिल से की गई बातचीत आज आपको मानसिक सुकून देगी। आप यह बात समझ जाएंगे कि किसी को माफ करने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप उसका गलत व्यवहार दोबारा चुपचाप सहते रहें। अपने लिए सही दायरे तय करते हुए भी आप सबसे प्यार और दया से पेश आ सकते हैं।