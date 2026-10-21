21 अक्टूबर का अंक राशिफल: गुस्से और नियम-कायदों से ब्रेक लें, भागदौड़ के बीच सेहत और रिश्तों को न भूलें

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अक्टूबर का यह दिन आपकी जिंदगी में नई सोच, खुले मन से बातचीत करने और जीवन में नए रास्तों को अपनाने का सुंदर संदेश लेकर आ रहा है। पिछले दिन के बेहद अनुशासित और योजनाबद्ध माहौल के बाद अब यह समय अपनी सोच का दायरा बढ़ाने, दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने और नए मौकों का स्वागत करने का है।

काम के क्षेत्र में अपने नए विचारों को खुलकर सामने रखें, मीटिंग्स में अपनी बात कहें और लोगों से नए संपर्क बनाने पर ध्यान दें। धन से जुड़े मामलों में बिना सोचे-समझे जल्दबाजी में पैसे खर्च करने से बचें और किसी भी नई योजना की गहराई को परखकर ही आगे बढ़ें। इस समय अपनों से खुलकर बात करके और थोड़ा धैर्य रखकर आप अपने रिश्तों को और मजबूत बना सकते हैं।

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) करियर: आज आपकी क्षमता और काम की शैली रंग लाएगी। आपको अपने विचार सामने रखने, नई योजनाओं की शुरुआत करने और प्रभावशाली लोगों से मिलकर आगे बढ़ने का बहुत बढ़िया मौका मिलेगा।

स्वास्थ्य: दिनभर की तेज व्यस्तता से मानसिक थकान हो सकती है। काम के बीच में छोटे अंतराल पर विश्राम करें, सही समय पर भोजन लें और काम पूरा करने के चक्कर में अपनी नींद न बिगाड़ें। रिश्ते: आपका उत्साह रिश्तों में नयापन लाएगा। किसी करीबी के साथ अचानक बनाई गई योजना या कोई सीधी बात आपके आपसी रिश्ते को पहले से बहुत अधिक मजबूत और सुखद बना देगी। क्या करें: अपने नए विचारों को पूरे आत्मविश्वास के साथ सबके सामने रखें। क्या न करें: काम पूरा करने के चक्कर में दूसरों पर दबाव न बनाएं। शुभ अंक: 1, 3 शुभ रंग: संतरी, सुनहरा मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) करियर: लोगों की भावनाओं को समझने की आपकी कला बातचीत और सामूहिक कामों में मदद करेगी। दूसरों की सराहना का इंतजार करने के बजाय अपनी बात और सुझावों को खुलकर सबके सामने रखें।

स्वास्थ्य: भावनाओं में उतार-चढ़ाव या बहुत अधिक भागदौड़ से थोड़ी थकान महसूस हो सकती है। रात को सही समय पर सोएं, पौष्टिक खाना खाएं और मन को शांत रखने वाले कामों में समय बिताएं। रिश्ते: खुली बातचीत से पुरानी गलतफहमियां आसानी से दूर होंगी। अगर कोई बात मन में चुभ रही है, तो चुप रहने के बजाय बहुत ही शांत और मधुर शब्दों में अपनी बात कहें। क्या करें: अपनी बात को स्पष्ट और सीधे शब्दों में अपनों से कहें। क्या न करें: केवल दूसरों को खुश रखने के लिए हर बात में हां न कहें। शुभ अंक: 2, 5 शुभ रंग: सफेद, हल्का हरा मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30) करियर: आज का दिन आपके मूलांक से पूरी तरह जुड़ा है। आपकी बात कहने की शैली और नए विचार दूसरों को बहुत प्रभावित करेंगे। लिखने, सिखाने या किसी योजना को पेश करने में बेहतरीन सफलता मिलेगी।

स्वास्थ्य: आपका अधिक उत्साह आपको पूरा दिन व्यस्त रखेगा। यह ध्यान रखें कि शारीरिक ताकत के साथ-साथ आपके दिमाग को भी सही आराम की उतनी ही सख्त जरूरत है। रिश्ते: आपकी हंसमुख बातें घर में खुशियां भर देंगी। किसी अपने की सच्ची तारीफ या एक हल्की-फुल्की बात आपके रिश्तों को बहुत गहरा और खास बना सकती है। क्या करें: अपने सबसे मुख्य काम को पहले चुनकर उसे पूरा करें। क्या न करें: किसी नए आकर्षण में आकर अपना जरूरी काम अधूरा न छोड़ें। शुभ अंक: 3, 5 शुभ रंग: पीला, संतरी मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) करियर: आज का माहौल आपको अपनी पुरानी सोच बदलने का मौका देगा। आपको किसी रुकी हुई परेशानी का बेहद आसान और नया तरीका मिल सकता है, जिससे काम बहुत जल्दी निपट जाएगा।

स्वास्थ्य: समय का भरोसा न होने से आपकी रोज की दिनचर्या बिगड़ सकती है। समय पर सही भोजन करें, बीच-बीच में उठकर थोड़ा टहलें और एक ही जगह लगातार न बैठे रहें। रिश्ते: आप हर बात में पक्का हिसाब और नियम चाहेंगे, जबकि आपका कोई अपना कुछ नया और मजेदार करना चाहेगा। थोड़ा लचीलापन दिखाकर उनके साथ खुशी के पल बिताएं। क्या करें: काम के नए और आसान तरीकों को खुले मन से अपनाएं। क्या न करें: अपने तय नियम से अलग जाने पर तुरंत गुस्सा न दिखाएं। शुभ अंक: 4, 5 शुभ रंग: नीला, हरा मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23) करियर: आज का दिन आपके मूलांक से बहुत गहरा संबंध रखता है। आपके मन में नए रास्तों को जानने की बहुत अधिक उत्सुकता रहेगी। बैठकों, नए संपर्कों और नई बातें सीखने में आपका दिन बीतेगा।

स्वास्थ्य: तेज दिमाग की वजह से शांत बैठना कठिन होगा। काम के साथ-साथ शरीर को पूरा आराम दें, भरपूर पानी पिएं और थोड़ी देर मोबाइल की स्क्रीन से दूर रहने का प्रयास करें। रिश्ते: आप रिश्तों में थोड़ा नयापन और अच्छी बातचीत चाहेंगे। किसी अपने के साथ मिलकर कोई नया काम या नई जगह जाने का प्लान रिश्ते में नई जान फूंक देगा। क्या करें: नए मौकों से जुड़ने के लिए लोगों से अच्छी बातचीत करें। क्या न करें: बिना सोचे-समझे पैसे उड़ाने या अचानक वादे बदलने से बचें। शुभ अंक: 5, 3 शुभ रंग: हल्का हरा, फिरोजी मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24) करियर: आपकी मीठी बोली और लोगों की जरूरत समझने की आदत काम में बहुत मदद करेगी। लोगों से जुड़े कामों, पढ़ाने और सामूहिक प्रोजेक्ट्स में आपकी मेहनत साफ दिखाई देगी। स्वास्थ्य: आपको अपने काम और घर के फर्ज दोनों को एक साथ संभालना पड़ेगा। अपनों की देखभाल के साथ-साथ खुद को स्वस्थ रखने के लिए समय पर खाना खाएं और पूरा आराम लें। रिश्ते: आज का माहौल प्यार और आपसी जुड़ाव को बढ़ाएगा। अपने जीवनसाथी या घर के लोगों के साथ कुछ यादगार समय बिताने के लिए यह बहुत ही सुंदर समय है। क्या करें: काम के साथ-साथ अपने परिवार को भी पूरा समय दें। क्या न करें: सबको खुश करने की होड़ में फालतू जिम्मेदारियों का बोझ न लें। शुभ अंक: 6, 5 शुभ रंग: गुलाबी, पीला मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25) करियर: आपकी सोच और अध्ययन करने की आदत को आज बाहर लाने की जरूरत है। जिस योजना पर आप अकेले काम कर रहे थे, अब सही लोगों के सामने उसे रखने का सही समय आ गया है।

स्वास्थ्य: बहुत अधिक विचार करने से मानसिक थकान हो सकती है। काम खत्म करके थोड़ा समय शांत बैठें, रात को नींद पूरी करें और तनाव देने वाली चीजों से थोड़ी दूरी बनाएं। रिश्ते: आज आपको अकेले रहना भी पसंद होगा और अपनों का साथ भी चाहिए होगा। यदि आपको थोड़ा शांत समय चाहिए तो अपनों को प्यार से बताएं, बिना कहे अचानक दूर न हों। क्या करें: अपनी अच्छी सोच और सही योजनाएं दूसरों से साझा करें। क्या न करें: हर बात को बहुत गहराई से सोचकर मन में उलझन न बढ़ाएं। शुभ अंक: 7, 5 शुभ रंग: जामुनी, हल्का नीला मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26) करियर: आपकी बड़े लक्ष्यों को पाने की चाहत को आज नए संपर्कों का साथ मिलेगा। अपनी योजनाओं पर चर्चा करें, नए लोगों से जुड़ें और अपने काम को बढ़ाने के अलग तरीके सोचें।

स्वास्थ्य: सफलता पाने की होड़ में शरीर को न भूलें। सही समय पर खाना खाएं, काम के बीच थोड़ा आराम करें और दिनभर की भागदौड़ के बाद शरीर को पूरी तरह रिकवर होने दें। रिश्ते: आपका ध्यान भविष्य के लक्ष्यों पर रहेगा, लेकिन अपनों को भी आपके समय की जरूरत है। उनकी भावनाओं को समझें और काम के बीच में उनके लिए थोड़ा समय जरूर निकालें। क्या करें: अपने काम को बढ़ाने के लिए नए संपर्कों का सही इस्तेमाल करें। क्या न करें: केवल परिणामों के पीछे भागकर अपनों की राय को अनदेखा न करें। शुभ अंक: 8, 3 शुभ रंग: गहरा नीला, पीला मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27) करियर: आपकी हिम्मत और काम करने का जुनून किसी रुकी हुई बात को आगे बढ़ाएगा। सहकर्मियों का साथ लेकर और अपनी बातचीत के दम पर आप जटिल काम भी आसानी से कर लेंगे।