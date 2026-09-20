20 सितंबर का अंक राशिफल: करियर और धन के मामले में आज किसे मिलेगी सफलता? जानिए मूलांक 1 से 9 भविष्यफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 20 सितंबर का यह दिन जीवन में नए रंग भरने आ रहा है। आज का समय अपनों के करीब आने और दिल की बातें साझा करने के लिए बहुत प्यारा है। हर कोई अपने सपनों को पूरा करने की चाहत रखता है और आज का दिन आपको अपनों का साथ लेकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा।

जब आप दूसरों की भावनाओं की कद्र करते हैं, तो रास्ते अपने आप आसान हो जाते हैं। छोटी-छोटी खुशियों को गले लगाएं और अपने रिश्तों में मिठास घोलें। आज का यह सुंदर दिन आपको यह सिखाएगा कि प्यार और अपनापन हर मुश्किल को आसान बना सकता है। बस अपने दिल की सुनें और आगे बढ़ें।

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) करियर: आज आप अपने काम में पूरा जोश दिखाएंगे। मीटिंग के दौरान अपनी बात खुलकर रखें, लेकिन साथियों की राय सुनना भी बहुत जरूरी है।

वित्त: धन से जुड़ा कोई भी कदम उठाने से पहले घर के बड़ों की सलाह जरूर लें। पैसों का लेन-देन बहुत सोच-समझकर करें।

स्वास्थ्य: मन में विचारों की हलचल रह सकती है। लगातार काम करने से बचें और बीच-बीच में खुद को आराम देने के लिए समय निकालें।

क्या करें: हमेशा अपनों की अच्छी सलाह का पूरा सम्मान करें।

क्या न करें: किसी भी बात को बहस या विवाद न बनाएं।

शुभ अंक: 1, 3

शुभ रंग: लाल, पीला

मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) करियर: आपकी समझदारी और मिलनसार स्वभाव आज ऑफिस में सबका दिल जीत लेगा। टीम के साथ मिलकर काम करने से आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे।

वित्त: आर्थिक मामलों में बहुत सावधानी से कदम बढ़ाएं। पुराने निवेश की दोबारा जांच करने के लिए आज का दिन काफी अनुकूल साबित हो सकता है।

स्वास्थ्य: आज आपका मन थोड़ा संवेदनशील हो सकता है। सकारात्मक लोगों के साथ वक्त बिताएं और खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश करें।

क्या करें: अपने दिल की भावनाएं अपनों के सामने खुलकर रखें।

क्या न करें: यह उम्मीद कभी न रखें कि लोग खुद सब समझ जाएंगे।

शुभ अंक: 2, 3

शुभ रंग: सफेद, पीला

मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30) करियर: आज आपकी मीठी बोली और बात करने का अंदाज लोगों को आकर्षित करेगा। कला या लेखन से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता और खूब तारीफ मिलेगी।

वित्त: नए लोगों से मेल-जोल आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करेगा। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अच्छे कामों में जरूर लगाएं।

स्वास्थ्य: दिनभर की भागदौड़ की वजह से थकान महसूस हो सकती है। खुद को तरोताजा रखने के लिए थोड़ा शांत माहौल में बैठकर आराम करें।

क्या करें: अपने स्वभाव में हमेशा अपनापन और मिठास बनाए रखें।

क्या न करें: किसी जरूरी बात को टालने के लिए मजाक का सहारा न लें।

शुभ अंक: 3, 2

शुभ रंग: पीला, सफेद

मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) करियर: अपने काम को एक नए और आसान तरीके से सबके सामने रखें। साफ-सुथरी बातचीत से ऑफिस की सारी गलतफहमियां दूर होंगी और काम बनेगा।

वित्त: पैसों के मामलों में थोड़ा खुलापन अपनाएं। जरूरत पड़ने पर अपने बजट में थोड़ा बदलाव कर सकते हैं ताकि आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहे।

स्वास्थ्य: अपनी दिनचर्या को एकदम साधारण रखें। काम के बोझ को अपने ऊपर हावी न होने दें ताकि शरीर में ऊर्जा हमेशा बनी रहे।

क्या करें: अपनी योजनाएं दूसरों को बहुत साफ शब्दों में समझाएं।

क्या न करें: किसी भी बात पर बहुत ज्यादा जिद्दी रवैया न अपनाएं।

शुभ अंक: 4, 3

शुभ रंग: हरा, पीला

मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23) करियर: नई जगहों की यात्रा और नए लोगों से मिलने-जुलने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कोई नया व्यक्ति आपके करियर में काफी मददगार साबित हो सकता है।

वित्त: धन से जुड़े मामलों में बिल्कुल भी जल्दबाजी न दिखाएं। भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए अपनी बचत पर पूरा ध्यान केंद्रित रखें।

स्वास्थ्य: मन में थोड़ी बेचैनी या हलचल बनी रह सकती है। एक साथ कई सारे काम हाथ में न लें और आराम को भी पूरा वक्त दें।

क्या करें: जोश में आकर कभी भी बड़े-बड़े वादे न करें।

क्या न करें: जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला न लें।

शुभ अंक: 5, 3

शुभ रंग: फिरोजी, पीला

मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24) करियर: परिवार और टीम के साथ मिलकर चलने के लिए आज का दिन बहुत सुंदर है। आपके प्यार भरे व्यवहार से घर और ऑफिस का माहौल खुशनुमा बनेगा।

वित्त: घर की सुख-सुविधाओं से जुड़ी कुछ जरूरी चीजों पर खर्च हो सकता है। पैसों के मामले में किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें।

स्वास्थ्य: अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें। सबकी उम्मीदों को पूरा करने के फेर में खुद को जरूरत से ज्यादा न थकाएं और आराम करें।

क्या करें: अपनों के साथ प्यार भरा समय बिताएं।

क्या न करें: अपनी सेहत की बिल्कुल भी अनदेखी न करें।

शुभ अंक: 6, 3

शुभ रंग: गुलाबी, पीला

मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25) करियर: आप अकेले काम करना पसंद करते हैं, लेकिन आज अपने अनुभव और ज्ञान को दूसरों के साथ बांटना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। आपके करियर के संकेत? अभी देखें फ्री कुंडली।

वित्त: बिना सोचे-समझे किसी नई जगह पर अपना पैसा बिल्कुल न लगाएं। अपने पुराने अनुभवों से सही सीख लेकर ही कोई भी नया फैसला लें।

स्वास्थ्य: ज्यादा लोगों के बीच रहने से मानसिक थकान हो सकती है। थोड़ा समय अकेले में बिताएं ताकि मन को गहरी शांति मिल सके।

क्या करें: अपने मन की शांति के लिए एकांत में समय बिताएं।

क्या न करें: अनजान लोगों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें।

शुभ अंक: 7, 3

शुभ रंग: इंडिगो, पीला

मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26) करियर: काम को लेकर आपकी लगन बहुत मजबूत रहेगी, लेकिन अपनी बात दूसरों पर थोपने के बजाय प्यार और नरमी से काम लें ताकि तालमेल बने।

वित्त: आर्थिक मामलों में अपनी योजनाओं को बहुत सावधानी से आगे बढ़ाएं। पुराने किसी भी विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने का प्रयास करें।

स्वास्थ्य: काम के तनाव को अपने स्वास्थ्य पर हावी न होने दें। खुद को मानसिक रूप से हल्का रखें ताकि आप अंदर से खुश रह सकें। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

क्या करें: बातचीत में हमेशा नरमी और मिठास रखें।

क्या न करें: अपनी बात किसी पर भी जबरन न थोपें।

शुभ अंक: 8, 3

शुभ रंग: गहरा नीला, पीला