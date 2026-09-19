19 सितंबर का अंक राशिफल: इन मूलांक वालों का अटका हुआ धन आ सकता है वापस, क्या आपकी भी चमकेगी किस्मत?

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। सितंबर 19 का यह विशेष दिन अपने साथ नई शुरुआत और आगे बढ़ने की ऊर्जा लेकर आ रहा है, जिसे सार्वभौमिक दिन अंक दो की शांत और मिलनसार ऊर्जा का पूरा साथ मिल रहा है। यह दिन आपकी अपनी इच्छा और दूसरों की भावनाओं को समझने के बीच एक बेहतरीन तालमेल बिठाने का संदेश देता है।

अंक एक जहां हमें खुद फैसले लेने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, वहीं अंक दो हमें धैर्य रखना, मिलकर काम करना और रिश्तों की अहमियत को समझना सिखाता है। आज का मुख्य सबक यह है कि अपने लक्ष्यों की ओर पूरे आत्मविश्वास से कदम बढ़ाएं, लेकिन अपनों की बात सुनना और साथ लेकर चलना बिल्कुल न भूलें।

अपनी योजना पर काम करें, लेकिन यह बात हमेशा याद रखें कि हर काम अकेले करना ही सब कुछ नहीं होता। ऐसे में चलिए जानते हैं मूलांक 1 से 9 के जातकों का अंक (Numerolog Horoscope Today) ज्योतिष राशिफल। मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) करियर: आज आप अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह जोश में रहेंगे। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपने साथियों की राय जरूर सुन लें। एक छोटी सी चर्चा से आपकी योजना और भी बेहतर हो जाएगी।

वित्त: पैसों से जुड़े मामलों में कोई भी नया कदम उठाने से पहले अपने घर के बड़ों या सलाहकारों से बातचीत जरूर कर लें। आज धन का लेन-देन बहुत समझदारी के साथ करें।

स्वास्थ्य: आपकी ऊर्जा तो अच्छी रहेगी, लेकिन छोटी-छोटी बातों पर झल्लाने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है। अपनी रफ्तार थोड़ी धीमी रखें और खुद को शांत रखने की कोशिश करें।

क्या करें: अपने काम में आगे बढ़ते समय दूसरों के अच्छे सुझावों का भी पूरा सम्मान करें।

क्या न करें: यह बिल्कुल न सोचें कि खुद को आगे रखने के लिए आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं है।

शुभ अंक: 1, 2

शुभ रंग: लाल, सफेद

मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) करियर: आपकी समझदारी और मिलनसार स्वभाव आज आपके बहुत काम आएगा। टीम के साथ मिलकर काम करने, बातचीत करने और ग्राहकों के साथ तालमेल बिठाने वाले कामों में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें।

वित्त: आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लें। किसी पुराने निवेश या रुके हुए काम की समीक्षा करने के लिए आज का दिन बहुत ही अनुकूल साबित हो सकता है।

स्वास्थ्य: आज आपकी भावनाएं थोड़ी संवेदनशील हो सकती हैं। बेकार की बहस और भीड़भाड़ वाली जगहों से दूर रहकर अपनी मानसिक शांति को बनाए रखें।

क्या करें: अपने दिल की बात अपनों के सामने खुलकर और प्यार से रखें।

क्या न करें: केवल दूसरों को खुश रखने के लिए अपनी खुद की जरूरतों को बिल्कुल न दबाएं।

शुभ अंक: 2, 1

शुभ रंग: सफेद, सिल्वर

मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30) करियर: आज आपकी बातचीत करने का तरीका आपके लिए सबसे बड़ा हथियार बनेगा। किसी मीटिंग या चर्चा में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। जितना बोलें, उतना ही ध्यान से दूसरों को भी सुनें।

वित्त: अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए नए लोगों से संपर्क फायदेमंद साबित हो सकता है। अपने धन का उपयोग किसी उपयोगी और अच्छे कार्य में ही करें।

स्वास्थ्य: मानसिक और सामाजिक काम ज्यादा होने की वजह से आप थकान महसूस कर सकते हैं। खुद को तरोताजा रखने के लिए थोड़ा शांत और एकांत समय जरूर निकालें।

क्या करें: अपनी बातों में मिठास और अपने स्वभाव में हमेशा अपनापन बनाए रखें।

क्या न करें: अपने विचारों को दूसरों पर जबरन न थोपें और बीच में किसी की बात न काटें।

शुभ अंक: 3, 2

शुभ रंग: पीला, सफेद

मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) करियर: आप हमेशा नियम से काम करना पसंद करते हैं, लेकिन आज का दिन दूसरों के सुझावों को अपनाने का है। मिलकर काम करने से आपको उम्मीद से कहीं बेहतर और अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपके करियर के संकेत? अभी देखें फ्री कुंडली।

वित्त: पैसों के प्रबंधन के मामले में आज आपको थोड़ा लचीला होना पड़ेगा। अपने पुराने बजट में थोड़ा बदलाव करके आप अपनी बचत को और अधिक मजबूत बना सकते हैं।

स्वास्थ्य: अपनी दिनचर्या को सामान्य रखें, लेकिन अगर आज चीजें आपकी योजना के मुताबिक न हों तो परेशान न हों। अपने शरीर को पूरा आराम दें।

क्या करें: किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए आपसी समझौते का रास्ता चुनें।

क्या न करें: किसी भी परिस्थिति में बहुत ज्यादा जिद्दी रवैया बिल्कुल न अपनाएं।

शुभ अंक: 4, 2

शुभ रंग: हरा, सफेद

मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23) करियर: आप जीवन में तेजी चाहते हैं, लेकिन आज का दिन आपसे धैर्य की मांग करता है। कामकाज से जुड़ी चर्चाओं में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए किसी भी काम में जल्दबाजी न दिखाएं।

वित्त: आर्थिक मामलों में अचानक कोई बड़ा जोखिम उठाने से बचें। अपने पुराने धन का हिसाब साफ रखें और भविष्य के लिए बचत करने पर पूरा ध्यान दें।

स्वास्थ्य: आपके मन में बेचैनी या हलचल बढ़ सकती है। एक साथ कई काम करने से बचें और अपने काम के बीच में छोटे-छोटे अंतराल जरूर लें।

क्या करें: अपने हर नए कदम को एक पक्के और स्पष्ट उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाएं।

क्या न करें: केवल किसी दिलचस्प चीज के चक्कर में अपने पुराने अधूरे कामों को बीच में न छोड़ें।

शुभ अंक: 5, 2

शुभ रंग: फिरोजी, सफेद

मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24) करियर: टीम के साथ और लोगों से जुड़े कामों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। आपको किसी उलझे हुए मामले को सुलझाने या अपनों की मदद करने का मौका मिलेगा, जिसे आप अच्छे से निभाएंगे।

वित्त: परिवार की सुख-सुविधाओं और जरूरी जरूरतों पर धन खर्च हो सकता है। अपने वित्तीय मामलों में पारदर्शिता रखें और किसी को उधार देने से पहले सोच-विचार कर लें।

स्वास्थ्य: अपनी मानसिक और भावनात्मक सेहत को प्राथमिकता दें। दूसरों की समस्याओं को अपने ऊपर हावी न होने दें, वरना आप मानसिक रूप से थक जाएंगे। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

क्या करें: रिश्तों में अपनापन बढ़ाएं और अपनों के छोटे-छोटे प्रयासों की सराहना करें।

क्या न करें: केवल इस डर से किसी पुरानी भूमिका से जुड़े न रहें कि दूसरे क्या कहेंगे।

शुभ अंक: 6, 2

शुभ रंग: गुलाबी, सफेद

मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25) करियर: आप अकेले काम करना पसंद करते हैं, लेकिन आज किसी साथी की सलाह आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। अपने विचारों को अपने तक न रखकर दूसरों के साथ साझा करें।

वित्त: पैसों के मामलों में बिना सोचे-समझे किसी भी नई योजना में पैसा लगाने से बचें। अपने पुराने अनुभवों को ध्यान में रखकर ही कोई भी आर्थिक फैसला लें।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें या शांत वातावरण में थोड़ा समय बिताएं। छोटी-छोटी बातों पर जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत से दूर रहें।

क्या करें: अपनी भावनाएं साफ शब्दों में बताएं ताकि दूसरे आपको आसानी से समझ सकें।

क्या न करें: किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले पूरी तरह पक्का होने का इंतजार न करें।

शुभ अंक: 7, 2

शुभ रंग: इंडिगो, सिल्वर

मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26) करियर: आपकी काम करने की इच्छा मजबूत रहेगी, लेकिन आज अपना अधिकार जताने के बजाय प्यार और समझदारी से काम लें। महत्वपूर्ण चर्चाओं के दौरान दूसरों की बात सुनना आपके पक्ष में रहेगा।

वित्त: धन से जुड़े मामलों में अपनी योजनाओं को बहुत सावधानी से आगे बढ़ाएं। किसी भी पुराने वित्तीय विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने का यह सबसे सही समय है।

स्वास्थ्य: काम के दबाव को अपने स्वास्थ्य पर हावी न होने दें। दिनभर की भागदौड़ के बीच खुद को मानसिक रूप से तरोताजा रखने के लिए पर्याप्त समय दें।

क्या करें: हर परिस्थिति में अपने अहंकार को छोड़कर सहयोग की भावना अपनाएं।

क्या न करें: अपनी बात मनवाने के लिए किसी पर भी दबाव डालने की कोशिश न करें।

शुभ अंक: 8, 2

शुभ रंग: गहरा नीला, सफेद