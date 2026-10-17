17 अक्टूबर अंक राशिफल: मूलांक 1 वालों को मिलेगा नेतृत्व का मौका, मूलांक 8 वालों की चमकेगी किस्मत

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अक्टूबर का यह दिन आपकी जिंदगी में नई शुरुआत करने, अपने काम के प्रति साहसी बनने और वित्तीय मामलों को बेहतर समझने का खास संदेश लेकर आ रहा है। पिछले दिन के शांत और विचारशील माहौल के बाद अब जीवन में आगे बढ़ने, अपनी इच्छाशक्ति दिखाने और ठोस कदम उठाने का बहुत अच्छा समय आ गया है। काम के क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को खुद संभालें और अपने बड़े लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ें। धन से जुड़े मामलों में अपनी प्राथमिकताओं को सही रखें और बिना सोचे-समझे पैसे खर्च करने से बचें। इस समय अपने काम और रिश्तों के बीच एक सही तालमेल बनाकर आप अपने भविष्य को बहुत अधिक मजबूत और सफल बना सकते हैं।

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) करियर: आज का दिन आपके मूलांक से पूरी तरह मेल खाता है, जो आपको आगे बढ़कर कमान संभालने के लिए प्रेरित करेगा। आप किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं या अपने किसी महत्वपूर्ण विचार को सबके सामने रख सकते हैं।

स्वास्थ्य: दिनभर की भारी व्यस्तता के कारण आपको अपने लिए बहुत कम समय मिल पाएगा। अपने खान-पान के समय को नियमित रखें, शारीरिक रूप से सक्रिय रहें और अपने शरीर को तरोताजा रखने के लिए पूरी नींद जरूर लें। रिश्ते: आपका स्वतंत्र स्वभाव आज कुछ ज्यादा ही उभरकर सामने आ सकता है। अपनी योजनाओं को अपने परिवार और अपनों के साथ साझा करें और उन्हें भी अपनी राय खुलकर रखने का पूरा मौका दें। क्या करें: किसी भी फैसले को तुरंत और बिना सोचे-समझे लेने से बचें। क्या न करें: केवल तुरंत परिणाम पाने की जिद में कोई गलत कदम न उठाएं। शुभ अंक: 1, 8 शुभ रंग: संतरी, सुनहरा मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) करियर: लोगों को समझने की आपकी खूबी पेशेवर जिम्मेदारियों को आसानी से निभाने में मदद करेगी। आप किसी नई शुरुआत में मदद कर सकते हैं या सहकर्मियों के साथ मिलकर किसी साझा लक्ष्य को पूरा करने में सहयोग दे सकते हैं।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव और दबाव की वजह से आपकी ऊर्जा कम हो सकती है। खुद को शांत रखने के लिए थोड़ा समय दें, अपनी रोज की दिनचर्या को व्यवस्थित रखें और फालतू की जिम्मेदारियों का बोझ अपने सिर न लें।

रिश्ते: आपका परोपकारी स्वभाव घर में प्यार और मेल-जोल बनाए रखेगा। यदि किसी बात पर बहस हो जाए, तो बात को टालने के बजाय धैर्य और प्यार से उस विषय को सुलझाने का पूरा प्रयास करें। क्या करें: जरूरी फैसले लेने के लिए दूसरों पर पूरी तरह निर्भर न रहें। क्या न करें: अपने महत्वपूर्ण निर्णय खुद लेने के बजाय दूसरों के भरोसे न छोड़ें। शुभ अंक: 2, 8 शुभ रंग: सफेद, ग्रे मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30) करियर: यदि आप अपने विचारों को आत्मविश्वास और सही योजना के साथ रखेंगे, तो उन पर सबका ध्यान जरूर जाएगा। किसी नए पेशेवर मौके को तलाशने या अपने किसी काम को व्यवस्थित करने के लिए यह बहुत ही बढ़िया समय है।

स्वास्थ्य: एक साथ कई कामों में लगे रहने के कारण मानसिक थकान हो सकती है। अपने दिन का समय सही से बांटें और थोड़ा समय विश्राम के साथ-साथ अपनी मनपसंद चीजों को करने के लिए जरूर निकालें। रिश्ते: आपका उत्साह आपके आस-पास के लोगों को बहुत ऊर्जा देगा। इस बात का ध्यान रखें कि हर बातचीत को हमेशा काम या लक्ष्यों की चर्चा न बनाएं, कभी-कभी सिर्फ प्यार से अपनों की बात सुनना भी काफी होता है।

क्या करें: अपने समय और क्षमता को देखकर ही किसी नए काम में हाथ डालें। क्या न करें: अपनी क्षमता से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को एक साथ शुरू न करें। शुभ अंक: 3, 8 शुभ रंग: पीला, सुनहरा यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य। मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) करियर: आज की ठोस ऊर्जा आपकी व्यवस्थित कार्यशैली को और मजबूत बनाएगी। योजना बनाने, अपने साधनों को सही ढंग से संभालने या किसी पुरानी प्रणाली में सुधार करने के लिए यह दिन आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा।

स्वास्थ्य: अपने काम में इतना न खो जाएं कि पूरा दिन केवल कुर्सी पर बैठे-बैठे निकल जाए। बीच-बीच में थोड़ा टहलें, शरीर को हल्का स्ट्रेच करें और अपनी थकान को दूर करने के लिए पर्याप्त विश्राम लें। रिश्ते: जब कोई अपनी परेशानी बताए, तो आप तुरंत उसे कोई पक्का उपाय बताने लगेंगे। सलाह देने से पहले यह समझने की कोशिश करें कि इस समय सामने वाला इंसान भावनात्मक रूप से क्या महसूस कर रहा है। क्या करें: अपनी कार्यशैली को बेहतर बनाने के लिए नए तरीकों को अपनाएं। क्या न करें: दूसरों के अलग विचारों को देखकर अपनी जिद पर बिल्कुल न अड़ें। शुभ अंक: 4, 8 शुभ रंग: हरा, गहरा नीला मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23) करियर: आपका मन किसी नए मौके, व्यापार के नए विचार या काम में बदलाव की तरफ आकर्षित हो सकता है। कोई भी पक्का वादा करने से पहले उस काम से जुड़ी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह जांच लें।

स्वास्थ्य: आपकी तेज और ऊर्जावान प्रकृति आपको थकने के बाद भी रुकने नहीं देगी। समय पर पौष्टिक भोजन करें, भरपूर पानी पिएं और अपने व्यस्त शेड्यूल के बीच शरीर को तरोताजा होने के लिए थोड़ा आराम दें। रिश्ते: आज आपको अपनी आजादी की जरूरत थोड़ी ज्यादा महसूस होगी। अपनी बातों और जरूरतों को अपनों के सामने खुलकर स्पष्ट करें ताकि घर में सही तालमेल बना रहे और गलतफहमी की कोई गुंजाइश न हो। क्या करें: भविष्य के परिणामों को ध्यान में रखकर ही कोई बड़ा कदम उठाएं। क्या न करें: बिना सोचे-समझे या अचानक गुस्से में आकर कोई भी निर्णय न लें। शुभ अंक: 5, 8 शुभ रंग: हरा, हल्का नीला मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24) करियर: आपको अपने काम और घर-परिवार की जिम्मेदारियों के बीच एक सही संतुलन बनाकर चलना होगा। कठिन परिस्थिति में दूसरों के साथ मिलकर काम करने की आपकी कला आपको बहुत अच्छे परिणाम दिलाएगी।

स्वास्थ्य: अपनी रोज की भागदौड़ में अपनी खुद की सेहत को पीछे न छोड़ें। सही समय पर पौष्टिक भोजन खाएं, पूरी नींद लें और अपने मन को शांत रखने के लिए थोड़ा समय खुद के आराम के लिए निकालें। रिश्ते: घर-परिवार के मामलों में आपको आगे आना पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर समस्या का समाधान अकेले ही करें। काम को आपस में बांटें और दूसरों को भी अपनी जिम्मेदारी निभाने दें। क्या करें: अपने निजी आराम और सेहत के लिए भी समय जरूर निकालें। क्या न करें: अपने लिए थोड़ा समय मांगने पर कभी भी खुद को दोषी न समझें। शुभ अंक: 6, 8 शुभ रंग: गुलाबी, सफेद मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25) करियर: आपकी विचारशील और गहरी सोच आपको किसी छिपे हुए मौके को खोजने में मदद करेगी। अब सिर्फ योजना बनाने के बजाय अपने उस विचार को हकीकत में बदलने के लिए एक ठोस कदम उठाने का सही समय है।

स्वास्थ्य: बहुत ज्यादा सोचने की आदत और लगातार स्क्रीन पर काम करने से अपने दिमाग को थोड़ा आराम दें। एक नियमित दिनचर्या का पालन करें, हल्की सैर करें और रात को अपनी नींद पूरी करें। रिश्ते: आप किसी भी परिस्थिति को दूर से बैठकर देखना और समझना पसंद करेंगे। यह तरीका ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपके अपने आपकी इस खामोश आदत को गलत न समझ बैठें। क्या करें: सिर्फ योजना बनाते रहने के बजाय अब ठोस कदम उठाएं। शुभ अंक: 7, 8 शुभ रंग: जामुनी, गहरा नीला क्या न करें: हर बात में पूरी तरह पक्का होने का इंतजार करके समय न गंवाएं। मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26) करियर: आज का दिन आपके मूलांक से पूरी तरह जुड़ा है, जो आपकी मेहनत, जिम्मेदारी और बड़े लक्ष्यों को पूरा करने की क्षमता को बढ़ाएगा। आप अपनी पेशेवर स्थिति की समीक्षा करेंगे और धन के मामलों को सही दिशा देंगे।

स्वास्थ्य: आपकी कड़ी मेहनत और पक्का इरादा आपको सफलता दिलाएगा, लेकिन अपनी सफलता का पैमाना केवल काम को न बनाएं। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सही समय पर भोजन और विश्राम जरूर करें। रिश्ते: आपकी महत्वाकांक्षाएं आज आपका ज्यादातर समय ले सकती हैं। अपने व्यस्त दिन में से थोड़ा समय निकालकर अपने परिवार और करीबियों के साथ प्यार से बातचीत करें ताकि आपसी रिश्ते मजबूत रहें। क्या करें: अपने सभी जरूरी कामों और वित्तीय मामलों को व्यवस्थित करें। शुभ अंक: 8, 1 शुभ रंग: गहरा नीला, काला क्या न करें: हर चीज को अपने ही तरीके से चलाने के लिए बहुत सख्त न बनें। मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27) करियर: आप किसी बड़ी जिम्मेदारी को अपने हाथ में लेने या अपने किसी नए पेशेवर लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार रहेंगे। अपनी पूरी ताकत और एक साफ योजना के साथ आगे बढ़ें।