16 अक्टूबर का अंक राशिफल: आज के दिन पुरानी बातों से सीख लेकर आगे बढ़ें, पैसों के मामले में सावधानी बरतें

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अक्टूबर का यह दिन आपकी जिंदगी में खुद को समझने, पुरानी बातों से सीखने और सूझबूझ से सही फैसले लेने का सुंदर संदेश लेकर आ रहा है। पिछले दिन की भागदौड़ और सफलता की सोच के बाद अब अपने कामों को गहराई से देखने और पुराने अधूरे कामों को पूरा करने का बेहतरीन समय आ गया है।

काम के क्षेत्र में बिना सोचे-समड़े आगे बढ़ने के बजाय अपनी रणनीतियों की समीक्षा करें और पुरानी गलतियों से सीख लें। धन से जुड़े मामलों में किसी भी नए समझौते या निवेश में जल्दबाजी दिखाने के बजाय हर पहलू को बहुत सावधानी से परखें। इस समय अपनों के साथ धैर्य और प्यार से पेश आकर आप अपने सभी रिश्तों को और अधिक मजबूत और मधुर बना सकते हैं।

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) करियर: आपको आज अपनी कार्यशैली और दिशा पर फिर से विचार करने की जरूरत है। अगले बड़े लक्ष्य की तरफ तेजी से भागने के बजाय यह परखें कि कौन सी बातें आपके लिए सही रही हैं और किसमें सुधार की जरूरत है।

स्वास्थ्य: दिमाग में बहुत अधिक विचार चलने के कारण मानसिक थकान महसूस हो सकती है। काम के बीच में छोटे-छोटे अंतराल पर विश्राम करें, समय पर भोजन करें और अपने आराम के समय से कभी भी समझौता न करें।

रिश्ते: आप अपने सभी काम अकेले ही करना पसंद करेंगे, लेकिन आपका कोई अपना आपके थोड़े से ध्यान और मार्गदर्शन की उम्मीद कर रहा है। उसे थोड़ा समय दें ताकि आपसी प्यार और जुड़ाव बढ़ सके। क्या करें: केवल अपनी काबिलियत साबित करने के लिए कोई बड़ा निर्णय न लें। क्या न करें: बिना सोचे-समझे किसी भी काम में जल्दबाजी में आगे न बढ़ें। शुभ अंक: 1, 7 शुभ रंग: संतरी, सुनहरा मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) करियर: आपकी समझ और कूटनीति से भरी शैली उस बात को समझने में मदद करेगी जिसे दूसरे लोग छोड़ चुके हैं। पुरानी साझेदारी की समीक्षा करने, किसी अनसुलझे विषय पर बात करने या भविष्य के मौके के लिए चुपचाप तैयारी करने का यह अच्छा दिन है।

स्वास्थ्य: भावनाओं के बहुत अधिक संवेदनशील होने की वजह से आपको अपने आस-पास का माहौल भारी लग सकता है। अपने शरीर को पूरा आराम दें और हर किसी की फालतू चिंताओं का बोझ अपने सिर पर लेने से बचें।

रिश्ते: परोपकार और संवेदना आज आपकी सबसे बड़ी ताकत है। किसी अपने के साथ दिल से की गई एक सही बातचीत आपके बीच चल रही गलतफहमी को दूर करके आपसी समझ को बहुत बेहतर बना सकती है। क्या करें: किसी की कही बात पर बिना सोचे-समझे भरोसा करने से बचें। क्या न करें: किसी की भी खामोशी को अपने मन में गलत अर्थों में न लें। शुभ अंक: 2, 7 शुभ रंग: सफेद, सिल्वर मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30) करियर: आपके नए विचारों को थोड़ा और अधिक अध्ययन और सही योजना की जरूरत है। कई सारे नए प्रोजेक्ट्स एक साथ शुरू करने के बजाय पहले से चल रहे किसी एक काम को बेहतर बनाने पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें।

स्वास्थ्य: बहुत अधिक काम और मेल-जोल की वजह से आपका दिमाग थक सकता है। पौष्टिक भोजन खाएं, पूरी नींद लें और स्क्रीन से दूर रहकर कुछ समय ऐसी गतिविधियों में बिताएं जो आपको अंदर से शांत करें। रिश्ते: आपका हंसमुख और प्यारा स्वभाव सबको खुश रखता है, लेकिन आज के दिन आपको कुछ गंभीर और दिल से जुड़ी बातें करने की जरूरत पड़ सकती है। अपनों की भावनाओं को पूरे ध्यान से समझें। क्या करें: नए विचारों पर आगे बढ़ने से पहले उनकी सही योजना बनाएं। क्या न करें: अधूरे कामों को छोड़कर किसी नए और आकर्षक काम के पीछे न भागें। शुभ अंक: 3, 7 शुभ रंग: पीला, क्रीम मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) करियर: आपकी ठोस सोच आपको किसी पुरानी योजना की कमियों को दूर करने में मदद करेगी। कागजातों की जांच करने, छोटी-छोटी बातों को देखने और अपने सभी पेंडिंग कामों को सही ढंग से व्यवस्थित करने के लिए यह बहुत ही बढ़िया समय है।

स्वास्थ्य: लगातार एक ही जगह पर बैठकर लंबे समय तक काम करने से बचें। बीच-बीच में उठकर थोड़ा टहलें, शरीर को हल्का स्ट्रेच करें और अपनी रोज की दिनचर्या में सही आराम को शामिल करें। रिश्ते: आप केवल पक्के तथ्यों और सही बातों को पसंद करेंगे, जबकि आपका कोई अपना आपसे केवल भावनात्मक साथ और प्यार चाह सकता है। दूसरों के इस नजरिए को प्यार से समझने का पूरा प्रयास करें। क्या करें: अपने सभी दस्तावेजों और पेंडिंग कामों की सही से जांच करें। क्या न करें: कठिन परिस्थितियों में भी अपनी जिद पर बिल्कुल न अड़े रहें। शुभ अंक: 4, 7 शुभ रंग: हरा, गहरा नीला मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23) करियर: आपके मन में नए विचारों, बातचीत या नए पेशेवर रास्तों की तरफ जाने की इच्छा जागेगी। लेकिन कोई भी नया वादा करने या कदम उठाने से पहले उस पूरी स्थिति की पूरी जानकारी अवश्य जुटा लें।

स्वास्थ्य: आपकी तेज और ऊर्जावान प्रकृति आपको रुकने नहीं देगी। फोन और बार-बार आने वाले नोटिफिकेशन्स से खुद को दूर रखें और अपने शरीर व मन को शांत होने के लिए पर्याप्त समय दें। रिश्ते: दिल से की गई साफ बातचीत से पुरानी उलझनें सुलझ सकती हैं। सिर्फ किसी को खुश रखने के लिए ऐसे कोई भी वादे न करें जिन्हें आने वाले समय में आपके लिए निभा पाना बहुत कठिन हो। क्या करें: किसी भी नए मौके पर आगे बढ़ने से पहले पूरी जानकारी लें। क्या न करें: ऊब या बेचैनी के कारण अचानक कोई भी गलत फैसला न लें। शुभ अंक: 5, 7 शुभ रंग: हरा, हल्का नीला मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24) करियर: आप इस बात पर विचार करेंगे कि अपने काम की जिम्मेदारियों और घर-परिवार के बीच सही तालमेल कैसे बिठाया जाए। यदि आप दूसरों के लिए बहुत अधिक काम कर रहे हैं, तो अपनी प्राथमिकताओं को फिर से तय करें।

स्वास्थ्य: अपनी खुद की सेहत को भी अपनी रोज की जरूरी जिम्मेदारियों का हिस्सा बनाएं। समय पर सही भोजन करें, पूरी नींद लें और दूसरों की देखभाल करते समय अपनी सेहत को कभी भी पीछे न छोड़ें। रिश्ते: परिवार और अपनों के साथ आपके रिश्ते आज सबसे ऊपर रहेंगे। माफ करने और चीजों को दिल से न लगाने की सोच आपको अपनों के और करीब लाएगी, बस अपनी बात को हमेशा प्यार से कहें। क्या करें: दूसरों की मदद करने के साथ अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखें। शुभ अंक: 6, 7 शुभ रंग: गुलाबी, सफेद क्या न करें: दूसरों से यह उम्मीद न करें कि वे बिना कहे आपकी बात समझ जाएंगे। मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25) करियर: आज का दिन आपके मूलांक से पूरी तरह मेल खाता है। अध्ययन करने, किसी बात की गहराई में जाने और सोच-समझकर योजना बनाने के लिए यह बहुत ही बढ़िया समय है। किसी कठिन विषय को समझने में आसानी होगी।

स्वास्थ्य: अपने दिमाग को फालतू बातों और तनाव से दूर रखें। मोबाइल और स्क्रीन से दूरी बनाएं, सही समय पर सोने की आदत डालें और कुछ समय प्रकृति के बीच शांत माहौल में बिताएं। रिश्ते: आप आज थोड़े अकेले रहना और खुद को समय देना पसंद करेंगे। यदि आपको एकांत चाहिए तो अपनों को प्यार से समझाएं, बिना किसी को कुछ बताए अचानक पूरी तरह दूर न हो जाएं। क्या करें: किसी भी जरूरी काम को करने से पहले उसकी पूरी योजना बनाएं। शुभ अंक: 7, 9 शुभ रंग: जामुनी, सफेद क्या न करें: अपनी ही सोच में इतना न खो जाएं कि जरूरी काम छूट जाएं। मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26) करियर: आपका पूरा ध्यान अपनी पेशेवर तरक्की, धन से जुड़े विकास या किसी बड़े लक्ष्य पर रहेगा। लेकिन हर कदम उठाने से पहले अपनी पुरानी योजनाओं और हर एक बारीकी की अच्छी तरह जांच जरूर कर लें।

स्वास्थ्य: यह बात हमेशा याद रखें कि काम में सफलता तभी मिलती है जब शरीर को पूरा आराम और रिकवरी मिले। यदि पिछले दिनों काम बहुत ज्यादा रहा है, तो आज अपने शरीर को पूरा विश्राम दें। रिश्ते: काम के भारी दबाव के कारण आपके निजी रिश्तों पर असर पड़ सकता है। जो लोग हर परिस्थिति में आपका साथ देते हैं, उनके साथ बैठकर कुछ सामान्य और प्यार भरे पल जरूर बिताएं। क्या करें: किसी भी बड़े काम को शुरू करने से पहले उसकी पूरी जांच करें। शुभ अंक: 7, 8 शुभ रंग: गहरा नीला, काला क्या न करें: हर समस्या का हल केवल सख्त रहकर या कंट्रोल करके न निकालें। मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27) करियर: आज का दिन आपके मूलांक से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। आप किसी पुराने अधूरे काम को समाप्त करने, किसी पेशेवर उलझन को सुलझाने या अपने किसी बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के बहुत करीब पहुंच जाएंगे।