14 अक्टूबर का अंक राशिफल: आज बड़ा फैसला लेना पड़ेगा भारी, किस मूलांक को सावधान रहने की जरूरत?

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अक्टूबर का यह दिन आपकी जिंदगी में नए बदलावों, गहराई से सोचने और मन की स्पष्टता का सुंदर संदेश लेकर आ रहा है। पिछले दिन के जिम्मेदारी भरे माहौल के बाद आज मन में थोड़ी आजादी और नए रास्तों को जानने की इच्छा जागेगी।

काम के क्षेत्र में बिना सोचे-समझे फैसला लेने से बचें और पूरी जानकारी जुटाकर ही आगे कदम बढ़ाएं। धन से जुड़े मामलों में किसी की बातों में आकर पैसे का लेन-देन न करें और अपनी वित्तीय स्थिति को पूरी तरह सुरक्षित रखें। इस समय अपनी सोच को साफ रखकर और खुद को थोड़ा समय देकर आप अपने जीवन को अधिक सुखद बना सकते हैं।

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) करियर: आप काम करने का नया तरीका आजमाने का मन बना सकते हैं। कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले पूरी स्थिति को अच्छे से समझें। सही तैयारी आपके अगले कदम को मजबूत बनाएगी।

स्वास्थ्य: मन में लगातार विचार चलने से पूरी तरह विश्राम पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। काम के बीच में छोटे ब्रेक जरूर लें और अपनी नींद के साथ किसी भी तरह का समझौता न करें। रिश्ते: आपको आज थोड़ा निजी समय चाहिए हो सकता है। अपनों से दूर होने के बजाय अपनी बात खुलकर बताएं ताकि उनके मन में कोई गलतफहमी न आए और तालमेल बना रहे। क्या करें: पूरी जानकारी और सही तैयारी के बाद ही अगला कदम उठाएं। क्या न करें: बिना पूरी बात जाने जल्दबाजी में कोई काम न करें। शुभ अंक: 1, 5 शुभ रंग: संतरी, सफेद मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) करियर: आप ऐसी छोटी-छोटी बातें पकड़ लेंगे जिन पर दूसरों का ध्यान नहीं जाएगा। अपनी समझ पर भरोसा रखें, लेकिन नतीजे पर पहुंचने से पहले जानकारी जरूर जांचें। पैसों के मामले सीधे रखें।

स्वास्थ्य: अधिक संवेदनशीलता के कारण मानसिक थकान महसूस हो सकती है। पर्याप्त पानी पिएं, समय पर खाना खाएं और भावनाओं के भारीपन से उबरने के लिए थोड़ा शांत समय अपने लिए जरूर निकालें। रिश्ते: आप दूसरों के व्यवहार में आने वाले बदलावों को जल्दी महसूस करेंगे। मन में बुरा ख्याल लाने के बजाय सामने वाले से सीधे और साफ मन से बात करके शंका दूर करें। क्या करें: किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले जरूरी जानकारी जांच लें। क्या न करें: किसी की खामोशी या बात का गलत मतलब न निकालें। शुभ अंक: 2, 7 शुभ रंग: सफेद, ग्रे मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30) करियर: आपका दिमाग नए-नए विचारों से भरा रहेगा। एक साथ कई काम शुरू करने के बजाय सबसे अच्छे विचार को चुनें और उस पर आगे काम करके उसे बेहतर बनाने का प्रयास करें।

स्वास्थ्य: लगातार सोचने से थकान हो सकती है, इसलिए स्क्रीन और फोन से थोड़ी दूरी बनाएं। शाम को शांत माहौल में रहें और हल्का व्यायाम करें ताकि शरीर और मन को आराम मिले। रिश्ते: आप आज थोड़े शांत रह सकते हैं। अगर आपको अकेले रहना है तो अपनों को साफ बता दें, बिना कुछ कहे अचानक दूरी न बनाएं ताकि रिश्ते में मिठास बनी रहे। क्या करें: सबसे बेहतरीन विचार को चुनकर उस पर ध्यान लगाएं। क्या न करें: किसी जरूरी बातचीत से बचने के लिए हंसी-मजाक का सहारा न लें। शुभ अंक: 3, 5 शुभ रंग: पीला, जामुनी मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) करियर: आज का दिन आपको अपने पुराने तरीकों को बदलने का मौका देगा। देखें कि क्या पुराना तरीका अभी काम आ रहा है। एक छोटा सा बदलाव आपके काम को आसान बना सकता है।

स्वास्थ्य: काम में उलझकर एक ही जगह लंबे समय तक बैठे न रहें। बीच-बीच में उठकर टहलें, शरीर को थोड़ा स्ट्रेच करें और अपनी रोज की दिनचर्या में संतुलन बनाकर रखें। रिश्ते: आप हर बात में नियम चाहते हैं, जबकि दूसरे थोड़ी ढील पसंद कर सकते हैं। दूसरों की बात को बिना किसी राय के समझने की कोशिश करें ताकि घर का माहौल अच्छा रहे। क्या करें: अपने काम में छोटे और जरूरी बदलाव करने को तैयार रहें। क्या न करें: हर नए बदलाव या नए तरीके का विरोध बिल्कुल न करें। शुभ अंक: 4, 7 शुभ रंग: हरा, नीला मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23) करियर: आज का दिन आपके मूलांक से पूरी तरह मेल खाता है। आपके अंदर नई जगह जाने और कुछ नया करने की इच्छा जागेगी। सोच-समझकर फैसले लें ताकि काम में अच्छी सफलता मिले।

स्वास्थ्य: आपकी भागदौड़ आपको थकान का अहसास नहीं होने देगी। अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाएं, सही समय पर खाना खाएं, पानी पिएं और शरीर को पूरा आराम देना बिल्कुल न भूलें। रिश्ते: आप रिश्ते में थोड़ी आजादी महसूस करना चाहेंगे। अपनी बात अपनों के सामने खुलकर कहें और यह न सोचें कि वे अपने आप आपकी हर बात समझ जाएंगे। क्या करें: अपनी नई सोच को सही और सोचे-समझे फैसलों के साथ जोड़ें। क्या न करें: बेचैनी में आकर अचानक कोई भी बड़ा निर्णय न लें। शुभ अंक: 5, 7 शुभ रंग: हरा, सफेद मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24) करियर: विचारों को सही करने के लिए आपको थोड़े शांत समय की जरूरत होगी। हर काम का तुरंत जवाब देने का दबाव न लें, सोच-समझकर लिए गए फैसले आगे ज्यादा फायदा देंगे।

स्वास्थ्य: दूसरों की चिंताओं का असर आपकी सेहत पर पड़ सकता है। थोड़ा आराम करें, पौष्टिक भोजन लें और ऐसी चीजें करें जिससे आपको अंदर से खुशी और ताजगी महसूस हो सके। रिश्ते: आप रिश्तों में थोड़ा जुड़ाव और प्यार चाहेंगे। दूसरों से उम्मीद लगाने के बजाय अपनी भावनाएं मीठे शब्दों में कहें ताकि सामने वाला आपकी बात आसानी से समझ सके। क्या करें: किसी भी बात का जवाब देने से पहले थोड़ा सोच-विचार करें। क्या न करें: दूसरों की खामोशी या दूरी को अपने दिल पर न लें। शुभ अंक: 6, 5 शुभ रंग: गुलाबी, सफेद मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25) करियर: आज का दिन आपके मूलांक से मेल खाता है। पढ़ाई, योजना बनाने और पुरानी बातों को समझने के लिए दिन बहुत अच्छा है। किसी बात की गहराई में जाने से लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य: आपके दिमाग को आज ज्यादा आराम की जरूरत है। शांत बैठें, अच्छी किताबें पढ़ें, गहरी सांस लें या प्रकृति के बीच समय बिताएं ताकि आपका मन शांत हो सके। रिश्ते: आप आज अकेले रहना पसंद करेंगे। अकेला समय बिताना अच्छा है, लेकिन उन लोगों से पूरी तरह दूरी न बनाएं जो दिल से आपकी परवाह करते हैं और साथ चाहते हैं। क्या करें: अपनी योजना और सोच को बेहतर करने के लिए समय निकालें। क्या न करें: अपनों से खुद को पूरी तरह अलग करके अकेले न बैठें। शुभ अंक: 7, 5 शुभ रंग: जामुनी, इंडिगो मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26) करियर: आप सोच सकते हैं कि आपका मौजूदा काम सही दिशा में जा रहा है या नहीं। तुरंत कोई बड़ा कदम न उठाएं, बस अपने मन की बात को ध्यान से सुनें।

स्वास्थ्य: काम के दबाव से मानसिक तनाव बढ़ सकता है। थोड़ा समय घूमने-फिरने, शरीर को आराम देने और काम से ब्रेक लेने के लिए निकालें ताकि सेहत अच्छी बनी रहे। रिश्ते: अपने गंभीर रवैये में थोड़ी मिठास लाएं। काम की बातें छोड़कर अपनों के साथ बैठकर एक सामान्य और हल्की बातचीत करें ताकि आपसी प्यार और तालमेल बना रहे। क्या करें: काम के साथ-साथ अपने मन की सोच पर भी ध्यान दें। क्या न करें: हर बात और रिश्ते को केवल नतीजों से न तौलें। शुभ अंक: 8, 7 शुभ रंग: गहरा नीला, सफेद मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27) करियर: आप पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार रहेंगे। पुराना रास्ता छोड़ने से पहले सोच लें कि आप क्या पीछे छोड़ रहे हैं। जल्दबाजी में पैसे खर्च न करें।