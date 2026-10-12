12 अक्टूबर का अंक राशिफल: आज शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन इन 3 मूलांकों के लिए खुलेंगे तरक्की के नए रास्ते

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। पिछले कुछ दिनों की अनुशासित और शांत ऊर्जा के बाद अब जीवन में गतिशीलता और नए अवसरों को अपनाने का बेहतरीन समय है। काम के क्षेत्र में अपने विचारों को दूसरों के सामने रखने और कुछ नया आजमाने से आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। धन से जुड़े मामलों में अपने उत्साह के साथ-साथ व्यावहारिक सोच को भी बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। इस समय अपनी प्राथमिकताओं को तय करके आप अपने हर काम को बहुत सफल और आसान बना सकते हैं।

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) करियर: आज आपके भीतर नेतृत्व के गुण बहुत अच्छे से उभरकर सामने आएंगे। काम के दौरान आपको कोई नया विचार प्रस्तुत करने या अपनी एक अलग पहचान बनाने का मौका मिलेगा। दूसरों की सलाह का भी पूरा सम्मान करें। स्वास्थ्य: आपके मन में लगातार नए विचार चलते रहने की वजह से आप खुद पर बहुत अधिक काम का बोझ डाल सकते हैं। अपने शरीर और दिमाग को तरोताजा रखने के लिए समय पर भोजन करें और पर्याप्त विश्राम लें।

रिश्ते: आप आज अपनी बात बहुत ही स्पष्ट और सीधे तरीके से रखेंगे। इस आत्मविश्वास का सही उपयोग करें और अपने सामने वाले इंसान को भी उसकी बात पूरी तरह कहने का पूरा मौका और जगह दें। क्या करें: अपने हर काम को पूरे आत्मविश्वास और नई योजनाओं के साथ आगे बढ़ाएं। क्या न करें: किसी भी काम में अनावश्यक अधीरता दिखाने या मुकाबला करने की भावना से बचें। शुभ अंक: 1, 3 शुभ रंग: संतरी, पीला मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) करियर: बातचीत और संवाद की कला आज आपके लिए बहुत से नए रास्ते खोलेगी। यदि कोई जरूरी बात आपके मन में छिपी थी, तो उसे आज खुलकर सामने रख दें। लोग आपकी इस पहल का बहुत सकारात्मक जवाब देंगे। स्वास्थ्य: सामाजिक मेल-जोल और लगातार भागदौड़ की वजह से आप मानसिक रूप से थक सकते हैं। कुछ समय पूरी तरह शांत माहौल में बिताएं और दूसरों की समस्याओं को अपने ऊपर हावी न होने दें। रिश्ते: अपनी भावनाओं को अपनों के सामने व्यक्त करने में आपको बहुत सहजता महसूस होगी। एक छोटी और सच्ची बातचीत आपके बीच की किसी भी गलतफहमी को हमेशा के लिए दूर कर देगी। क्या करें: अपने फैसलों पर अडिग रहें और अपनों के साथ हमेशा सच और पारदर्शिता रखें। क्या न करें: केवल दूसरों को खुश रखने के लिए अपने फैसलों को बार-बार न बदलें। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य। शुभ अंक: 2, 3 शुभ रंग: सफेद, सिल्वर मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30) करियर: आज का दिन आपके मूलांक से पूरी तरह मेल खाता है। आपकी रचनात्मकता और संवाद शैली अपने सबसे अच्छे रूप में होगी। लेखन, शिक्षण, नेटवर्किंग या अपने विचार साझा करने से आपको बहुत शानदार सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य: काम और मेल-मिलाप की व्यस्तता के कारण आपको अपने आराम के लिए बहुत कम समय मिल पाएगा। अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए अपनी पूरी नींद लें और खान-पान का विशेष ध्यान रखें। रिश्ते: आपका हंसमुख और मिलनसार स्वभाव आपके सभी रिश्तों में नई रौनक और मिठास भर देगा। अपनों के साथ मिलकर समय बिताना या कहीं बाहर जाना आप दोनों के आपसी बंधन को और अधिक मजबूत करेगा। क्या करें: अपने नए और रचनात्मक विचारों को हमेशा एक निश्चित और सही दिशा दें। क्या न करें: किसी भी जरूरी और गंभीर मामले को बहुत अधिक हल्के में न लें। शुभ अंक: 3, 5 शुभ रंग: पीला, पीच मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) करियर: आज आपको अपनी रोज की पारंपरिक दिनचर्या से हटकर कुछ नया करने का मौका मिल सकता है। हर बदलाव का विरोध करने के बजाय यह सोचें कि एक नया तरीका आपके काम को और अधिक आसान बना सकता है।

स्वास्थ्य: दिनचर्या में होने वाले छोटे-छोटे बदलाव आपके शरीर की ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं। एक व्यस्त दिन में भी अपने खाने-पीने के समय को नियमित रखें और थोड़ा बहुत शारीरिक व्यायाम जरूर करें। रिश्ते: अपनों से जुड़ी उम्मीदों के मामले में अपने स्वभाव को थोड़ा लचीला और उदार बनाएं। यह जरूरी नहीं है कि हर एक काम बिल्कुल आपकी बनाई गई योजना के हिसाब से ही पूरा हो। क्या करें: अपने काम करने के तरीकों में थोड़ा लचीलापन और खुलापन जरूर अपनाएं। क्या न करें: किसी भी बात को लेकर अपने मन में बहुत ज्यादा जिद्दी रवैया न रखें। शुभ अंक: 4, 3 शुभ रंग: हरा, नीला मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23) करियर: आज की ऊर्जा आपके स्वभाव से पूरी तरह मेल खाती है। आप खुद को बहुत ऊर्जावान और उत्सुक महसूस करेंगे। बैठकों में हिस्सा लेना, नए लोगों से संपर्क बढ़ाना और यात्रा करना आपके लिए बहुत उत्पादक रहेगा। स्वास्थ्य: आपकी ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा रहेगा, लेकिन अपनी इस उत्तेजना को कभी भी अपनी असीम ताकत न समझें। अपने शरीर को पूरी रिकवरी देने के लिए पर्याप्त आराम करें और पानी पीते रहें। रिश्ते: आप अपने रिश्तों में थोड़ा अधिक स्वतंत्र और खुला माहौल चाहते हैं। अचानक से अपनों से दूरी बनाने के बजाय अपनी इन जरूरतों को प्यार से समझाएं ताकि किसी को गलतफहमी न हो। क्या करें: हर फैसले को बहुत सोच-समझकर और अपने होश में रहकर ही लें। क्या न करें: जोश या रोमांच में आकर किसी को भी ऐसा वादा न करें जिसे निभाना कठिन हो। शुभ अंक: 5, 3 शुभ रंग: हरा, सफेद मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24) करियर: आपकी गर्मजोशी और प्यार से भरी बातचीत आपके पेशेवर जीवन में बहुत काम आएगी। आपको किसी विचार को समझाने या माहौल में तालमेल बैठाने की जिम्मेदारी मिल सकती है। सबका साथ दें, पर सबका बोझ न उठाएं। स्वास्थ्य: हमेशा दूसरों की सेवा करने और उनकी देखभाल करने के चक्कर में आप अपनी सेहत की अनदेखी कर सकते हैं। पौष्टिक भोजन खाएं और अपने शरीर को तरोताजा रखने के लिए थोड़ा समय आराम को दें। रिश्ते: अपनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए यह बहुत ही बढ़िया दिन है। एक छोटी सी प्यारी बातचीत आपके रिश्ते में एक नई ताजगी और भावनात्मक जुड़ाव को बहुत सुंदर तरीके से वापस ले आएगी। क्या करें: अपने काम के साथ-साथ अपनी खुद की सेहत और आराम का पूरा ध्यान रखें। क्या न करें: दुनिया के हर इंसान को खुश करने की अपनी आदत के कारण खुद को न थकाएं। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें। शुभ अंक: 6, 3 शुभ रंग: गुलाबी, सफेद मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25) करियर: आज आपको अपनी खामोशी तोड़कर दुनिया के सामने थोड़ा आगे आने की जरूरत है। अपने मन के बेहतरीन विचारों को सही इंसान के साथ साझा करें। एक साधारण सी बातचीत आपके लिए कोई बड़ा अवसर ला सकती है। स्वास्थ्य: दिमाग में बहुत ज्यादा विचार चलने की वजह से आप शारीरिक रूप से थका हुआ महसूस कर सकते हैं। मोबाइल और स्क्रीन से कुछ दूरी बनाएं और अपने मन को पूरी तरह शांत रखने के लिए एकांत में समय बिताएं।

रिश्ते: आप आज आम दिनों से अधिक सामाजिक महसूस कर सकते हैं, लेकिन हर किसी के लिए हर वक्त उपलब्ध रहने का दबाव न लें। केवल उन्हीं लोगों से मिलें जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। क्या करें: किसी भी सामान्य बातचीत या साधारण सी परिस्थिति पर जरूरत से ज्यादा न सोचें। क्या न करें: अपने विचारों को अपने तक ही सीमित रखकर खुद को दुनिया से अलग न करें। शुभ अंक: 7, 3 शुभ रंग: जामुनी, इंडिगो मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26) करियर: आज की ऊर्जा आपको पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़कर कुछ नया सोचने के लिए प्रेरित करेगी। किसी रचनात्मक और अनोखे समाधान से आपकी पेशेवर मुश्किलें हल हो जाएंगी। नया आजमाने से बिल्कुल न डरें। स्वास्थ्य: काम का भारी दबाव आपकी शारीरिक सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। अपनी दिनचर्या में थोड़ा चलना-फिरना और छोटे विश्राम शामिल करें ताकि आपका शरीर और मन दोनों पूरी तरह स्वस्थ रहें। रिश्ते: पूरा दिन केवल अपने काम और पेशेवर जिम्मेदारियों में ही न बिताएं। अपने अपनों के लिए समय निकालें और उनके साथ बैठकर एक शांत और खुशनुमा बातचीत करें ताकि घर का माहौल बेहतर रहे। क्या करें: हर परिस्थिति और हर परिणाम को अपने हिसाब से चलाने की जिद छोड़ दें। क्या न करें: सफलता पाने की अंधी दौड़ में अपने शरीर और अपनों को बिल्कुल नजरअंदाज न करें। शुभ अंक: 8, 3 शुभ रंग: गहरा नीला, सफेद मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27) करियर: आप किसी पुराने विचार को नए सिरे से शुरू करने या एक अलग रास्ते पर चलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अपने पुराने अनुभवों से सीख लें, लेकिन अतीत की किसी पुरानी असफलता को आज की शुरुआत पर हावी न होने दें।