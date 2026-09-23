23 सितंबर का अंक राशिफल: बिजनेस, जॉब या फैमिली, आज किस क्षेत्र में मिलेगी आपको सक्सेज? यहां पढ़ें पूरे दिन का हाल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। सितंबर 23 का यह दिन जीवन में नए अनुभवों और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच सही तालमेल बिठाने का है। आज का समय अपने रिश्तों को मजबूत करने, समझदारी से फैसले लेने और अपनों के साथ अपनेपन को गहरा करने के लिए बहुत अच्छा है। जब आप अपनी आजादी और अपनों के प्रति जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाते हैं, तो जीवन के रास्ते आसान हो जाते हैं। छोटी-छोटी बातों को व्यवस्थित करें और अपने लक्ष्यों पर पूरा ध्यान दें।

आज का यह दिन आपको यह सिखाएगा कि अपनी मर्जी से जीने का मजा तभी है जब हम अपनों के प्रति अपने कर्तव्यों को भी निभाएं। बस अपने भीतर के दृढ़ निश्चय को पहचानें और आगे बढ़ें। मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) करियर: आज आपके सामने कई जिम्मेदारियां आ सकती हैं। आपकी संचालन खूबी इन्हें संभालने में मदद करेगी, लेकिन हर स्थिति को अकेले अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश न करें। मेल-जोल, बातचीत और यात्रा से नए और काम के अवसर मिलेंगे।

स्वास्थ्य: दिनभर व्यस्त रहने के कारण आप अपनी सेहत की देखभाल को नजरअंदाज कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करें कि आपके दिन में सही समय पर भोजन, पानी, आराम और थोड़ा चलना-फिरना जरूर शामिल हो।

रिश्ते: आपकी स्वतंत्र प्रकृति किसी के समय मांगने के तरीके से मेल नहीं खा सकती है। स्नेह या जिम्मेदारी को बंधन मानने के बजाय अपनी और दूसरों की दोनों जरूरतों के लिए जगह बनाने का प्रयास करें।

क्या करें: सभी जरूरी कामों को योजना बनाकर सही समय पर पूरा करें।

क्या न करें: जब दूसरे आपकी बात सुनना चाहें, तो अधीर न हों।

शुभ अंक: 1, 6

शुभ रंग: लाल, क्रीम

मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) करियर: आपकी समझदारी लोगों से जुड़े मामलों को बहुत अच्छे से संभालने में मदद करेगी। आपको किसी की सहायता करने या किसी जरूरी चर्चा को संभालने के लिए कहा जा सकता है। हर किसी को खुश रखने की इच्छा को अपने फैसलों के बीच में न आने दें।

स्वास्थ्य: मन में होने वाले उतार-चढ़ाव आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं। बेकार की बातों से दूर कुछ समय शांत रहें और खुद को तरोताजा करने के लिए थोड़ा एकांत समय दें।

रिश्ते: रिश्तों के लिए आज का दिन बहुत अपनापन भरा हो सकता है। दिल से की गई बातचीत से तसल्ली मिलेगी या कोई पुरानी अनकही बात सुलझ जाएगी। अगर आप किसी के समझने का इंतजार कर रहे थे, तो अपनी बात सीधे कहें।

क्या करें: अपनों के साथ दिल से बातचीत करें। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

क्या न करें: ऐसी भावनाओं की जिम्मेदारी अपने ऊपर न लें जो आपकी नहीं हैं।

शुभ अंक: 2, 6

शुभ रंग: सफेद, क्रीम

मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30) करियर: आपकी बातचीत करने की कला और रचनात्मकता आज सबका ध्यान आकर्षित करेगी। बैठकों, पढ़ाई, मार्केटिंग और लोगों से मिलने-जुलने के क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। अपने विचारों से आप किसी की समस्या सुलझाने में मदद कर सकते हैं।

स्वास्थ्य: मेल-जोल और मेलघाट के कारण मानसिक थकान हो सकती है। दिन के अंत में अपने लिए कुछ शांत समय जरूर निकालें ताकि मन को पूरी शांति मिल सके।

रिश्ते: आपका हंसमुख स्वभाव किसी का भी मूड ठीक कर सकता है। एक सामान्य सी बातचीत भी अचानक से बहुत खास बन जाएगी, जिससे आपसी अपनापन और गहरा होगा।

क्या करें: अपनी ऊर्जा को सही और ठोस कार्यों में लगाएं।

क्या न करें: किसी दूसरे की गंभीर परेशानियों को हल्के में न लें।

शुभ अंक: 3, 6

शुभ रंग: पीला, क्रीम

मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) करियर: आपको अपनी जिम्मेदारियों और बदलती हुई मांगों के बीच संतुलन बनाना होगा। कोई आपके सामने ऐसा काम लेकर आ सकता है जो आपकी मूल योजना में नहीं था। इसे मना करने से पहले सोचें कि क्या यह ध्यान देने योग्य है।

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से व्यस्त रहने के कारण शारीरिक रूप से सुस्त न बैठें। थोड़ी सैर या बाहर जाने से आपके मन का तनाव दूर होने में पूरी मदद मिलेगी।

रिश्ते: आप अपने काम और कर्मों से प्यार जताते हैं, लेकिन आज किसी अपने को शब्दों के जरिए भी अपनेपन की जरूरत हो सकती है। यह न सोचें कि वे आपकी भावनाएं खुद ही समझ जाएंगे।

क्या करें: अपने सभी अधूरे कार्यों को योजना बनाकर समय पर पूरा करें।

क्या न करें: खुद को बहुत समझदार दिखाने के चक्कर में अपनों से भावनात्मक दूरी न बनाएं।

शुभ अंक: 4, 6

शुभ रंग: हरा, क्रीम

मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23) करियर: आज का दिन आपके लिए बहुत खास है क्योंकि आपकी जन्म तिथि आज की तारीख के मूलांक से जुड़ी है। बातचीत, नए लोगों से मेल-जोल, यात्रा, व्यवसाय और संपर्क बहुत अधिक सक्रिय रहेंगे। आपको कोई ऐसा अवसर मिल सकता है जो आपको एक नई दिशा में ले जाए।

स्वास्थ्य: बहुत अधिक भागदौड़ और सक्रियता के कारण आप थकान महसूस कर सकते हैं। दिन का रोमांच मिलने पर भी अपनी रोज की दिनचर्या को नजरअंदाज न करें और समय पर विश्राम करें।

रिश्ते: आप अपनी स्वतंत्रता चाह सकते हैं, लेकिन कोई अपना आपका साथ और समय चाह सकता है। खुद को बंधा हुआ महसूस करने के बजाय अपनी इस जरूरत को प्यार से समझाएं।

क्या करें: हर नए अवसर का सामना पूरी समझ के साथ करें।

क्या न करें: केवल आजादी पाने के लिए अपनी जिम्मेदारियों से मुंह न मोड़ें।

शुभ अंक: 5, 6

शुभ रंग: फिरोजी, क्रीम

मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24) करियर: आज का दिन आपकी जिम्मेदारी, देखभाल और लोगों को संभालने के स्वभाव को पूरी तरह सहयोग करता है। आप वह व्यक्ति बन सकते हैं जिस पर दूसरे भरोसा करते हैं। इससे आपको सराहना मिलेगी, लेकिन अपनी क्षमता से अधिक काम अपने कंधों पर न लें। आपके करियर के संकेत? अभी देखें फ्री कुंडली।

स्वास्थ्य: हर किसी की जरूरत पूरी करते-करते आप शारीरिक या मानसिक रूप से थक सकते हैं। कुछ समय ऐसा निकालें जो पूरी तरह से केवल आपके अपने आराम के लिए हो।

रिश्ते: अपनों के साथ जुड़ने के लिए यह बहुत सुंदर दिन है। परिवार के साथ समय बिताना, अपना प्यार जताना, किसी गलतफहमी को दूर करना या घर के माहौल को खुशनुमा बनाना आपको संतोष देगा।

क्या करें: अपनी प्राथमिकताओं का ध्यान रखते हुए ही दूसरों की मदद करें।

क्या न करें: दूसरों से वैसी ही तारीफ की उम्मीद न रखें जैसी आप चाहते हैं।

शुभ अंक: 6, 5

शुभ रंग: गुलाबी, क्रीम

मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25) करियर: आज आपको अपनी पसंद से अधिक लोगों से मिलना-जुलना पड़ सकता है। फिर भी किसी बातचीत से आपको बहुत काम की जानकारी मिल सकती है। खोज और स्वतंत्र कार्यों से जुड़े क्षेत्र अनुकूल हैं, लेकिन काम के लोगों से पूरी तरह कटकर न रहें।

स्वास्थ्य: अपने निजी समय की रक्षा करें। बहुत अधिक बातचीत या मेल-जोल आपके दिमाग को थका सकता है, इसलिए खुद को शांत रखने के लिए थोड़ा समय दें।

रिश्ते: कोई अपना आपसे अधिक भावनात्मक जुड़ाव की अपेक्षा रख सकता है। आपको अपनी हर बात बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो दिल में है उसे साझा करने से दूरियों को रोका जा सकता है।

क्या करें: किसी भी नए बदलाव को देखकर तुरंत प्रतिक्रिया न दें, पहले परखें।

क्या न करें: केवल मन में उलझन महसूस होने पर खुद को अपनों से पूरी तरह अलग न कर लें।

शुभ अंक: 7, 6

शुभ रंग: इंडिगो, क्रीम

मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26) करियर: धन, प्रबंधन और व्यवसाय से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। आपके समझदारी भरे निर्णय बहुत काम आएंगे, लेकिन काम की बातों को हर बातचीत पर हावी न होने दें। एक संतुलित रवैया आपके काम और रिश्तों दोनों को बेहतर बनाएगा।

स्वास्थ्य: लगातार काम के बारे में सोचते रहने से तनाव बढ़ सकता है। जानबूझकर कुछ समय के लिए काम से अपना ध्यान पूरी तरह हटा लें और खुद को विश्राम दें।

रिश्ते: आप अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त हो सकते हैं जबकि कोई अपना आपके साथ कुछ सहज पल बिताना चाहता है। सलाह देने से पहले सामने वाले की बात को ध्यान से सुनें। हर व्यक्तिगत समस्या का तुरंत समाधान देना जरूरी नहीं है।

क्या करें: काम और धन से जुड़े मामलों में बहुत सूझबूझ के साथ आगे बढ़ें।

क्या न करें: अपने काम को हर व्यक्तिगत रिश्ते से ऊपर न रखें।

शुभ अंक: 8, 6

शुभ रंग: गहरा नीला, क्रीम

मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27) करियर: दूसरों का मार्गदर्शन करने और उन्हें प्रेरित करने की आपकी खूबी आज बहुत काम आएगी। आप किसी टीम की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं या किसी कठिन परिस्थिति में किसी की सहायता कर सकते हैं। पढ़ाई और सेवा कार्यों में अच्छे परिणाम मिलेंगे।

स्वास्थ्य: आपकी संवेदनशील प्रकृति आस-पास के माहौल के तनाव को जल्दी खींच सकती है। अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखें और मन को शांत करने के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें।

रिश्ते: खुलकर बातचीत करने से आज का दिन बहुत संतोषजनक बन सकता है। कोई आपकी सहायता चाह सकता है, और आपको भी किसी अपने के साथ की जरूरत हो सकती है। रिश्तों में केवल देने वाले न बनें, बल्कि तालमेल बनाए रखें।

क्या करें: अपने और दूसरों के बीच भावनात्मक संतुलन बनाकर रखें।

क्या न करें: किसी दूसरे की समस्या सुलझाने के चक्कर में अपनी शांति का बलिदान न करें।

शुभ अंक: 9, 6

शुभ रंग: लाल, क्रीम