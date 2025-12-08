Aaj Ka Ank Jyotish 8 December 2025: मूलांक 8 को मिलेगी कोई बड़ी जिम्मेदारी, ध्यान रखें ये बातें

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक 8 आपको लक्ष्यों के प्रति कमिटिड रखेगा, जबकि अंक 2 आपको करुणाशील और धैर्यवान बने रहने की याद दिलाएगा। अंक राशिफल के अनुसार, जातक आज विश्लेषण से जुड़े कार्य सफल रहेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।

जन्म संख्या 7 (7, 16, 25 तारीख को जन्मे लोग)

करियर: आज का दिन आत्मचिंतन और स्थिरता वाला है। अंक 8 प्रैक्टिकल कदम उठाने को प्रेरित करेगा, जबकि अंक 2 शांत निर्णय में मदद करेगा। रिसर्च, योजना और विश्लेषण से जुड़े कार्य सफल रहेंगे।

स्वास्थ्य: ऊर्जा कम लग सकती है। ध्यान और शांत समय लाभ देगा।

रिश्ते: आपको थोड़े व्यक्तिगत स्पेस की जरूरत होगी। इसे धीरे से समझाएं।

जन्म संख्या 8 (8, 17, 26 तारीख को जन्मे लोग)

करियर: आज आपकी प्राकृतिक ताकत, अनुशासन, महत्वाकांक्षा और नेतृत्व, और मजबूत होगी। कोई बड़ा निर्णय या जिम्मेदारी सामने आ सकती है। अंक 2 याद दिलाएगा कि दूसरों पर हावी न हों। करियर में आगे बढ़ने के अच्छे योग हैं।

स्वास्थ्य: तनाव या शारीरिक भारीपन महसूस हो सकता है। पानी पीते रहें और जमीन से जुड़ने वाली गतिविधियां करें।

रिश्ते: व्यस्तता के कारण दूरी आ सकती है। भावनाएं नरमी से व्यक्त करें।