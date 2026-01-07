Aaj Ka Ank Jyotish 7 January 2026: कोई करेगा काम की प्लानिंग, तो किसी को मिलेगा सफलता का मार्ग, पढ़ें अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज का दिन जबरदस्ती काम निकालने या नतीजे थोपने का नहीं है। आज का दिन देखने, समझने और खुद के साथ ईमानदार रहने के लिए ज्यादा अनुकूल है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2026) कैसा रहने वाला है।

जन्म संख्या 7 (7, 16, 25 तारीख को जन्मे लोग) यह दिन आपकी ऊर्जा से मेल खाता है। काम में रिसर्च, सीखने और योजना बनाने में मन लगेगा। पैसों में अभी की सावधानी होने वाले तनाव से बचाएगी। रिश्तों में खुद को अलग न करें, अपनी सोच सामने रखें।

शांति, लिखना या ध्यान आपको गहरी स्पष्टता देगा। आज का दिन कहता है कि आपकी अंदर की समझ ही आपका सबसे भरोसेमंद रास्ता है।

जन्म संख्या 8 (8, 17, 26 तारीख को जन्मे लोग)

7 जनवरी आपसे रुककर दिशा देखने को कहता है। काम में अधिकार दिखाने से ज्यादा रणनीति काम आएगी। पैसों में लंबी सोच साफ रास्ता दिखाएगी। रिश्तों में कंट्रोल की बजाय भावनात्मक मौजूदगी जरूरी है।

जब आप कमजोरी या अपनी गलती स्वीकार करते हैं, तो आपके मन में तनाव कम होता है। आज का दिन कहता है कि अंदर की स्पष्टता ही बाहर की सफलता को मजबूत बनाती है।

जन्म संख्या 9 (9, 18, 27 तारीख को जन्मे लोग)

यह दिन भावनाओं को छोड़ने का है। काम में खुद को जरूरत से ज्यादा थकाएं नहीं। पैसों में उदारता रखें, लेकिन संतुलन के साथ। रिश्तों में माफी और पुराने मामलों को खत्म करने का मौका मिलेगा।

गिल्ट या भारी भावनाओं को छोड़ने में खुद को समझना मदद करेगा। आज का दिन कहता है कि पुरानी बातें छोड़ना भी एक तरह की हीलिंग है।