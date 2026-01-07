Aaj Ka Ank Jyotish 7 January 2026: मूलांक 4 वाले पैसों में बरतें सावधानी, संभलकर चलने से चमकेगा भविष्य

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज का दिनांक अंक 7 और यूनिवर्सल डे नंबर 9 भावनाओं को छोड़ने, करुणा, पूर्णता और माफी की भावना को जोड़ता है। इन दोनों ऊर्जाओं के मिलने से यह दिन अंदरूनी उपचार, भावनात्मक समझ और उन चीजों से दूरी बनाने के लिए अच्छा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2026) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

जन्म संख्या 4 (4, 13, 22, 31 तारीख को जन्मे लोग)

यह दिन सोच-समझकर व्यवस्था ठीक करने का है। काम में सिस्टम, जिम्मेदारियों और आगे की योजना पर नजर डालें। ज्यादा काम करने से अच्छा है, सही काम करें। पैसों में सावधानी भविष्य को मजबूत करेगी। रिश्तों में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, छोटे काम भी काफी हैं।

हर चीज को कंट्रोल करने की इच्छा छोड़ें। आज का दिन बताता है कि जब अंदर की सोच साफ होती है, तो बाहर की स्थिरता अपने आप मजबूत होती है।

जन्म संख्या 5 (5, 14, 23 तारीख को जन्मे लोग)

7 जनवरी आपको थोड़ा धीमा लग सकता है, लेकिन यह दिन आपके लिए फायदेमंद है। काम में बदलाव करने से पहले रुकें और अपनी दिल की सुनें। जवाब भागदौड़ से नहीं, शांति से मिलेंगे। पैसों में जल्दबाजी से बचें। रिश्तों में धैर्य रखें और ऊपरी बातचीत से दूर रहें।

मन में बेचैनी आ सकती है, इसलिए खुद को जमीन से जोड़ने वाली आदतें अपनाएं। आज का दिन कहता है कि ठहराव भी कई बार सबसे बड़ा जवाब देता है।