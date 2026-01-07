Aaj Ka Ank Jyotish 7 January 2026: इस मूलांक के सही फैसलों से खुलेंगे तरक्की के मार्ग, सोच-समझकर बढ़ाएं कदम

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 7 जनवरी का दिन दिनांक अंक 7 की ऊर्जा लेकर आता है। यह अंक आत्ममंथन, समझदारी, सच की खोज, आध्यात्मिक सोच और भीतर की स्पष्टता से जुड़ा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2026) अंक ज्योतिष राशिफल।

जन्म संख्या 1 (1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे लोग)

7 जनवरी आपसे अपनी सामान्य तेज रफ्तार थोड़ी नरम करने को कहता है। कामकाज में आज नतीजे निकालने की बजाय योजना बनाने और समीक्षा करने पर ध्यान दें। शांत तरीके से नेतृत्व करना आज ज्यादा असरदार रहेगा। पैसों के मामले में जल्दबाजी से बचें। सोचने-समझने से बेहतर फैसले होंगे। रिश्तों में आप थोड़ा दूर महसूस कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह चुप न हों। नरमी से बात करें।

अकेले समय में आपकी ऊर्जा वापस आएगी। आज का दिन कहता है कि अच्छा लीडर वही होता है, जो कब रुकना है यह भी जानता हो।

जन्म संख्या 2 (2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे लोग)

यह दिन आपके लिए भावनात्मक और सहज समझ से भरा है। काम पर अपनी फीलिंग्स पर भरोसा करें, लेकिन खुद पर ज्यादा बोझ न लें। दूसरों की मदद करें, पर अपनी सीमाएं भी रखें। पैसों में साफ समझ सोच-विचार से आएगी, ज्यादा चर्चा से नहीं। रिश्तों में संवेदनशीलता रहेगी। सच बोलें, लेकिन नरमी रखें।

आप दूसरों की भावनाएं जल्दी समझ लेते हैं, इसलिए खुद के लिए शांत समय जरूर निकालें। आज का दिन याद दिलाता है कि खुद का ख्याल रखने से ही संवेदनशीलता ताकत बनती है।