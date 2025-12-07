विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 7 December 2025: किस मूलांक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें अंक राशिफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Sun, 07 Dec 2025 06:45 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 7 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज का दिन मूलांक 7 से 9 के जातकों के लिए बहुत ही खास माना जा रहा है। जातकों में महत्वाकांक्षा और निर्णय ल ...और पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 7 December 2025: आज का अंक राशिफल 

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक राशिफल के अनुसार, दिवस अंक 7 और यूनिवर्सल डे अंक 1 है। आज की ऊर्जा व्यावहारिक प्रभाव के साथ जुड़ती है। आज का दिन दिन विश्लेषण से जुड़े काम बेहतरीन रहने वाला है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।

जन्म संख्या 7 (7, 16, 25 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 7


करियर: आज अंक 7 के लिए बहुत अच्छा दिन है। आपका प्राकृतिक आत्मचिंतन और दिन का अंक 7 एक जैसा प्रभाव देते हैं। अंक 1 आपको कार्रवाई करने की ऊर्जा देगा। रिसर्च, लेखन, योजना और विश्लेषण से जुड़े काम बेहतरीन रहेंगे।
सेहत: बहुत ज्यादा अकेले रहने से थकान आ सकती है। हल्का भोजन और संतुलित रूटीन रखें।
रिश्ते: आपको थोड़ी अकेली जगह चाहिए होगी। नरमी से बताएं। साथी समझेगा।

जन्म संख्या 8 (8, 17, 26 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 8


करियर: अनुशासन, महत्वाकांक्षा और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है।
अंक 1 हिम्मत देता है और अंक 7 इन्टूशन को मजबूत करता है। आप कोई अहम कदम उठा सकते हैं या नया चरण शुरू कर सकते हैं। बहुत सख्त न बनें।
सेहत: शरीर में भारीपन या जकड़न हो सकती है। पानी पिएं और छोटे ब्रेक लें।
रिश्ते: आप भावनात्मक रूप से शांत दिख सकते हैं।नरमी से खुलकर बात करें।

जन्म संख्या 9 (9, 18, 27 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 9


करियर: आज इन्टूशन और कर्म दोनों मजबूत हैं। अंक 7 सोच देगा और अंक 1 कार्रवाई।
आप कोई साहसी कदम उठा सकते हैं या पुराना मुद्दा सुलझा सकते हैं। भावना में बहकर निर्णय न लें।
सेहत: तनाव या चिड़चिड़ापन आ सकता है। पानी पिएं और बहस से बचें।
रिश्ते: आप एक्सप्रेसिव और सुरक्षात्मक महसूस करेंगे। नरम लहजा रिश्ते में गर्माहट लाएगा।

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।