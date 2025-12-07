Aaj Ka Ank Jyotish 7 December 2025: किस मूलांक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक राशिफल के अनुसार, दिवस अंक 7 और यूनिवर्सल डे अंक 1 है। आज की ऊर्जा व्यावहारिक प्रभाव के साथ जुड़ती है। आज का दिन दिन विश्लेषण से जुड़े काम बेहतरीन रहने वाला है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।

जन्म संख्या 7 (7, 16, 25 तारीख को जन्मे लोग)

करियर: आज अंक 7 के लिए बहुत अच्छा दिन है। आपका प्राकृतिक आत्मचिंतन और दिन का अंक 7 एक जैसा प्रभाव देते हैं। अंक 1 आपको कार्रवाई करने की ऊर्जा देगा। रिसर्च, लेखन, योजना और विश्लेषण से जुड़े काम बेहतरीन रहेंगे।

सेहत: बहुत ज्यादा अकेले रहने से थकान आ सकती है। हल्का भोजन और संतुलित रूटीन रखें।

रिश्ते: आपको थोड़ी अकेली जगह चाहिए होगी। नरमी से बताएं। साथी समझेगा।

जन्म संख्या 8 (8, 17, 26 तारीख को जन्मे लोग)

करियर: अनुशासन, महत्वाकांक्षा और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है।

अंक 1 हिम्मत देता है और अंक 7 इन्टूशन को मजबूत करता है। आप कोई अहम कदम उठा सकते हैं या नया चरण शुरू कर सकते हैं। बहुत सख्त न बनें।

सेहत: शरीर में भारीपन या जकड़न हो सकती है। पानी पिएं और छोटे ब्रेक लें।

रिश्ते: आप भावनात्मक रूप से शांत दिख सकते हैं।नरमी से खुलकर बात करें।