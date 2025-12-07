Aaj Ka Ank Jyotish 7 December 2025: इस जातक के काम होंगे सफल, सेहत का रखें ध्यान, पढ़ें आज की सलाह

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक ज्योतिष के अनुसार, आज का ऊर्जा का मिलन जागरूकता और आगे बढ़ने वाली ऊर्जा का दिन बनाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जन्म संख्या 4 (4, 13, 22, 31 तारीख को जन्मे लोग)

करियर: आज अंक 4 को व्यवस्था और स्पष्टता मिलती है। अंक 1 नई शुरुआत को समर्थन देता है और अंक 7 सटीक योजना में मदद करता है। वित्तीय योजना, काम की समीक्षा और लंबे लक्ष्य देखने के लिए अच्छा दिन है। बदलाव का विरोध न करें। नए विचार अच्छे मौके ला सकते हैं।

सेहत: पीठ या पैरों में जकड़न आ सकती है। हल्का स्ट्रेच और छोटे ब्रेक लें।

रिश्ते: आप गंभीर दिख सकते हैं। भावनाएं साझा करें। रिश्ता मजबूत होगा। छोटा-सा ध्यान या प्यार भरा व्यवहार अच्छा असर देगा।

जन्म संख्या 5 (5, 14, 23 तारीख को जन्मे लोग)

करियर: आज अंक 5 की तेज ऊर्जा थोड़ी धीमी होती है। अंक 7 आपको गहराई से सोचने को कहता है।

रिसर्च, योजना या पुराने मुद्दे सुलझाने के लिए अच्छा दिन है। अंक 1 नई शुरुआत देगा। पर सिर्फ स्पष्ट निर्णय पर।

सेहत: घबराहट या बेचैनी महसूस हो सकती है। गहरी सांसें, हल्की वॉक या ध्यान लाभ देगा।

रिश्ते: आप भावुक और एक्सप्रेसिव महसूस करेंगे। उलझी हुई बातों से बचें। साफ बातचीत से रिश्ते में निकटता आएगी।