Aaj Ka Ank Jyotish 7 December 2025: इस जातक के काम होंगे सफल, सेहत का रखें ध्यान, पढ़ें आज की सलाह

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Sun, 07 Dec 2025 06:30 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 7 दिसंबर 2025 के अनुसार, अंक ज्योतिष के अनुसार, यह आत्मचिंतन, नए विचारों और स्वतंत्र कदमों का शक्तिशाली दिन है। अंक 7 गहरी सोच और ...और पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 7 December 2025: कैसा रहेगा आज का दिन 

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक ज्योतिष के अनुसार, आज का ऊर्जा का मिलन जागरूकता और आगे बढ़ने वाली ऊर्जा का दिन बनाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

जन्म संख्या 4 (4, 13, 22, 31 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 4


करियर: आज अंक 4 को व्यवस्था और स्पष्टता मिलती है। अंक 1 नई शुरुआत को समर्थन देता है और अंक 7 सटीक योजना में मदद करता है। वित्तीय योजना, काम की समीक्षा और लंबे लक्ष्य देखने के लिए अच्छा दिन है। बदलाव का विरोध न करें। नए विचार अच्छे मौके ला सकते हैं।
सेहत: पीठ या पैरों में जकड़न आ सकती है। हल्का स्ट्रेच और छोटे ब्रेक लें।
रिश्ते: आप गंभीर दिख सकते हैं। भावनाएं साझा करें। रिश्ता मजबूत होगा। छोटा-सा ध्यान या प्यार भरा व्यवहार अच्छा असर देगा।

जन्म संख्या 5 (5, 14, 23 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 5


करियर: आज अंक 5 की तेज ऊर्जा थोड़ी धीमी होती है। अंक 7 आपको गहराई से सोचने को कहता है।
रिसर्च, योजना या पुराने मुद्दे सुलझाने के लिए अच्छा दिन है। अंक 1 नई शुरुआत देगा। पर सिर्फ स्पष्ट निर्णय पर।
सेहत: घबराहट या बेचैनी महसूस हो सकती है। गहरी सांसें, हल्की वॉक या ध्यान लाभ देगा।
रिश्ते: आप भावुक और एक्सप्रेसिव महसूस करेंगे। उलझी हुई बातों से बचें। साफ बातचीत से रिश्ते में निकटता आएगी।

जन्म संख्या 6 (6, 15, 24 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 6


करियर: जिम्मेदारी, समझ और संतुलन का दिन है। अंक 1 नए विचार देगा और अंक 7 गहरी समझ लाएगा।
नेतृत्व, परामर्श या मार्गदर्शन वाले काम सफल होंगे।
सेहत: थोड़ी भावनात्मक थकान आ सकती है। शांत गतिविधियों में समय बिताएं। तनाव न लें।
रिश्ते: आप भावुक, संवेदनशील और देखभाल करने वाले दिखेंगे। एक अच्छी बातचीत रिश्ते में सामंजस्य लाएगी।

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।