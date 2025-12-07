Aaj Ka Ank Jyotish 7 December 2025: नए काम की शुरुआत करेंगे इस मूलांक के जातक, पढ़ें अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। दिन का अंक 7 खुद के बारे में सोचने, परखने और आध्यात्मिक बुद्धि के विकास का प्रतीक है। यूनिवर्सल डे नंबर 1 कर्म, शुरुआत, स्पष्टता और आत्मविश्वास को दर्शाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जन्म संख्या 1 (1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे लोग)

करियर: अंक 1 के लिए, आज की अंक ज्योतिष भविष्यवाणी स्पष्टता, पहल और गहरा फोकस लाती है।अंक 7 आपको शांत होकर सोचने को कहता है, और अंक 1 आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है। आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं या कोई ताजा विचार आपके रास्ते को बदल सकता है। जल्दबाजी न करें। सोचकर लिया निर्णय सफलता देगा।

सेहत: मानसिक थकान या हल्का सिरदर्द आ सकता है, क्योंकि आप ज्यादा सोच रहे होंगे। आराम और पानी पीना संतुलन देगा।

रिश्ते: आपकी बात स्पष्ट होगी, पर थोड़ी खामोशी जैसी लग सकती है। थोड़ा नरम होकर बोलें। इससे रिश्तों में सामंजस्य बढ़ेगा।

जन्म संख्या 2 (2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे लोग)

करियर: अंक 2 के लिए आज का दिन भावनात्मक संतुलन और सोच-समझकर कदम उठाने का संकेत देता है। तेज चलने वाली 1 की ऊर्जा आपको भारी लग सकती है, पर अंक 7 आपको केंद्रित रखता है। टीमवर्क अच्छा रहेगा।

निर्णय जल्दी न लें। इन्टूशन सही दिशा दिखाएगा।

सेहत: मूड बदल सकता है या संवेदनशीलता बढ़ सकती है। गर्म पेय, हल्का संगीत और आराम फायदेमंद हैं।

रिश्ते: आज आपको भावनात्मक भरोसे की जरूरत होगी। छोटी बातों को लेकर ज्यादा न सोचें। साफ बोलें। साथी समझेगा।