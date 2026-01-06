Aaj Ka Ank Jyotish 6 January 2026: इस मूलांक के जातक हासिल करेंगे लक्ष्य, पढ़ें क्या है आपके लिए खास

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Tue, 06 Jan 2026 06:45 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 6 जनवरी 2026 के अनुसार, अगर फैसले दया, समझ और निष्पक्षता से लिए जाएं, तो दिन स्थिरता, भरोसा और मन की शांति देगा। ऐसे में चलिए अंक ...और पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 6 January 2026: आज का अंक राशिफल 


भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक राशिफल के अनुसार, आज सुलझी बातचीत, व्यावहारिक कदम और भावनात्मक समझ के साथ लिया गया नेतृत्व सफल रहेगा। सच्ची सफलता वही है, जहां काम के साथ-साथ अपनी भावनाओं का भी ख्याल रखा जाए। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2026) कैसा रहने वाला है।

जन्म संख्या 7 (7, 16, 25 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 7


6 जनवरी आपकी समझ को काम में लाने का दिन है। काम में अपनी इन्टूशन के साथ अनुशासन जोड़ें। पैसों में सावधानी अनावश्यक तनाव से बचाएगी। रिश्तों में चुप रहने के बजाय अपनी भावनाएं साफ रखें। ग्राउंडिंग आदतें आत्मचिंतन और जिम्मेदारी में संतुलन बनाएंगी। आज सिखाता है कि समझ तभी काम की होती है, जब उसे जिम्मेदारी से अपनाया जाए। शांत तरीके से अपनी बात रखने से भरोसा बढ़ेगा।

जन्म संख्या 8 (8, 17, 26 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 8


यह प्रगति के बारे में सोचने के लिए मजबूत दिन है। काम में अधिकार और अनुशासन से नतीजे मिलेंगे, लेकिन ज्यादा सख्ती से बचें। पैसों में रणनीतिक सोच और वास्तविक लक्ष्य सफलता को मजबूत करेंगे। रिश्तों में सिर्फ देना ही नहीं, भावनात्मक मौजूदगी भी जरूरी है।
महत्वाकांक्षा के साथ आराम का संतुलन बनाए रखें। 6 जनवरी सिखाता है कि सच्ची सफलता में भावनात्मक संतोष भी शामिल होता है। आज अपनों के लिए समय निकालना रिश्तों को और गहरा करेगा।

जन्म संख्या 9 (9, 18, 27 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 9


6 जनवरी करुणा के साथ जिम्मेदारी का संदेश देता है। काम में दूसरों की मदद करने से सम्मान मिलेगा। पैसों में जरूरत से ज्यादा उदारता से बचें।
रिश्तों में भावनात्मक सच्चाई के साथ सीमाएं भी जरूरी हैं। सोच विचार आपको भावनात्मक बोझ को हल्का करेगा। आज सिखाता है कि संतुलन के साथ की गई मदद ही टिकाऊ होती है। जरूरत पड़ने पर “ना” कहना भी समझदारी और आत्म-सम्मान है।

निष्कर्ष:

6 जनवरी जिम्मेदारी को समझदारी और भावनात्मक संतुलन के साथ निभाने का दिन है। अंक 6 की देखभाल और अंक 8 के अनुशासन की ऊर्जा मिलकर लंबे समय की योजना, रिश्तों की मरम्मत और सही फैसलों में मदद करती है। ज्यादा भावुकता या सख्ती से बचें। आज का दिन सोच-समझकर, दिल से किए गए कामों से भरोसा और आंतरिक मजबूती देता है।

आज का संकल्प:
“मैं शांति, संतुलन और करुणा के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाता/निभाती हूं।”

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।