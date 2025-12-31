Aaj Ka Ank Jyotish 31 December 2025: इस मूलांक के अटके काम होंगे पूरे, यहां पढ़ें क्या है आज की खास सलाह

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Wed, 31 Dec 2025 06:15 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 31 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज का दिन सिर्फ साल का आखिरी दिन नहीं है, बल्कि यह भावनाओं की एक दहलीज जैसा है। आज का दिन आपको रुककर सोच ...और पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 31 December 2025: किस मूलांक के लिए कैसा रहेगा दिन 

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 31 दिसंबर का दिन डे नंबर 4 (3 + 1 = 4) की ऊर्जा से जुड़ा है, जो स्थिरता, जिम्मेदारी, आत्मचिंतन और जमीन से जुड़े रहने का प्रतीक है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

जन्म संख्या 1 (1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 1


आज तेजी से आगे बढ़ने के बजाय रुककर सोचने का दिन है। अपनी उपलब्धियों और छूटे मौकों पर मन विचारशील रहेगा। काम में दबाव बनाकर नतीजे पाने से बेहतर है अधूरे कामों को सलीके से खत्म करना। पैसों से जुड़े फैसले टालें, सिर्फ समीक्षा करें। रिश्तों में अपनी गलती मानना सम्मान और सुकून दिलाएगा। आज नेतृत्व के साथ विनम्रता भी सीखने को मिलेगी। अहंकार का बोझ छोड़कर साल को ईमानदारी से खत्म करें।

जन्म संख्या 2 (2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 2


आज भावनाएँ गहराई से असर डालेंगी। रिश्तों से जुड़ी पुरानी यादें उभर सकती हैं। काम में भावुकता ज्यादा रहेगी, इसलिए सीमाएँ बनाए रखें। पैसों के मामलों में भावनाओं को हावी न होने दें। रिश्तों में माफी देना आपके मन को हल्का करेगा। भावनात्मक भारीपन महसूस हो सकता है। उसे दबाएँ नहीं। आज अपेक्षाएँ छोड़ना नए साल को शांत दिल के साथ शुरू करने में मदद करेगा।

जन्म संख्या 3 (3, 12, 21, 30 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 3


आज आपकी सामान्य चंचल ऊर्जा भीतर की ओर मुड़ जाती है। बीते साल की बातें, बातचीत और फैसले याद आ सकते हैं। काम में नई बात शुरू करने के बजाय पुरानी चर्चाओं को समेटें। जश्न में ज्यादा खर्च से बचें। रिश्तों में दिखावे से नहीं, सच्चे शब्दों से बात करें। डायरी लिखना या चुपचाप सोचना मन को साफ करेगा। सजग तरीके से साल खत्म करना भविष्य की भावनात्मक स्पष्टता बढ़ाएगा।

 

यह अंकज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। प्रतिक्रिया हेतु संपर्क करें: hello@astropatri.com