Aaj Ka Ank Jyotish 30 November 2025: ये मूलांक अपनाएं नए विचार, सहयोग से मिलेगी सफलता, पढ़ें शुभ रंग
Aaj Ka Ank Rashifal 30 नवंबर 2025 के अनुसार, आज विचार व्यक्त करना, नई चीजें आजमाना, लोगों से मिलना और ऐसे फैसले लेना आसान रहेगा जो आगे बढ़ने का रास्ता खोल सकते हैं। आप उत्साह, ऊर्जा और पुराने ढर्रे से बाहर निकलने की इच्छा महसूस करेंगे। रिश्तों में हल्कापन, खुशी और साफ बातचीत माहौल को अच्छा बना सकती है। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 7 से 9 के जातकों का अंकज्योतिष राशिफल।
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज का दिन खुले मन से बात करने, आत्मविश्वास से कदम बढ़ाने और नए अवसरों को स्वीकार करने का है। जातकों के लिए काम में अपनी समझ पर भरोसा रखना फलदायी साबित होगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।
जन्म संख्या 7 (7, 16, 25 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपका मन सक्रिय और जिज्ञासु रहेगा। नई जानकारी, योजना और अध्ययन में आसानी होगी। खुद को अलग न रखें। एक सरल बातचीत भी काम की बात बता सकती है। काम में अपनी समझ पर भरोसा रखें, पर दूसरों के विचार भी सुनें। प्रेम जीवन में चुप्पी से बचें।
- शुभ अंक: 7
- शुभ रंग: समुद्री हरा, चांदी
- आज का उपाय: इन्टूशन और बातचीत दोनों को संतुलित करें।
जन्म संख्या 8 (8, 17, 26 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपकी महत्वाकांक्षा दिन की ऊर्जा से मेल खा रही है। काम में प्रगति और योजनाओं में स्पष्टता मिल सकती है। संबंधों में ज्यादा गंभीर न बनें। थोड़ी हल्की बातचीत भी जरूरी है। पैसों की स्थिति अच्छी दिख रही है। प्रेम में भावनाएं दबाकर न रखें। अपनी बात कहें।
- शुभ अंक: 8
- शुभ रंग: काला, गहरा नीला
- आज का उपाय: नए विचार अपनाएं। सहयोग से सफलता बढ़ती है।
जन्म संख्या 9 (9, 18, 27 तारीख को जन्मे लोग)
आज का दिन साहस और कार्रवाई से भरा है। आप ऊर्जा से भरे रहेंगे और जरूरी काम आसानी से निपटा सकेंगे। लंबित काम पूरे करने और नई शुरुआत के लिए अच्छा समय है। भावनाओं में आकर प्रतिक्रिया न दें। सोचकर बोलें। रिश्तों में धैर्य रखें। किसी की मदद करना आज शुभफल देगा।
- शुभ अंक: 9
- शुभ रंग: लाल, गहरा लाल
- आज का उपाय: अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएं।
निष्कर्ष
आज जन्मे बच्चे साफ और खुली ऊर्जा लेकर आते हैं। इनमें स्वाभाविक जिज्ञासा, आत्मविश्वास और आकर्षण होता है। ये जल्दी सीखते हैं, बदलाव को अपनाते हैं और हर माहौल में ढल जाते हैं। कभी-कभी ये जल्दी परिणाम चाह सकते हैं, पर सही मार्गदर्शन इन्हें प्रतिभाशाली, रचनात्मक और आत्मविश्वासी बनाता है। ये बच्चे कल्पनाशील, खुशमिजाज और उम्मीदों से भरे होते हैं। अपनी अनोखी पहचान के साथ चमकने के लिए तैयार।
यह भी पढ़ें- Weekly Numerology Horoscope: इस मूलांक को क्रिएटिव काम से होगा फायदा, बढ़ेगा आत्मविश्वास
यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।