Aaj Ka Ank Jyotish 30 November 2025: ये मूलांक अपनाएं नए विचार, सहयोग से मिलेगी सफलता, पढ़ें शुभ रंग

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज का दिन खुले मन से बात करने, आत्मविश्वास से कदम बढ़ाने और नए अवसरों को स्वीकार करने का है। जातकों के लिए काम में अपनी समझ पर भरोसा रखना फलदायी साबित होगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।

जन्म संख्या 7 (7, 16, 25 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपका मन सक्रिय और जिज्ञासु रहेगा। नई जानकारी, योजना और अध्ययन में आसानी होगी। खुद को अलग न रखें। एक सरल बातचीत भी काम की बात बता सकती है। काम में अपनी समझ पर भरोसा रखें, पर दूसरों के विचार भी सुनें। प्रेम जीवन में चुप्पी से बचें।

शुभ अंक: 7

शुभ रंग: समुद्री हरा, चांदी

आज का उपाय: इन्टूशन और बातचीत दोनों को संतुलित करें। जन्म संख्या 8 (8, 17, 26 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपकी महत्वाकांक्षा दिन की ऊर्जा से मेल खा रही है। काम में प्रगति और योजनाओं में स्पष्टता मिल सकती है। संबंधों में ज्यादा गंभीर न बनें। थोड़ी हल्की बातचीत भी जरूरी है। पैसों की स्थिति अच्छी दिख रही है। प्रेम में भावनाएं दबाकर न रखें। अपनी बात कहें।

शुभ अंक: 8

शुभ रंग: काला, गहरा नीला

आज का उपाय: नए विचार अपनाएं। सहयोग से सफलता बढ़ती है। जन्म संख्या 9 (9, 18, 27 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन साहस और कार्रवाई से भरा है। आप ऊर्जा से भरे रहेंगे और जरूरी काम आसानी से निपटा सकेंगे। लंबित काम पूरे करने और नई शुरुआत के लिए अच्छा समय है। भावनाओं में आकर प्रतिक्रिया न दें। सोचकर बोलें। रिश्तों में धैर्य रखें। किसी की मदद करना आज शुभफल देगा।