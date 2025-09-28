Aaj Ka Ank Jyotish 28 September 2025: मूलांक 1 वाले सोच-समझकर शुरू करेंगे नई परियोजनाएं, पढ़ें अंक राशिफल

Aaj Ka Ank Rashifal 28 सितंबर 2025 के अनुसार आज की दिनांक संख्या 28 (जिसे 1 में घटाया जाता है) और यूनिवर्सल डे नंबर 1 की ऊर्जा लेकर आता है। नंबर 1 पहल नेतृत्व स्वतंत्रता और सेल्फ-एक्सप्रेशन का कंपन है। चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 1 से 3 के जातकों का अंकज्योतिष राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज का 1 की वाइब्रेशन स्वतंत्रता, पहल और फोकस को उजागर करता है। 28 की ऊर्जा आपको आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने, अपनी प्रगति की जिम्मेदारी लेने और उन अवसरों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है जो आपके उच्च उद्देश्य के अनुरूप हों। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अंक ज्योतिष राशिफल आज — नंबर 1 (जन्म: 1, 10, 19, 28) आज आपकी प्राकृतिक महत्वाकांक्षा और अधिक प्रबल होगी। पेशेवर रूप से, निर्णायक कदम और नवीन समाधान आपको मान्यता दिलाएंगे। रिश्तों में स्पष्ट संवाद और आत्मविश्वासी ईमानदारी लाभ देती है। व्यक्तिगत ऊर्जा को सहानुभूति के साथ संतुलित करके आप सहयोग को प्रेरित करेंगे। लंबे समय के लक्ष्यों की ओर छोटे कदम सफलता सुनिश्चित करेंगे।

शुभ रंग: गोल्ड

शुभ समय: सुबह

वित्तीय सुझाव: सोच-समझकर नई परियोजनाएं शुरू करें।

रिश्तों का सुझाव: अपने इरादों और अपेक्षाओं को स्पष्ट रखें।

संकल्प: “मैं फोकस, स्पष्टता और ईमानदारी के साथ नेतृत्व करता हूं।” अंक ज्योतिष राशिफल आज — नंबर 2 (जन्म: 2, 11, 20, 29)

आज आपकी संवेदनशीलता सोच-समझकर कदम उठाने में मदद करेगी। पेशेवर रूप से, सहयोग और पहल का संतुलन स्थिरता लाएगा। रिश्तों में कूटनीति और ईमानदारी के साथ आत्मविश्वास लाभकारी होती है। अनिर्णय से बचें और अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। साझा लक्ष्यों पर ध्यान देने से भावनात्मक संबंध मजबूत होते हैं।

शुभ रंग: सिल्वर

शुभ समय: दोपहर

वित्तीय सुझाव: साझेदारी में निवेश करें।

रिश्तों का सुझाव: खुले दिल से संवाद करें और दूसरों के दृष्टिकोण का सम्मान करें।

संकल्प: “मैं सौहार्द, अंतर्दृष्टि और उद्देश्य के साथ कार्य करता हूं।” अंक ज्योतिष राशिफल आज — नंबर 3 (जन्म: 3, 12, 21, 30)