Aaj Ka Ank Jyotish 25 September 2025: इस मूलांक को काम पर फोकस से नतीजे मिलेंगे शानदार, पढ़ें शुभ अंक

Aaj Ka Ank Rashifal 25 सितंबर 2025 के अनुसार आज की ऊर्जा कहती है कि एक कदम पीछे हटें सोचें और अपनी अंदर की गाइडेंस पर भरोसा करें जल्दीबाज़ी में कदम न उठाएँ। प्रोफेशन में रिसर्च प्लानिंग और एनालिटिकल काम अच्छे चलते हैं। रिश्तों में ईमानदारी और समझदारी अहम है। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 4 से 6 के जातकों का अंक ज्योतिष राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज यूनिवर्सल 7 है। आज की ऊर्जा से पर्सनल लाइफ में, थोड़ी देर रुककर सोचने से रिश्तों और जिम्मेदारियों में साफ समझ मिलती है। आध्यात्मिक रूप से, यह दिन अपनी अंतर्ज्ञान को सुनने का है। अगर आप शांत और खुले रहेंगे तो यह सही दिशा दिखाएगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अंक 4 (जन्म 4, 13, 22, 31) आपकी प्रैक्टिकल एनर्जी आज की 25/7 की वाइब्रेशन के साथ जुड़ती है। प्रोफेशन में प्लानिंग, ऑर्गनाइजेशन और स्ट्रैटेजी अच्छे चलते हैं। ज़िद्दीपन से बचें। लचीलापन अपनाने से समझदारी गाइड करेगी। रिश्तों में धैर्य और समझ भरोसा लाती है। शुभ रंग: नीला

शुभ समय: देर शाम

पैसों की सलाह: रिस्की वेंचर से बचें, स्ट्रक्चर्ड सेविंग्स चुनें।

रिश्तों की सलाह: इज़्ज़त से की गई चुप्पी भी उतनी ताक़तवर होती है जितनी बातें।

संकल्प: “मैं स्थिरता को ज्ञान और सोच से बनाता हूं।”

अंक 5 (जन्म 5, 14, 23) आपकी एडजस्टेबल नेचर आज की 7 की वाइब्रेशन में नॉलेज और एक्सप्लोरेशन से खिलती है। प्रोफेशन में रिसर्च, ट्रैवल या सीखना ग्रोथ लाते हैं। ध्यान भटकने से बचें। फोकस से नतीजे मिलेंगे। रिश्तों में आजादी और कमिटमेंट का संतुलन जरूरी है।

शुभ रंग: हरा

शुभ समय: दोपहर

पैसों की सलाह: जल्दी-जल्दी फैसले लेने से बचें, ध्यान से सोचें।

रिश्तों की सलाह: जिज्ञासा और धैर्य रिश्तों को गहरा करते हैं।

संकल्प: “मैं सीखने, समझ और सोच-समझकर किए गए चुनावों से बढ़ता हूं।”