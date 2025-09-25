विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 25 September 2025: क्रिएटिव काम के लिए बेस्ट है आज का दिन, पढ़ें अंक राशिफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Thu, 25 Sep 2025 06:15 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 25 सितंबर 2025 के अनुसार डेट नंबर 25 है (जो 7 में बदलती है) और यूनिवर्सल डे नंबर भी 7 है। नंबर 7 अंतर्ज्ञान एनालिसिस आध्यात्मिक गहराई और सच खोजने की वाइब्रेशन है। 25/7 की ऊर्जा आपको अंदर झाँकने मुश्किलों को ज्ञान में बदलने पर ज़ोर देती है। चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 1 से 3 के जातकों का अंकज्योतिष राशिफल।

Aaj Ka Ank Jyotish 25 September 2025: आज का अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज की 7 की वाइब्रेशन, सेल्फ- अवेयरनेस और स्पिरिचुअल ग्रोथ पर जोर देती है। 25 की ऊर्जा इसमें गहराई, ट्रांसफॉर्मेशन और ऐसे लेसन जोड़ती है जो आपको आने वाले समय के लिए मज़बूत बनाते हैं। प्रोफेशनली यह दिन रिसर्च, स्ट्रैटेजी या स्पिरिचुअल/क्रिएटिव काम के लिए अच्छा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

अंक 1 (जन्म 1, 10, 19, 28)

आपकी नैचुरल लीडरशिप आज की 7 की वाइब्रेशन के साथ मेल खाती है, और कहती है कि आप साफ सोच और धैर्य से गाइड करें। प्रोफेशन में प्लानिंग और विज़न ज़्यादा काम आएँगे, ज़बरदस्ती नहीं। जल्दीबाजी से बचें। सोचने से रास्ता साफ होता है। रिश्तों में गहरी बातें भरोसा और कनेक्शन लाएंगी।

  • शुभ रंग: सफेद
  • शुभ समय: दोपहर
  • पैसों की सलाह: इन्वेस्टमेंट से पहले रिसर्च करें।
  • रिश्तों की सलाह: ध्यान से सुनें। समझदारी रिश्ते मजबूत करती है।
  • संकल्प: “मैं ज्ञान, साफ़ सोच और धैर्य से लीड करता हूं।”

अंक 2 (जन्म 2, 11, 20, 29)

आपकी सेंसिटिव एनर्जी आज की 7 की वाइब्रेशन के साथ अच्छी तरह जुड़ती है। प्रोफेशन में अंतर्ज्ञान से लिए गए फैसले सफलता देंगे। अपनी फीलिंग्स पर भरोसा करें। ज़्यादा सोच-विचार से बचें। शांति में क्लैरिटी मिलती है। रिश्ते ईमानदार बातचीत से खिलते हैं। आध्यात्मिक रूप से मेडिटेशन या प्रार्थना आपको अंदरूनी शांति देती है।

  • शुभ रंग: सिल्वर
  • शुभ समय: शाम
  • पैसों की सलाह: भावुक होकर खर्च न करें, जरूरी चीजों पर ध्यान दें।
  • रिश्तों की सलाह: दिल से की गई बातें रिश्तों को गहरा करती हैं।
  • संकल्प: “मैं अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करता हूं और शांति को अपनाता हूं।”

अंक 3 (जन्म 3, 12, 21, 30)

आपकी क्रिएटिविटी आज की 7 की वाइब्रेशन में सही दिशा पाती है। प्रोफेशन में आइडियाज रिसर्च और प्लानिंग से मज़बूत होते हैं। लापरवाही से बचें। आज डिटेल्स मायने रखते हैं। रिश्ते तब अच्छे होते हैं जब मस्ती और गहरी बातों का बैलेंस बना रहता है।

  • शुभ रंग: पीला
  • शुभ समय: सुबह
  • पैसों की सलाह: रिसोर्स लगाने से पहले लंबे समय का सोचें।
  • रिश्तों की सलाह: ईमानदारी से अपने विचार शेयर करें। प्यार गहरा होगा।
  • संकल्प: “मैं अपनी क्रिएटिविटी को समझ और बैलेंस से व्यक्त करता हूं।”

यह अंकज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। प्रतिक्रिया हेतु संपर्क करें: hello@astropatri.com