Aaj Ka Ank Jyotish 23 September 2025: मूलांक 8 वाले जातक काम में अपनाएं बदलाव, पढ़ें आज की सलाह

Aaj Ka Ank Rashifal 23 सितंबर 2025 के अनुसार आज की 23/5 एनर्जी आपको आज़ादी नए नज़रिए ताज़े तजुर्बे और रोमांचक रिश्तों की तरफ ले जाएगी। चैलेंज यह है कि लापरवाही डिस्ट्रैक्शन या अधूरापन न आने दें। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 7 से 9 के जातकों का अंकज्योतिष राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज का दिन मूलांक 7 से 9 के लिए खुशहाल रहने वाला है। आध्यात्मिक तौर पर यह एनर्जी सिखाती है कि बदलाव जिंदगी का नैचुरल फ्लो है। इसे हिम्मत और खुलेपन के साथ अपनाइए। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अंक ज्योतिष राशिफल आज—नंबर 7 (जन्म 7, 16, 25) आपकी आत्मचिंतन वाली प्रकृति आज की 5 की वाइब्रेशन से मिलकर आपको ज्ञान को खुलेपन के साथ शेयर करने के लिए प्रेरित करती है। काम में रिसर्च, पढ़ाई या स्पिरिचुअल गाइडेंस अच्छे रहेंगे जब आप इन्हें खुले दिल से साझा करेंगे। आध्यात्मिक रूप से एडजस्टमेंट गहरी समझ देता है। रिश्तों में भी जब आप खुलेंगे और मस्ती अपनाएँगे, तो नजदीकी बढ़ेगी।

शुभ रंग: बैंगनी

शुभ समय: सुबह जल्दी

वित्तीय सलाह: सीखने और खोजबीन में समझदारी से निवेश करें।

रिश्तों की सलाह: गहराई और मस्ती में संतुलन लाएं।

संकल्प: “मैं अपना ज्ञान खुलेपन और हल्केपन के साथ अपनाता हूं।” अंक ज्योतिष राशिफल आज—नंबर 8 (जन्म 8, 17, 26)

आपकी मज़बूत इच्छा आज की 5 की वाइब्रेशन से मिलकर आपको साहसी और प्रैक्टिकल फैसले लेने की ताकत देती है। काम में बदलाव को अपनाएं, पर स्ट्रैटजी भी रखें। कंट्रोलिंग मत बनें। फ्लेक्सिबिलिटी से ही सफलता मिलेगी। रिश्ते गहरे होंगे जब गंभीरता को हंसी हल्की करे। असली तरक्की तब मिलेगी जब आपका दृढ़ निश्चय नए मौकों के लिए ओपन हो।

शुभ रंग: गहरा नीला

शुभ समय: दोपहर

वित्तीय सलाह: नए इनोवेटिव निवेश सोच-समझकर करें।

रिश्तों की सलाह: हंसी रिश्ते को मजबूत बनाती है।

संकल्प: “मैं महत्वाकांक्षा को लचीलापन और खुशी से बैलेंस करता हूं।” अंक ज्योतिष राशिफल आज—नंबर 9 (जन्म 9, 18, 27)

आपकी मानवतावादी ऊर्जा आज की 5 की वाइब्रेशन से खूबसूरती से जुड़ती है। काम में दूसरों की मदद करना या एक्सप्रेसिव काम करना सफल होगा। आध्यात्मिक रूप से, आज़ादी आपकी करुणा को और मजबूत करती है। रिश्ते खिलते हैं जब प्यार को गर्मजोशी और मस्ती के साथ व्यक्त किया जाए।

शुभ रंग: लाल शुभ समय: सुबह वित्तीय सलाह: ऐसे कामों में सहयोग करें जो सबकी भलाई लाएं। रिश्तों की सलाह: प्यार को खुलापन, खुशी और दयालुता से जताएं। संकल्प: “मैं करुणा को आजादी, खुशी और सच्चाई के साथ साझा करता हूं।” निष्कर्ष 23 सितम्बर 2025 की 23/5 की वाइब्रेशन आपको लचीलापन, आजादी और नए नजरिए अपनाने की हिम्मत देती है। यह दिन है मूवमेंट, बातचीत और ताजे तजुर्बों का। जल्दबाजी और डिस्ट्रैक्शन से बचें। असली तरक्की तभी मिलेगी जब आजादी को बैलेंस और जिम्मेदारी से जिया जाए।