Aaj Ka Ank Jyotish 23 September 2025: इस मूलांक के जातक जीवन में सतर्क रहकर अपनाएं नए मौके, पढ़ें अंक राशिफल

Aaj Ka Ank Rashifal 23 सितंबर 2025 के अनुसार 23 की कर्मिक वाइब्रेशन आपको समझदारी और एडजस्ट करने की शक्ति देती है जिससे आप नए मौके पकड़ सकते हैं बशर्ते आप जल्दबाज़ी और आवेग से बचें। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 4 से 6 के जातकों का अंक ज्योतिष राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। कामकाज में यह दिन बढ़िया है बातचीत, नेटवर्किंग, यात्रा और झटपट हल निकालने के लिए। पर्सनल लाइफ में हंसी-मजाक, अचानक किए गए प्लान और दिल से की गई बातचीत खुशी देंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

अंक ज्योतिष राशिफल आज—नंबर 4 (जन्म 4, 13, 22, 31) आपका स्थिर स्वभाव आज की बेचैन 5 की वाइब्रेशन को बैलेंस करता है, जिससे आप लचीलापन और स्थिरता दोनों ला सकते हैं। काम में फ्लेक्सिबल रहकर डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। बदलाव से मत डरें। एडजस्टमेंट से ही तरक्की होगी। रिश्ते मजबूत होंगे जब जिम्मेदारी और मस्ती साथ आएं।

शुभ रंग: नीला

शुभ समय: देर सुबह

वित्तीय सलाह: सतर्क रहकर नए मौके अपनाएं।

रिश्तों की सलाह: प्यार में स्पेस और आज़ादी दें।

संकल्प: “मैं स्ट्रक्चर और लचीलापन में बैलेंस बनाता हूं।” अंक ज्योतिष राशिफल आज—नंबर 5 (जन्म 5, 14, 23)

आज आपका दिन है। 5 की वाइब्रेशन आपकी कम्युनिकेशन, एडवेंचर और एडजस्टमेंट की एनर्जी को दोगुना कर रही है। कामकाज में यात्रा, बातचीत या बदलाव से जुड़े मौके खूब चमकेंगे। पर ध्यान रखें। बेसब्री और ओवरडू करने से बचें। रिश्ते खिलेंगे जब आजादी और सच्चाई बैलेंस में हों।